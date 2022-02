Che cosa è Smart Mail di TIM?

Smart Mail TIM è il servizio di posta elettronica incluso nelle offerte Internet per aziende dell’operatore italiano. La piattaforma di TIM consente di accedere e gestire i messaggi, fax e gruppi di utenti attraverso nuovi portali di servizio. Per accedere a Smart Mail TIM come webmail all’indirizzo admin.smartmailtim.it si possono utilizzare i browser Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari e Internet Explorer 11 in versione ridotta.

Smart Mail TIM: dettagli su cambio password e configurazione

Per modificare la password per accedere a Smart Mail TIM basta effettuare il login dalla webmail inserendo le credenziali e cliccando su Accedi. Fatto questo si deve premere su Cambia password. La nuova chiave d’accesso deve contenere un minimo di 8 caratteri, essere differente dalle precedenti quattro password e costituita da caratteri diversi per tipologia con lettere, numeri e simboli speciali.

I parametri per accedere al servizi di Smart Mail TIM sono:

Protocollo SMTP : mail.smartmailtim.it, porta 587, TLS

Protocollo POP3 : mail.smartmailtim.it, porta 995, SSL

Protocollo IMAP : mail.smartmailtim.it, porta 993, SSL

Webmail : https://mail.smartmailtim.it

Sui client POP3/IMAP è necessario memorizzare la password in modalità non cifrata in Outlook: scegliere la dicitura Password normale in Thunderbird o verificare che non vi sia il segno di spunta su Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA). La protezione delle password e dei propri dati è garantita dall’utilizzo di protocolli cifrati (SSL/TLS).

Per qualsiasi problema relativo a Smart Mail TIM è possibile contattare il numero verde 800.405.800 e selezionare come post-selezione 1. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:30. In alternativa si può inviare una segnalazione all’indirizzo mail supportotimdigitalstore@telecomitalia.it.

Smart Mail TIM: le offerte Internet per le aziende

Smart Mail TIM è il servizio di posta elettronica di riferimento per gli utenti Business dell’operatore. E’ possibile scegliere tra diverse tecnologie di connessione a seconda della copertura disponibile nel proprio Comune. Con le offerte fibra ottica è possibile navigare in oltre 200 città fino a 2,5 Gigabit al secondo in download. In alternativa si può accedere alla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 100/200 Mbps in download a seconda della distanza dalla sede dalla cabina stradale. Dove non arriva la fibra ottica si può attivare un’offerta FWA (Fixed Wireless Access). Per verificare la copertura si può utilizzare gratuitamente l’apposito strumento su SOStariffe.it.

1. Premium Business

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con la fibra ottica FTTH

Chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali

1 canale voce VoIP

Attivazione inclusa (15 euro al mese per 24 mesi)

Indirizzo IP Statico incluso

Modem TIM Hub+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Check Up Digitale incluso per 3 mesi

L’offerta ha un costo di 34,90 euro al mese con domiciliazione fattura. Senza domiciliazione è previsto un ammontare di anticipo conversazioni di 100 euro. Le spese per il subentro e trasloco della linea sono invece rispettivamente di 16,20 euro e 60 euro. Per la cessazione della linea è previsto un addebito di 28,84 euro e di 19,51 euro per il passaggio ad altro operatore.

Il Check Up Digitale è un servizio che consente di ottenere una consulenza da parte di un esperto digitale per migliorare la visibilità online della propria azienda. Il servizio è suddiviso in tre fasi:

Compilazione di un questionario online con domande sull’attività, presenza su Google, social network e su Internet in generale e obiettivi da raggiungere

Analisi dei dati raccolti e realizzazione din un report di sintesi e scoring di circa 30 pagine che si riceverà via email

Discussione telefonica sul report

TIM Safe Web Plus garantisce protezione a tutti dispositivi connessi alla rete mobile dell’operatore e include:

Blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo

Verifica della pericolosità di un sito prima ancora di collegarsi

Parental control (livello di sicurezza alto, medio e basso), definizione delle fasce orarie consentite alla navigazione, ricerca sicura sui motori di ricerca, blocco dei siti proibiti

Report mensile sulle minacche bloccate

Le impostazioni d TIM Safe Web Plus possono essere modificate su on.tim.it/safeweb dopo aver effettuato il login con le proprie credenziali MyTIM. Il servizio è attivo solo sotto rete di TIM e si può disattivare dall’app MyTIM, accedendo all’Area Personale MyTIM o chiamando il Servizio Clienti 187 o il numero gratuito 40916.

Attiva Premium Business»

2. TIM Unica Business

La tariffa è riservata ai clienti TIM Business che dispongono di offerte fisse e mobili attive sulla stessa Partita IVA (TIM Deluxe Plus + Business Premium Fibra) e permette di ottenere:

Raddoppio dei Giga sulle linee mobili (anche già attive)

TIM Work Smart: una sala riunioni virtuale gratis per 6 mesi con Giga Free per connettersi da PC e smartphone

TIM Quality Assistance: assistenza tecnica e riparazione guasti in un giorno lavorativo. Su richiesta è previsto un indennizzo in caso di ritardata riparazione

L’offerta convergente nel dettaglio prevede:

Navigazione illimitata fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload con la fibra ottica FTTC o FTTE

1 canale Voce VoIP incluso

Chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali

Attivazione inclusa (15 euro al mese per 24 mesi)

Indirizzo IP Statico incluso

Check Up Digitale incluso

SIM mobile con minuti illimitati (30 minuti in entrata e uscita in Ue), 50 SMS e 60 GB (di cui 60 MB in roaming in Ue)

Attiva TIM Unica Business »

3. EXECUTIVE Business

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 1 Gigabit in upload con la fibra ottica FTTH

Chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali

2 canali voce VoIP

Attivazione inclusa (15 euro al mese per 24 mesi)

Indirizzo IP Statico incluso

Modem Wi-Fi 6 e Wi-Fi Plus inclusi (5 euro al mese per 48 mesi)

Servizi di reperibilità

Check Up Digitale incluso per 3 mesi

TIM Safe Web incluso

L’offerta ha un costo di 39,90 euro al mese con domiciliazione fattura. Senza domiciliazione è previsto un ammontare di anticipo conversazioni di 100 euro. Le spese per il subentro e trasloco della linea sono invece rispettivamente di 16,20 euro e 60 euro. Per la cessazione della linea è previsto un addebito di 28,84 euro e di 19,51 euro per il passaggio ad altro operatore.

4. MAGNIFICA Business

Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 10 Gigabit al secondo in download e 2 Gigabit in upload

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

2 canali voce VoIP

Attivazione inclusa (15 euro al mese per 24 mesi)

Indirizzo IP Statico incluso

Servizi di reperibilità

Linea dati mobile

Modem Wi-Fi 6 e Wi-Fi Plus inclusi (5 euro al mese per 48 mesi)

Servizi di reperibilità

Check Up Digitale incluso per 3 mesi

2 licence Microsoft 365

TIM Quality Care

TIM Prima Classe

L’offerta ha un costo di 54,90 euro al mese con domiciliazione fattura. Senza domiciliazione è previsto un ammontare di anticipo conversazioni di 100 euro. Le spese per il subentro e trasloco della linea sono invece rispettivamente di 16,20 euro e 60 euro. Per la cessazione della linea è previsto un addebito di 28,84 euro e di 19,51 euro per il passaggio ad altro operatore.

TIM Prima Classe offre accesso prioritario al Servizio Clienti 187 per qualsiasi richiesta dal lato tecnico, amministrativo o commerciale. Il servizio è disponibile dalle 8:00 alle 20:00, 7 giorni su 7 (festivi esclusi). Inoltre, è possibile richiedere al 187 anche un appuntamento personalizzato in oltre 800 negozi TIM.

TIM Quality Care consente invece di richiedere un bonus di 5 euro se non soddifatti dall’assistenza fornita dall’operatore chiamando il 187 e a breve anche dall’app MyTIM. Il bonus verrà inserito nella prima fattura utile dalla data della richiesta ed è possibile richiedere il contributo una volta al mese per un massimo di 6 volte l’anno.

La tariffa è disponibile fino al 27/2/22 (salvo prolungamenti da parte dell’operatore) per chi è raggiunto da un collegamento FTTH-XGS-PON nei Comuni di:

Taranto

Brindisi

Milano

Torino

Roma

Napoli

Bologna

Firenze

Trieste

Cagliari

Trento

Le offerte TIM Business per la fibra ottica possono essere ulteriormente personalizzate con altre opzioni come:

Canale voce aggiuntivo: 10 euro al mese

Numerazione aggiuntiva: 5 euro al mese

Voce Internazionale – Zona 1: 10 euro al mese

Voce Internazionale – Altri Paesi: 5 euro al mese per ciascuna nazione

Assistente personale: 10 euro al mese

TIM Backup Dati 4G: 5 euro al mese e 29 euro di attivazione una tantum

Digital Experience: 10 euro al mese

TIM Safe Web Plus: 3 euro al mese

E’ possibile aggiungere alle offerte TIM Business anche soluzioni digitali come:

negozio online su TIM E-Commerce Easy

strategia di mobile marketing con Movylo

protezione e sicurezza con Data Space Easy

antivirus Kaspersky per PC e Mac, server Windows, smartphone e tablet Android

Google Workspace TIM Edition

Microsoft 365 Business

digitalizzazione del negozio con MyShopToYou

4. Premium Business FWA

Navigazione illimitata fino a 40 Mbps al secondo in download e 4 Mbps in upload con FWA

Chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali

Attivazione inclusa solo online grazie a bonus TIM (1,50 euro al mese per 24 mesi – 360 euro in totale)

1 canale Voce VoIP incluso

Indirizzo IP dinamico incluso

Check Up Digitale incluso

L’offerta ha un costo di 34,90 euro al mese con domiciliazione fattura. A seconda della copertura disponibile si dovrà procedere all’installazione da parte di un tecnico TIM di un apparato outdoor o indoor, entrambi forniti in comodato d’uso gratuito. Esercitando il diritto di recesso con un preavviso di 30 giorni, l’utente è tenuto alla loro restituzione.

Attiva Premium Business FWA »