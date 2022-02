Carte di credito virtuali: le offerte di febbraio 2022

Come creare una carta di credito virtuale gratis? Come pagare con carte virtuali? Sono domande che sicuramente si sarà posto chi ha sentito parlare di carte virtuali e fosse interessato al loro utilizzo: in questa guida ne analizzeremo il funzionamento e parleremo di quelle che sono le migliori offerte disponibili a febbraio 2022 .

Immaginate di poter uscire di casa senza dover portare con voi il portafogli. Quanto vi sentireste più sicuri da 1 a 10? Oggi esistono possibilità concrete di pagare direttamente dallo smartphone: una è rappresentata dalle carte di pagamento virtuali.

Intanto, è bene precisare che in commercio sono disponibili non solo carte di credito virtuali, ma anche carte di debito e carte prepagate. In cosa consistono di preciso? E come funzionano?

Una carta di credito virtuale è uno strumento di pagamento che, come suggerisce il nome stesso, non è fisico, come le tradizionali carte di credito, ma permette comunque di effettuare acquisti, sia dal vivo sia online, utilizzando il telefono.

Carte di credito virtuali: come funzionano

Dopo aver tracciato cos’è una carta di credito virtuale, dotata di un codice da 16 cifre, una data di scadenza e un codice CVV, cerchiamo di capire meglio come funziona. Il suo utilizzo si basa sul concetto di virtual banking, ovvero nel fatto che i pagamenti avvengono da mobile o da desktop.

Il numero delle carte virtuali attualmente disponibili è aumentato nel corso degli ultimi anni: per questo motivo vale la pena comprendere quali siano i principali vantaggi che si potranno ottenere attivandone una.

Sarà in primo luogo possibile pagare senza dover portare la carta con sé: si tratta di una soluzione resa già possibile da altri strumenti di pagamento elettronico, che rende queste carte moderne e al passo con i tempi (oltre che molto sicure).

In più, le carte di credito virtuali, nel momento in cui vengono emesse possono essere utilizzate fin da subito: non sarà infatti necessario attendere che la carta arrivi a casa propria, proprio perché si tratta di una carta non fisica. Nel caso dei conti correnti aziendali, inoltre, si avrà la possibilità di creare delle carte virtuali che potranno essere concesse ai propri dipendenti e per le quali potranno essere stabiliti dei budget predefiniti.

Migliori carte di credito virtuali gratis

Analizzando il mercato attuale e servendoci anche del comparatore di carte di SOStariffe.it, vi suggeriamo alcune proposte di carte di credito virtuali disponibili a febbraio 2022.

Di tratta di:

la carta virtuale di N26;

la carta virtuale Revolut;

la carta DOTS

la carta Tinaba;

la carta Civibank.

Carta di credito virtuale N26

La carta virtuale N26 è disponibile su un wallet digitale: è protetta da crittografia ed è facile da utilizzare sia per i pagamenti elettronici, sia per effettuare bonifici e altre operazioni bancarie.

Il virtual banking rappresenta un potentissimo strumento per i pagamenti sicuri che consente ai clienti di accedere:

alle transazioni online tutti i giorni, a qualsiasi ora;

di pagamenti in modalità contactless nei negozi, direttamente dallo smartphone.

La carta di credito virtuale N26 potrà essere collegata a Apple Pay o Google Pay: in questo modo basterà utilizzare il telefono nel momento in cui si vorrà effettuare un acquisto fisico in negozio. È collegata direttamente al conto corrente, dal quale vengono detratti gli importi spesi. Ci sono anche degli ATM abilitati che permettono di prelevare contante con l’utilizzo di una carta virtuale.

Le carte virtuali sono, inoltre, estremamente sicure: nel caso della carta N26, le transazioni in uscita prevedono sempre l’inserimento del PIN e sono associate alle notifiche in tempo reale, che permettono di essere informati nel caso di attività sospette.

Sarà inoltre possibile attivare la richiesta di autorizzazione per i prelievi e i pagamenti online direttamente dall’applicazione. Si ricorda inoltre che le carte virtuali di N26 (non ci sono solo carte di credito, ma anche carte di debito) sono abilitate per 3DS Mastercard SecureCode, ovvero uno strumento di sicurezza gratuito per la tutela dell’utente, attraverso il quale viene generato un PIN estemporaneo associato al pagamento online con la carta.

Tale PIN si riceverà ogni volta tramite SMS e permetterà di verificare di volta in volta la propria identità, evitando le possibili truffe. Quindi, nel momento in cui si effettua un acquisto online, si sarà reindirizzati a una pagina 3DS dove l’emittente della carta richiede l’inserimento di tale codice.

Per avere maggiori informazioni in merito ai vantaggi delle carte virtuali N26, clicca sul link in basso.

Come creare una carta virtuale usa e getta con Revolut

Le carte usa e getta sono un’altra tipologia di carte di credito virtuali che si potranno utilizzare per pagare: Revolut permette di crearle in pochi semplici passaggi.

La procedura per Android è la seguente:

si dovrà andare sulla scheda Carta;

cliccare sull’icona “Carta virtuale usa e getta – per un singolo utilizzo sicuro” e usarla come carta normale: la carta usa e getta sarà stata creata.

Sui sistemi iOS, invece, si dovrà:

andare alla scheda “Carte”;

fare clic sull’icona “+”;

scegliere “Carta di debito virtuale”;

scegliere “Virtuale usa e getta” come tipo di carta.

Le carte virtuali usa e getta di Revolut potranno:

essere create in pochi secondi;

essere utilizzate per transazioni online singole.

I dettagli della carta virtuali saranno rigenerati in automatico dopo ogni transazione effettuata con una carta virtuale usa e getta, aggiungendo così un ulteriore livello di sicurezza per le transazioni online e proteggendoti contro le frodi.

Carta conto virtuale DOTS

La carta virtuale DOTS è una vera e propria carta conto, dotata di IBAN: per utilizzarla, sarà sufficiente scaricare l’applicazione dedicata, in pochi clic e secondi.

Trattandosi di una carta conto, potrà essere utilizzata non solo per effettuare pagamenti, ma anche per accreditare lo stipendio, per ricevere ed effettuare bonifici e diverse altre operazioni tipiche di un conto corrente bancario. La carta potrà essere dunque utilizzata direttamente tramite il proprio telefono, ma nell’ipotesi in cui non ci si dovesse trovare a proprio agio, si avrà comunque la possibilità di richiedere l’emissione di una carta fisica.

Si tratterà, comunque, di uno strumento green, in quanto è realizzata fino al 90% in PLA, un materiale di origine vegetale. Tale carta permetterà di effettuare prelievi di contante presso gli sportelli abilitati e di negare anche in modalità contactless negli store fisici.

Clicca sul link in basso nel caso in cui fossi interessato alla proposta di DOTS.

Carta virtuale Tinaba

La carta virtuale proposta da Tinaba:

potrà essere gestita direttamente dall’applicazione dedicata;

permette di pagare con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay, SwatchPay;

è abilitata per gli acquisti online.

La carta non prevede alcun costo per il canone mensile: nel caso in cui fossi interessato ai suoi vantaggi, clicca sul link in basso.

Carta virtuale Civibank

La carta virtuale Civibank si chiama YAP: si tratta di una carta prepagata che permetterà di effettuare pagamenti tramite smartphone.

La si potrà anche utilizzare per fare acquisti contactless in negozio, sia in Italia sia all’estero, in quanto fa parte di uno dei circuiti più diffusi a livello mondiale, ovvero MasterCard.

Questa carta virtuale di tipo ricaricabile:

potrà essere utilizzata anche se non si ha un conto corrente;

permetterà di ricevere bonifici;

non prevede alcun costo per il suo canone annuo;

potrà essere attivata dai 12 anni in su, quindi va bene anche per i minorenni.

