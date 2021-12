Cashback 2022 non ci sarà: le alternative

Quando fai una spesa con la tua carta puoi ottenere un rimborso della somma spesa, per esempio su un acquisto pagato 100 euro puoi avere un accredito di 10 euro. Questo meccanismo si chiama Cashback, la percentuale di rimborso può variare, ed è un incentivo utilizzato da app di pagamento e conti correnti come bonus per i propri clienti.

Il Governo ha tentato di applicare questa stessa agevolazione con il bonus Cashback per invogliare i cittadini a pagare con strumenti elettronici e tracciabili le proprie spese, il premio consisteva nel 10% di riaccredito degli importi pagati. Questa disposizione faceva parte del Piano Cashless, un programma per spingere gli utenti ad abbandonare l’uso del contante in favore dei pagamenti con carte. Oltre ai rimborsi è stata anche istituita la Lotteria degli scontrini, una riffa con premi settimanali, mensili e annuali sia per gli esercenti che per i clienti che aderiscono.

Se quest’ultimo progetto è ancora in corso, il programma Cashback 2022 è stato sospeso con l’approvazione del Decreto Legge 99 del 30 Giugno 2021 ha modificato il Programma Cashback. La manovra ha prima disposto la messo in pausa i rimborsi di Stato per il periodo Luglio-Dicembre 2021 e adesso con la Legge di Bilancio sembra che il piano Cashback sia stato cancellato. Chi ha accumulato le 50 transazioni necessarie ad ottenere i rimborsi per il primo semestre e i 100 mila vincitori della classifica per il premio da 1.500 euro dovrebbero aver già ricevuto gli accrediti sull’IBAN registrato in fase d’iscrizione.

Il premier Draghi ha giustificato la decisione di cancellare i rimborsi sostenendo che la misura “ha un carattere regressivo ed è destinato ad indirizzare le risorse verso le categorie e le aree del Paese in condizioni economiche migliori rischiando di accentuare le sperequazioni economiche”. Il provvedimento era anche stato segnalato dalla Corte dei Conti, l’ente in particolare si è concentrato sul Super Bonus (il premio per i primi 100 mila utenti per numero di transazioni) e nel suo rapporto lo ha definito eccessivo.

Cashback 2022 cancellato, come avere i rimborsi sugli acquisti

Anche se il piano Cashback 2022 è stato eliminato hai delle alternative per ottenere i rimborsi sui tuoi acquisti con le carte. In base all’offerta conto corrente e alla carta che usi il sistema dei rimborsi funzionerà in modo un po’ diverso. Il cashback sulle spese effettuate con le carte di debito viene rimborsato direttamente dalla banca. Per gli acquisti con le carte di credito invece il metodo di rimborso dipende dagli accordi tra l’emittente e l’istituto di riferimento, i rivenditori restituiscono le somme all’emittente e sarà poi la società a decidere se offrire al cliente un cashback.

Ci sono anche dei servizi di pagamento come Satispay o Rakuten e simili, si tratta di rivenditori che propongono ai propri utenti delle ricompense per ogni transazione effettuata. Il sistema studiato da questi operatori è molto comodo soprattutto per monitorare i rimborsi accumulati. Queste società offrono ai clienti di carica, da conto o carte, una somma sul conto dell’app e si potranno effettuare i pagamenti direttamente da smartphone.

I conti che offrono il cashback

Se vuoi aprire un conto corrente che ti regali un cashback sulle spese puoi cercare tra le offerte del mese. Puoi trovare i migliori conti di Gennaio utilizzando il comparatore di SOStariffe.it, lo strumento che confronta i costi e le condizioni delle promozioni in modo gratuito e semplice. Il paragone tra i conti ti permette di stabilire se un prodotto è più o meno adatto alle tue esigenze, inoltre di aiuta ad individuare le caratteristiche principali di ogni conto.

Ecco quali sono i conti che offrono ai clienti il cashback sugli acquisti anche senza il bonus di Stato.

Conto BBVA

Per chi apre il nuovo Conto BBVA a zero spese puoi ottenere come incentivo di benvenuto il Gran Cashback 10%, il piano prevede il rimborso delle spese fino a 500 euro compiute entro il primo mese dall’avvio del rapporto con la banca spagnola. La promozione proposta ai clienti italiani prevede un tetto massimo di rimborso di 50 euro ad utente. Per il primo anno inoltre chi attiva questo conto corrente potrà avere l’1% di cashback sulle spese fatte con le carte BBVA.

Non sono però inclusi in questa misura le somme impegnate per:

scommesse o spese in sale giochi

trasferimenti di contanti o pagamenti ad altre banche

i tuoi acquisti PayPal

Annunci Google

Le condizioni operative con questo conto corrente sono:

prelievi in Italia e in UE gratuiti se superiori a 100 euro, altrimenti commissione di 2 euro

bonifici online gratuiti fino a 1000 euro se istantanei e fino a 6000 euro se ordinari

servizio di domiciliazione e addebito bollette

possibilità di pagamenti online come F24 e bollo

nessuna commissione per acquisti in valuta straniera

Tinaba

Un prodotto che ti offre un Cashback del 10% sulle tue spese senza limiti degli importi è quello del conto Tinaba di Banca Profilo, si tratta di un carta conto con IBAN. Se attivi questa soluzione ecco quali sono le condizioni che saranno applicate alle tue operazioni:

limite per singolo bonifico 5 mila euro

bonifici online gratuiti

tetto massimo di bonifici in uscita 10 mila euro al giorno

24 prelievi ATM UE gratuiti in un anno (poi ti costeranno 2 euro)

prelievi da ATM extra UE 4 euro

ricariche senza costi da conti Tinaba

Per poter aprire questo conto devi avere almeno 12 anni (con consenso dei genitori o dei tutori). La gestione del tuo prodotto e delle tue transazioni avverrà tramite l’app della società e potrai anche effettuare il servizio di trading offerto da Banca Profilo.

Puoi richiedere maggiori dettagli sui servizi e sulle condizioni proposte da Tinaba cliccando qui in basso.

Conti Banco Posta

Per chi apre un Conto Banco Posta è in corso una promozione fino al 31 Marzo 2022, si tratta del Postepay Cashback che ti permette di ricevere 1 euro di rimborso sulle tue transazioni. L’offerta consiste nell’associare ai tuoi acquisti il Codice Postepay e puoi accumulare fino a 10 euro al giorno sulle spese fatte.

Puoi pagare direttamente con il tuo Codice Poste inquadrando il QR Code con l’app di Postepay, dovrai verificare che il negozio in cui vuoi fare il tuo acquisto. Se non sai quali sono gli esercenti che hanno aderito a questa iniziativa nella tua zona puoi usare il servizio di geolocalizzazione sul sito o sull’app di Postepay. Non potrai avere il rimborso sulle operazioni fatte nei tabaccai e negli uffici postali.

N26

Queste sono le alternative per ottenere il cashback con dei conti privati, hai anche la possibilità di avere i rimborsi con alcuni conti business. Ad esempio con N26 puoi aprire uno dei conti aziendali (le soluzioni sono Standard, Smart, You e Metal). Con l’attivazione di uno dei tre prodotti Standard (canone gratuito), Smart (4,90 euro al mese) o You (9,90 euro al mese) puoi avere un cashback dello 0,1% sui pagamenti effettuati con le carte associate ai conti, per i clienti Metal (16,90 euro al mese) è previsto un rimborso dello 0,5% delle somme spese.

Per ottenere i rimborsi promessi dovrai solo attivare il tuo conto e utilizzare la carta Mastercard N26 che ti viene proposto dalla banca virtuale tedesca. Gli accrediti del cashback che accumuli ti verranno accreditati in automatico al termine di ogni mese.

