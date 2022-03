Carte di Credito con fido fino a 3.000 euro: le proposte di marzo 2022

Qual è la carta di credito più conveniente ? Come posso avere una carta di credito senza busta paga? Come avere una carta di credito subito? Sono domande legittime, soprattutto da parte di chi non ha mai avuto una carta di credito. Nelle prossime righe illustreremo il funzionamento di una carta di credito rispetto ad altre tipologie di carte di pagamento e quali sono le migliori proposte di carte di credito con fido fino a 3.000 euro .

Una carta di credito è uno strumento di pagamento collegate a un conto corrente, dal quale vengono sottratti gli importi relativi alle singole transazioni. Come si fa ad avere una carta di credito e quanto tempo ci vuole?

I conti correnti online hanno permesso di velocizzare la richiesta di una carta di credito rispetto al passato e di poter ottenere carte di credito con fido da 1.000, 1.500, 5.000 euro (o anche di più, a seconda della tipologia di carta).

Se è vero che è molto poco probabile riuscire a ottenere una carta di credito online senza busta paga, l’attivazione di un conto corrente online permette generalmente di inviare la richiesta di una carta di credito online con esito immediato.

Un elemento che contraddistingue in modo univoco le carte di credito è il fido: vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono le migliori carte di credito con fido fino a 3.000 euro che potranno essere sottoscritte nel mese di marzo 2022.

Pagamenti con carta di credito: come funziona il fido

Nel momento in cui si effettua un acquisto con una carta di credito, la transazione non viene scalata in modo automatico dal conto corrente, ma slitta a un momento successivo, che può corrispondere:

al mese dopo, in una data ben precisa: in questo caso si parla di carte di credito a saldo ;

a rate, con il pagamento di un tasso di interesse: si tratta, in questo caso, delle carte di credito revolving o a rate .

Tornando al fido, quando si effettua un pagamento con una carta di credito, si può pagare anche una cifra che non è disponibile sul proprio conto corrente, la quale viene anticipata dalla banca . Si tratta proprio del fido, il cui importo:

varia da carta a carta e più è alto, maggiore sarà il costo del canone mensile o annuale della carta;

non potrà essere superato: la regola prevede che quanto sostenuto dall’istituto di credito dovrà poi essere restituito sulla base delle condizioni contrattuali della carta (quindi a saldo o a rate).

Non è dunque un caso che, nel momento in cui si richiede l’emissione di una carta di credito, la banca richieda delle garanzie reddituali al cliente di turno, con le quali potrà tutelarsi sulla restituzione degli importi che saranno anticipati.

Migliori carte di credito online con fido fino a 3.000 euro

Utilizzando il comparatore di carte di SOStariffe.it, abbiamo individuato alcune carte di credito davvero interessanti, ovvero quelle legate al conto corrente online di:

Widiba;

Crédit Agricole;

ING Direct.

Vediamo più nel dettaglio quali sono le caratteristiche che le contraddistinguono e per le quali si consiglia di sottoscriverne una.

Carte di credito Widiba

Widiba è una banca 100% digitale con la quale si potrà attivare facilmente un conto corrente online molto conveniente, che annovera tra i vantaggi la presenza di carte di credito con canone di gestione molto basso.

In particolare, si tratta di:

Widiba Carta Classic;

Widiba Carta Gold.

La prima prevede un fido fino a 1.500 euro e il costo del canone annuo di 20 euro. Si tratta di una carta con servizio di SMS alert gratuito, dotata anche del servizio 3D Secure, che garantisce la sicurezza dei propri acquisti online.

Widiba Carta Gold, invece, prevede:

un fido fino a 3.000 euro al mese;

un costo del canone pari a 50 euro;

il servizio di SMS alert gratuito;

il servizio 3D Secure, utile per comprare in sicurezza sul web.

Le carte di credito Widiba potranno essere rilasciate se si rispetta una delle seguenti due condizioni:

si ha un patrimonio complessivo di almeno 3.000 euro;

si accredita sul proprio conto uno stipendio medio mensile di almeno 800 euro.

Carte di credito Crédit Agricole

La carta di credito Nexi Classic, proposta da Crédit Agricole, prevede un canone annuo pari a 30,99 euro. Può essere utilizzata sia per gli acquisti in Italia, sia per quelli all’estero, anche online. Il pagamento slitta al mese successivo.

Per richiederne il rilascio si consiglia di sottoscrivere prima il conto corrente online proposto da Crédit Agricole, che si caratterizza per il canone annuo e l’imposta di bollo gratuita, e per il rilascio di una carta di debito MasterCard a costo zero.

Carte di credito ING

La carta di credito proposta da ING Direct, ovvero la MasterCard Gold, prevede un canone di gestione gratuito per un intero anno, al termine del quale si dovrà sostenere una spesa pari a 2 euro al mese. Il limite massimo di prelievo è pari a 600 euro.

Per ottenere questa carta si dovrà essere titolari del conto corrente Arancio e avere la residenza in Italia. Si potranno:

impostare limiti di spesa;

scegliere e visualizzare il PIN dall’app;

ricevere notifiche in tempo reale.

Il conto corrente Arancio di ING non è altro che un conto corrente con canone annuo gratuito, nel quale è inclusa una carta di debito MasterCard e i pagamenti tramite Apple Pay e Google Pay.

Si caratterizza per la gratuità di servizi quali il costo del singolo assegno, la commissione sul carburante, il prelievo ATM presso altre banche, i bonifici online. Offre anche la possibilità di fare trading online senza dover utilizzare le piattaforme di broker esterni.

Fino al 31 marzo 2022, è inoltre disponibile una speciale promozione che permette di attivare il conto corrente ING Direct con carta di credito gratuita per un intero anno, grazie a quello che prende il nome di Modulo Zero Vincoli.

Al termine del periodo promozionale, sarà comunque possibile continuare a mantenerne la gratuità se:

si accredita lo stipendio o la pensione sul conto;

si hanno delle entrate di almeno 1.000 euro al mese.

In caso contrario, il conto avrà un costo fisso mensile di 2 euro, come anticipato nelle righe iniziali di questo paragrafo. Oltre alla carta di credito e alla carta di debito gratuita, sarà possibile richiedere il rilascio della carta prepagata MasterCard virtuale, disponibile a costo zero.

Sulla base di quanto esposto nelle righe precedenti, si evince che oggi accedere a una carta di credito con fido fino a 3.000 euro è molto più semplice rispetto al passato e che, nonostante vengano richieste delle garanzie reddituali, il processo diventerà ancora più semplice nel caso di richiesta online – quindi dopo aver sottoscritto un conto corrente online.