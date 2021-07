Bonus PC TIM: l'offerta per ottenere il voucher di Agosto 2021

Il bonus PC TIM permette di ottenere un voucher per l'attivazione di un' offerta Internet casa da almeno 30 Mbps e l'acquisto di un tablet o PC . Scopri i requisiti per richiederlo e i dispositivi tra cui scegliere

Nel novembre del 2020 il Governo ha presentato il bonus Internet e PC per aiutare le famiglie a basso reddito nel processo di digitalizzazione. L’iniziativa gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) aveva anche l’obiettivo di ridurre il digital divide nazionale e soprattutto fornire ai cittadini meno abbienti nuove tecnologie per sostenerli in attività che durante la pandemia di Covid-19 sono diventate di importanza vitale come il telelavoro e la didattica a distanza (DAD). TIM è stato tra i primi operatori di rete fissa ad aderire all’iniziativa con un’offerta dedicata. Ecco i requisiti necessari per ottenere il bonus PC TIM e come effettivamente effettuare la richiesta.

Bonus PC TIM: dettagli e requisiti per richiederlo

Il bonus PC TIM prevede un voucher fino a 500 euro per l’attivazione di un’offerta Internet casa con una velocità teorica superiore ai 30 Mbps e l’acquisto di un tablet o PC. Il dispositivo viene fornito in comodato d’uso per 12 mesi poi l’utente ne diviene l’effettivo proprietario. Le caratteristiche tecniche minime del terminale incluso nel bonus PC TIM sono state stabilite da Infratel, società che si occupa anche della distribuzione dell’incentivo. I requisiti per accedere al voucher sono quello di disporre di un reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro e non aver già attivato una linea fissa da almeno 30 Mbps. Vi ricordiamo che l’ISEE scade ogni anno il 31 dicembre ed è quindi importante rinnovarlo per il 2021 prima di richiedere il bonus PC TIM.

Inizialmente alcune Regioni come Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Toscana hanno richiesto al Governo di limitare l’accesso all’incentivo solo ai cittadini di alcuni Comuni ma oggi questo vincolo è stato eliminato. La fase 2 del bonus PC e Internet prevede che venga esteso anche alle famiglie con reddito ISEE inferiore ai 50.000 euro e alle aziende, anche se solo limitatamente all’acquisto di una offerta fibra ottica. Al momento però non è ancora stata fissata una data per l’estensione dell’incentivo. Il bonus PC TIM verrà erogato fino all’esaurimento delle risorse messe a disposizione del Mise pari a 204 milioni di euro per tutta Italia. Allo scorso giugno erano state utilizzati poco più della metà dei fondi.

La tipologia di connessione a cui è possibile accedere dipende dalla copertura disponibile al proprio indirizzo. Per verificarla potete utilizzare l’apposito strumento gratuito su SOStariffe.it. Con la fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home), in cui è previsto un collegamento diretto tra la stazione di trasmissione del segnale e il modem dell’utente, si può arrivare fino a 1 Gigabit al secondo di velocità. In alternativa è possibile sottoscrivere una tariffa per la fibra mista radio o FTTC (Fiber to the Cabinet). In questo caso è possibile navigare fino a 100/200 Mbps in download a seconda della distanza dell’abitazione dalla cabina stradale.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

TIM Super Voucher

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (240 euro – 12 euro al mese rateizzati in 20 rate)

L’offerta ha un costo di 19,90 euro al mese per 20 mesi con vincolo di 12 mesi, poi 29,90 euro al mese. Il bonus PC TIM viene erogato direttamente in fattura sotto forma di uno sconto di 10 euro per 20 mesi. Non è previsto alcun costo per la disattivazione della linea ma l’utente è tenuto alla restituzione del modem Tim HUB+. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale. La tariffa permette di ottenere il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi a 29,90 euro o gratuitamente il tablet Lenovo Tab P11 Wi-Fi da 64 GB. In alternativa è disponibile il PC Onda Oliver Plus 15,6″ a 99,90 euro. Per il dispositivo il bonus viene erogato direttamente da Tim in fattura sotto forma di uno sconto di 300 euro.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi dispone delle seguenti caratteristiche tecniche:

Display da 10,4″

4 GB di RAM

Fotocamera principale da 8 MP

Peso: 465 g

doppio speaker AKG con audio 3D

64 GB di memoria espandibile fino a 1 TB con MicroSD

S Pen

Batteria da 7.040 mAh

Samsung Knox

fino a 13 ore di riproduzione video

Interfaccia grafica One UI 2

Annunci Google

Lenovo Tab P11 Wi-Fi dispone delle seguenti caratteristiche tecniche:

Display IPS LCD 400nits da 11″ (2000 x 1200 pixels) certificato TUV protezione luce blu

Dimensioni: 258,4 x 163 x 7.5 mm

Peso: 490 g

Batteria da 7.500 mAh (durata fino a 15 ore)

Processore Qualcomm Snapdragon 662 Octa-Core (2GHz ,1.8 GHz)

64 GB di memoria espandibile fino a 256 GB con MicroSD

4 GB di RAM

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz

Wifi 6 Ready – Bluetooth 5.1

A-GPS Beidou e Glonass – FM radio

Sistema Operativo: Android 10

Fotocamera principale da 13 MP AF con flash

Fotocamera frontale da 8 MP

4 speakers Dolby Atmos

Face Unlock

Connettore tastiera Pogo a 4 punti

Onda Oliver Plus 15,6” dispone delle seguenti caratteristiche tecniche:

CPU : Intel N3450 ( Quad-Core ) @ 2,2GHz

GPU : Intel HD Graphics 500

RAM : 8GB Low Power DDR 4

Archiviazione : 256GB SSD

Risoluzione Display : 1920*1080 FHD,IPS

Bluetooth : 4,2

Wi-Fi : 802.11 b/g/n/ac

Connessione : USB 3.0

Camera : Camera Integrata HD 1080P + WebCam esterna HD 1080P – 8MP

Batteria : 5000mAh X 2Cells

Audio : Integrato, Microfono Integrato con supporto per riconoscimento vocale Cortana e Alexa

Prima di poter sottoscrivere TIM Super Voucher è necessario attestare di disporre dei requisiti per ottenere il bonus PC TIM. Online basta cliccare sulla voce “Verifica e attiva” nella parte alta della scherma dedicata all’offerta. In alternativa, si può farlo telefonicamente chiamando il numero gratuito 800 125818. Dopo l’attivazione un corriere, a cui bisognerà presentare la copia di un documento d’identità e codice fiscale, vi consegnerà il tablet o il PC. L’addetto vi chiederà di firmare i moduli per il riconoscimento del bonus. Se il dispositivo prescelto eccede i 300 euro previsti dal voucher, si dovrà corrispondere al corriere l’eventuale differenza in contanti.

Attiva TIM Super Voucher »

Chi è già cliente TIM per la telefonia mobile e sottoscrive TIM Super Voucher può attivare gratuitamente l’offerta TIM Unica e avere così ogni mese Gigabyte illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM) e 3 mesi di Disney+ e TIMVISION inclusi (poi 9,99 euro al mese). Fino al 30/9/21 è previsto nel pacchetto anche TIM myHealth per avere una polizza assicurativa con assistenza medica h24 senza alcun rinnovo. L’offerta prevede:

Centrale operativa disponibile h24 al numero verde 800 070 738 (06 42115288 dall’estero) fornendo il nominativo della persona che ha aderito alla polizza

Teleconsultazione con un medico in videochiamata

Invio di un medico o ambulanza in caso di necessità ovunque in Italia

Rilascio ricette e consegna farmaci

Assistenza professionale a domicilio da parte di infermiere, collaboratore domestico, fisioterapista, baby sitter, dog sitter o autista

Il pagamento di tutte le linee, mobile e fissa, avviene con domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica.