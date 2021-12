Tra le novità della manovra finanziaria c'è anche una conferma relativa al Bonus TV, l'incentivo che mira a sostenere il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB-T2 – HEVC Main10 programmato a partire dal 2023. Per i consumatori italiani, infatti, ci saranno nuovi fondi per accedere al bonus, utile per acquistare a prezzo ridotto un nuovo TV. Da notare, inoltre, che per gli anziani meno abbienti è prevista la consegna gratuita di un decoder compatibile con i nuovi standard di trasmissione. Ecco tutti i dettagli:

Bonus TV: nuovi fondi in arrivo, decoder gratis per gli anziani meno abbienti

Novità in arrivo per il Bonus TV. Con la manovra finanziaria, infatti, è stato approvato un rifinanziamento dei fondi disponibili per le famiglie che avranno modo di accedere alle agevolazioni per acquistare un nuovo TV compatibile con lo standard DVB-T2 – HEVC Main10. Il nuovo standard del digitale terrestre, in base alla roadmap attualmente in vigore, sarà attivo a partire da gennaio 2023. Per gli utenti, quindi, c’è un anno di tempo (almeno) per poter adeguarsi al nuovo standard effettuando l’acquisto di un nuovo TV o di un decoder.

La manovra prevede, come detto, un rifinanziamento del Bonus TV. Oltre ai 250 milioni di euro già stanziati, infatti, è previsto lo stanziamento di altri 68 milioni di euro che andranno ad integrare ulteriormente il fondo per l’accesso ai bonus. Restano confermate, invece, le caratteristiche del Bonus TV che continuerà ad essere disponibile in due diverse modalità (eventualmente cumulabili in caso di rispetto dei requisiti previsti dalla normativa). Il rifinanziamento dei fondi permetterà di incrementare il numero di bonus erogabili nel corso dei prossimi mesi scongiurando l’esaurimento anticipato delle risorse (previsto per la prossima primavera secondo alcune stime dei mesi scorsi).

Bonus TV: due opzioni per le famiglie

Per le famiglie, è disponibile il Bonus TV Rottamazione. Tale bonus consente di usufruire di uno sconto del 20% sul costo d’acquisto di un TV o un decoder compatibile con un limite massimo di 100 euro. Per i TV del valore di 500 euro o superiore, quindi, il bonus avrà un valore di 100 euro mentre per i modelli di valore inferiore è previsto uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto. Da notare che lo sconto viene applicato al momento del pagamento ed è accessibile tramite la rottamazione di un TV o un decoder acquistato prima del 22 dicembre 2018 (il richiedente dovrà presentare un’autocertificazione).

Tale bonus è cumulabile con il Bonus TV ISEE, riservato alle famiglie con ISEE inferiore a 20 mila euro, senza la necessità di rottamare un vecchio dispositivo. Tale bonus garantisce uno sconto fisso del valore di 30 euro, a prescindere dall’importo da pagare per l’acquisto del TV o del decoder compatibile con i nuovi standard del digitale terrestre. Da notare che ogni nucleo familiare potrà usufruire una sola volta di ciascun bonus.

Decoder gratuito per gli over 70 meno abbienti

Tra le novità previste dalla manovra finanziaria non c’è solo il potenziamento del Bonus TV. Grazie ad un accordo tra il Mise e Poste Italiane, infatti, ci sarà la possibilità per i cittadini over 70 con reddito inferiore a 20 mila euro (probabilmente sarà necessario fare riferimento all’ISEE) di ricevere gratuitamente un decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre. La consegna del nuovo decoder verrà effettuata, sempre in modo gratuito, da Poste Italiane.

Maggiori dettagli su questa nuova agevolazione inclusa nella manovra verranno comunicati nel corso delle prossime settimane. Molto probabilmente, la consegna dei decoder si completerà entro il 2022 permettendo così agli utenti che rientrano nei requisiti previsti dalla nuova norma di poter completare entro i tempi giusti il passaggio al nuovo digitale terrestre.