Bonus PC e Internet 2020: come richiederlo, offerte e operatori accreditati

Il Bonus PC e Internet 2020 è un'agevolazione a disposizione delle famiglie meno abbienti (è previsto un valore massimo di ISEE per poter accedere al bonus) che possono richiedere un voucher del valore massimo di 500 Euro da utilizzare per la copertura dei costi di un abbonamento Internet casa da almeno 30 Mbps e per l'acquisto di un PC o di un tablet. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul Bonus PC e Internet 2020, come richiederlo, quali sono le offerte e gli operatori accreditati.

Per incentivare e semplificare il passaggio alla banda ultra-larga in Italia, una delle misure previste dal Governo è rappresentata dal Bonus PC e Internet 2020. Si tratta di un’agevolazione che mette a disposizione un voucher (da 500 o da 200 Euro in base alla fascia di appartenenza del richiedente) da utilizzare per la copertura dei costi di un abbonamento Internet casa da almeno 30 Mbps di velocità massima e, in alcuni casi, per l’acquisto di un PC o un tablet.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova agevolazione a partire dai requisiti e sino ad arrivare alle modalità di richiesta ed alle offerte disponibili per tutti gli aventi diritto.

I requisiti e il valore del bonus

Il Bonus PC e Internet 2020 si articola in due fasi. La Fase 1, partita il 9 novembre, mette a disposizione degli aventi diritto un voucher da 500 Euro da utilizzare per:

la copertura dei costi di un abbonamento Internet casa da almeno 30 Mbps

la copertura del costo d’acquisto di un PC o un tablet

Il voucher da 500 Euro deve essere così suddiviso:

da un minimo di 200 Euro ad un massimo di 400 Euro devono essere utilizzati per la copertura del costo dell’abbonamento Internet casa; lo sconto sull’abbonamento può essere dilazionato in più mesi (ad esempio 10 Euro al mese per 20 mesi)

da un minimo di 100 Euro ad un massimo di 300 Euro devono essere utilizzati per la copertura del costo del PC/tablet; lo sconto sul tablet può coprire tutto il costo del dispositivo o anche solo parte di esso, in tal caso il cliente dovrà pagare la restante parte in base alle modalità previste dall’operatore

la somma dei due importi deve essere pari a 500 Euro

La Fase 2 dell’agevolazione, invece, prenderà il via entro la fine del 2020. In questo caso, si avrà a disposizione un voucher di 200 Euro da utilizzare per la copertura dei costi (canone e attivazione) di un abbonamento Internet casa da almeno 30 Mbps.

Per l’accesso al Bonus PC e Internet 2020 è necessario rispettare i seguenti requisiti:

certificazione ISEE inferiore a 20.000 Euro (per la Fase 1) oppure a 50.000 Euro (per la Fase 2)

possibilità di attivare un abbonamento Internet per la propria casa in grado di garantire una velocità massima di almeno 30 Mbps in download e 15 Mbps in upload

gli aventi diritto al bonus che hanno già a disposizione una connessione da almeno 30/15 Mbps possono utilizzare il voucher solo per attivare un abbonamento con velocità della connessione di 1 Gbps (tramite tecnologia FTTH)

Per quanto riguarda il PC o il tablet incluso nell’offerta riservata alla Fase 1, il dispositivo da acquistare deve soddisfare precisi requisiti. Da notare che tali requisiti possono essere colmati anche con l’aggiunta di accessori esterni. Ad esempio, un tablet può essere affiancato da un powerbank per soddisfare il requisiti sull’autonomia oppure il PC può essere supportato da una webcam per soddisfare quello sulla camera anteriore.

Ecco i dettagli:

Tablet PC CPU: 4 core; 2 GHz o superiori

RAM: 4 GB o superiori

Dimensioni Schermo: maggiore di 10 pollici

Risoluzione Schermo: Full-HD o superiori

Memoria interna: 64 GB o superiori

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, USB

Fotocamera: 8 Mpx ƒ/1.9

Batteria: 6000 mAh o superiore CPU: 4 core; 2 GHz o superiori

RAM: 8 GB o superiori

Dimensione Schermo: maggiore di 14 pollici

Risoluzione Schermo: HD (1366×768) o superiori

Memoria interna (disco o SSD): 256 GB o superiori

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, USB

Fotocamera: 8 Mpx ƒ/1.9

Autonomia: 8 ore o superiore

Audio integrato

Come richiedere il Bonus PC e Internet 2020

Il voucher messo a disposizione della nuova agevolazione può essere utilizzato esclusivamente tramite gli operatori di telefonia accreditati. Non è possibile convertire in denaro il bonus o utilizzare il voucher presso altri rivenditori di prodotti elettronici o simili. Per quanto riguarda la Fase 1, inoltre, il bonus dovrà essere utilizzato per l’attivazione di un abbonamento e per il contestuale acquisto di un PC o un tablet messo a disposizione dal provider.

L’accesso al Bonus PC e Internet 2020 non richiede passaggi intermedi. Gli aventi diritto, infatti, possono contattare un operatore di telefonia accreditato (l’elenco completo ed aggiornato è disponibile sul sito Infratel Italia) ed attivare l’offerta dedicata al voucher tramite uno dei canali messi a disposizione dai provider stessi. Al momento della richiesta di attivazione dell’offerta compatibile con il Bonus PC e Internet 2020 è necessario:

presentare una certificazione ISEE che confermi il rispetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa

che confermi il rispetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa fornire i dati anagrafici, il codice fiscale e una copia del documento di identità dell’intestatario del nuovo abbonamento

L’attivazione della linea Internet prevede la verifica della copertura (per poter accertare il rispetto del requisito sulla velocità minima di connessione). Successivamente, la procedura di attivazione della connessione seguirà le stesse tempistiche previste da una normale attivazione di un abbonamento Internet casa. L’operatore, per quanto riguarda la Fase 1, si occuperà di consegnare il PC o il tablet incluso all’utente tramite consegna direttamente a casa o ritiro presso un punto vendita.

Le offerte per utilizzare il voucher

Non tutte le offerte Internet casa sono compatibili con il Bonus PC e Internet 2020. Gli operatori accreditati devono presentare delle offerte specifiche, riservate agli aventi diritto all’agevolazione e caratterizzate da requisiti ben precisi. Tali offerte vengono sottoposte dagli operatori stessi al giudizio di Infratel Italia che potrà dare l’ok definitivo all’avvio della commercializzazione di queste proposte. Ricordiamo che, per la Fase 1, gli operatori sono tenuti ad includere nelle offerte anche il PC o il tablet da acquistare contestualmente all’attivazione dell’abbonamento.

Ecco un elenco delle principali offerte già presentate dagli operatori per utilizzare il voucher da 500 Euro della Fase 1 dell’agevolazione:

Operatore Offerta Linea telefonica e Internet PC/Tablet incluso Canone mensile TIM TIM Super Voucher chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali, Internet illimitato sino a 1000 Mega (FTTH) o 200 Mega (FTTC) Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi a 29,90 Euro invece che 329,90 Euro oppure PC Onda Oliver Plus 15.6′‘ a 99,90 Euro invece di 399,90 Euro 19,90 Euro al mese per 20 mesi (poi 29,90 Euro al mese) WINDTRE Super Fibra chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali, Internet illimitato sino a 1000 Mega (FTTH) o 200 Mega (FTTC) Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE a 159,90 oppure Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) con powerbank da 10000 mAh 12,31 Euro al mese per 12 mesi (con il tablet Samsung) o 7,31 Euro al mese (con il tablet Lenovo); poi 28,98 Euro al mese

Operatori accreditati

Il Bonus PC e Internet 2020 può essere utilizzato esclusivamente per l’attivazione di offerte (approvate da Infratel) presentate da operatori di telefonia accreditati. L’elenco completo degli operatori che hanno ricevuto l’accredito e hanno presentato offerte approvate è disponibile sul sito di Infratel Italia (infratelitalia.it).

Tale elenco viene aggiornato periodicamente con tutti i nominativi dei provider che hanno ricevuto l’ok a commercializzare tariffe riservate agli aventi diritto al Bonus PC e Internet. Non è possibile utilizzare il voucher per attivare offerte presentate da operatori che non sono inclusi nell’elenco aggiornate da Infratel.