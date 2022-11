Bonus TV: ecco quando scade e come funziona l'agevolazione

Dopo oltre un anno dal lancio, il Bonus TV sta per terminare. A darne conferma è il sito del Ministero dello sviluppo economico che ha fissato l'ultima data utile per richiedere l'agevolazione che consente di acquistare un TV o un decoder a prezzo scontato, in modo da agevolare il passaggio al nuovo digitale terrestre. Ecco tutti i dettagli:

C’è tempo fino al 12 di novembre per richiedere il Bonus TV ed acquistare un nuovo decoder o un nuovo TV al prezzo scontato, in modo da passare ad un dispositivo compatibile con il nuovo digitale terrestre e, in particolare, con lo standard DVBT2. Ecco tutte le informazioni utili per poter richiedere l’agevolazione:

Bonus TV: ultimi giorni per presentare richiesta

BONUS TV: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE 1. Il Bonus TV è richiedibile fino al prossimo 12 novembre 2. Per richiedere il Bonus TV è necessario rivolgersi direttamente al rivenditore 3. Sono disponibili due agevolazioni: Bonus TV ISEE e Bonus TV Rottamazione 4. I due Bonus sono cumulabili 5. I Bonus vengono erogati come sconti sul prezzo d’acquisto di un decoder o un TV compatibile con DVBT2

Il prossimo 12 di novembre sarà l’ultimo giorno utile per poter richiedere il Bonus TV. Dal successivo 13 di novembre, infatti, la piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la richiesta dei bonus non sarà più accessibile. I fondi per ottenere l’agevolazione si stanno esaurendo e, quindi, l’esperienza del Bonus TV volge al termine.

La conferma è arrivata dal Ministro del Mise, Adolfo Urso, che ha anticipato la volontà di un rifinanziamento del programma: “Abbiamo richiesto al Mef il rifinanziamento della misura perché riteniamo indispensabile assicurare ai cittadini la continuità di uno strumento che ha funzionato per agevolare questo delicato passaggio tecnologico”

Ricordiamo che il Bonus TV è disponibile in due versioni:

il Bonus TV ISEE accessibile alle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro che possono accedere ad uno sconto di 50 euro sull’acquisto di un TV o di un decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre

accessibile alle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro che possono accedere ad uno sconto di 50 euro sull’acquisto di un TV o di un decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre il Bonus TV Rottamazione, accessibile in caso di rottamazione di un TV o un decoder acquistato prima del 22 dicembre 2018 (è sufficiente un’autocertificazione per la data d’acquisto) che garantisce uno sconto del 20%, fino a 100 euro, su di un TV o un decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre; non sono presenti limiti ISEE

I due bonus sono cumulabili nel caso in cui il richiedente rispetti tutti i requisiti. È possibile richiedere il bonus una sola volta (per ISEE e per Rottamazione) per nucleo familiare.

Per ottenere il Bonus TV è possibile fare richiesta direttamente ad un rivenditore aderente all’iniziativa. Il rivenditore può accedere alla piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per ottenere l’erogazione del bonus che si traduce in uno sconto sul prezzo per il prodotto acquistato dall’utente.

Come sottolineato in precedenza, la piattaforma per richiedere il bonus sarà attiva soltanto fino al prossimo 12 di novembre. A partire dal giorno successivo, quindi, non sarà più possibile richiedere i bonus, salvo un ulteriore rifinanziamento dell’agevolazione che potrebbe arrivare con la prossima Legge di Bilancio.

Continua l’iniziativa Bonus Decoder a Domicilio

Il Mise ha confermato che la fine dell’erogazione dei Bonus TV non comporterà modifiche per quanto riguarda l’iniziativa Bonus Decoder a Domicilio. Tale iniziativa, portata avanti con Poste Italiane, prevede la consegna di decoder per il nuovo digitale terrestre ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni e con un trattamento pensionistico non superiore a 20 mila euro che sono titolari di un abbonamento per i servizi di radiodiffusione. Il decoder viene consegnato gratuitamente.