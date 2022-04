Oltre al Bonus TV , disponibile in due versioni, ISEE e Rottamazione, per agevolare il passaggio al nuovo digitale terrestre è disponibile anche il Bonus Decoder TV che consente ai cittadini over 70 in condizioni di disagio economico di poter ottenere un nuovo decoder gratis. La procedura da seguire per la richiesta è semplice ed è partita in questi giorni. Ecco, quindi, come richiedere il Bonus Decoder TV e ricevere un nuovo decoder gratuitamente a casa.

Bonus Decoder TV 2022 per over 70: ecco come richiederlo

Come annunciato qualche mese fa, tra le misure di sostegno per il passaggio al nuovo digitale terrestre c’è anche il Bonus Decoder TV che va a sommarsi al Bonus TV ISEE ed al Bonus TV Rottamazione. Queste ultime due agevolazioni consentono di acquistare un nuovo TV o un decoder a condizioni agevolate. Con il Bonus Decoder TV, invece, è possibile richiedere l’invio gratuito a casa di un decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre.

Bonus Decoder TV per over 70: i requisiti

Questa nuova agevolazione è riservata ai soggetti che, al 1° gennaio 2022, rispettano i seguenti requisiti:

hanno un’età anagrafica pari o superiore a 70 anni

possono contare su di un “trattamento pensionistico non superiore a euro 20.000 annui, derivante anche dalle prestazioni assistenziali presenti nelle ultime certificazioni dei redditi disponibili, residenti in Italia e intestatari dell’abbonamento al servizio di radiodiffusione, identificati dall’Istituto nazionale di previdenza sociale, dagli altri istituti previdenziali e dall’Agenzia delle Entrate”

Da notare che l’accesso al Bonus Decoder TV, con la consegna gratuita di un nuovo decoder dal valore commerciale non superiore a 30 euro, è possibile anche per chi ha già richiesto o intende richiedere il Bonus TV Rottamazione che consente di ottenere uno sconto del 20% (fino a 100 euro) sull’acquisto di un nuovo TV o di un nuovo decoder a fronte della rottamazione di un dispositivo analogo.

Come richiedere il Bonus Decoder TV 2022: tutte le opzioni disponibili

Per la richiesta del nuovo Bonus Decoder TV e, quindi, per ottenere l’invio al proprio domicilio di un decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre è possibile chiamare al numero 800 776 883. Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18 (festivi esclusi). L’utente deve seguire le indicazioni della voce guida per poter inviare correttamente la richiesta per il nuovo decoder.

In alternativa, è possibile recarsi in un Ufficio Postale e fare richiesta del decoder direttamente allo sportello. C’è anche una terza opzione. Per richiedere il Bonus Decoder TV, infatti, è possibile prenotarsi tramite il sito ufficiale dell’agevolazione, seguendo la procedura online. Tale sistema richiede pochi passaggi e consente al beneficiario dell’agevolazione di poter richiedere immediatamente il nuovo bonus in vista del passaggio al nuovo digitale terrestre.

Da notare che per poter presentare la richiesta per il Bonus Decoder TV, in tutte e tre i casi, è necessario avere a disposizione il codice fiscale e la tessera sanitaria che permetteranno la verifica dei requisiti. Completata la verifica, l’utente riceverà la conferma di avvenuta registrazione della richiesta. Il decoder sarà poi consegnato in tempi rapidi all’indirizzo fornito. La consegna (gratuita) sarà gestita da Poste Italiane, su tutto il territorio nazionale.

La data effettiva di consegna del nuovo decoder sarà comunicata in una fase successiva all’utente. Da notare che per qualsiasi problema registrato in fase di richiesta, di ricezione o di configurazione del decoder è sempre possibile fare riferimento al canale d’assistenza disponibile al numero verde 800 776 883.

Bonus TV: come acquistare un TV o un decoder a prezzo scontato

Oltre al Bonus Decoder TV è possibile ricorrere al Bonus TV ISEE oppure al Bonus TV Rottamazione (le due agevolazioni sono eventualmente cumulabili) per acquistare un decoder o un TV compatibile con il digitale terrestre di nuova generazione. L’accesso a queste agevolazioni è vincolato al rispetto dei requisiti ed alla disponibilità di fondi sufficienti a coprire l’erogazione dei bonus che vengono riconosciuti come sconti in fase d’acquisto.

Ecco i dettagli delle due agevolazioni:

Bonus TV ISEE: questo bonus ha un importo fisso di 30 euro e può essere richiesto da tutte le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro; è possibile ottenere un Bonus ISEE per nucleo familiare

questo bonus ha un importo fisso di 30 euro e può essere richiesto da tutte le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro; è possibile ottenere un Bonus ISEE per nucleo familiare Bonus TV Rottamazione: questo bonus ha un importo pari al 20% del valore di vendita del prodotto acquistato (TV o decoder) fino ad un massimo di 100 euro; per ottenere il Bonus TV Rottamazione non ci sono vincoli ISEE ma è necessario aver rottamato un TV o un decoder che dovranno essere stati acquistati prima del 22 dicembre 2018 (è richiesta un’autocertificazione); la rottamazione potrà avvenire presso un centro RAEE del proprio comune di residenza oppure direttamente in negozio, al momento dell’acquisto

Da notare che i rivenditori di TV e decoder non sono obbligati ad aderire all’iniziativa e ad accettare i Bonus TV. È necessario verificare di volta in volta se il rivenditore scelto per l’acquisto accetta l’acquisto tramite Bonus TV.