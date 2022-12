Dopo lo spegnimento dei canali a bassa qualità e il passaggio all’ HD , è ancora disponibile a dicembre 2022 il bonus per chi ha 70 anni o più e che prevede la consegna gratuita e direttamente a domicilio di un decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre. Con SOStariffe.it , scopri tutte le novità sull’agevolazione per continuare a vedere la TV dopo lo swtich off del 21 dicembre 2022.

Bonus Decoder a casa Over 70: cosa è e come richiederlo a Dicembre 2022

Il Natale in famiglia è anche l’occasione per guardare insieme alla TV un film, una serie, uno show d’intrattenimento. Per superare qualsiasi problema o non funzionamento del proprio televisore, dopo lo spegnimento dei canali a bassa qualità avvenuto il 21 dicembre 2022, c’è la possibilità di avvalersi del bonus decoder TVa casa.

Grazie a questa agevolazione del governo si riceve gratuitamente a domicilio il dispositivo che, una volta collegato al proprio televisore e dopo aver risintonizzato i canali, consente di vedere la TV in alta definizione. Questo bonus decoder è ancora disponibile per chi ha 70 anni o più e ha un reddito annuo da trattamento pensionistico non superiore ai 20.000 euro, oltre a essere titolare dell’abbonamento Rai.

Per avere maggiori informazioni e un aiuto nell’installazione, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha messo a disposizione un call center al numero 06.87800262 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18), oppure un servizio Whatsapp, scrivendo al numero 340.1206348.

Questa agevolazione era stata prevista dalla Legge di Bilancio 2022 ed è una delle misure introdotte per favorire il passaggio verso il nuovo digitale terrestre. Per questo bonus, risorse accantonate sono pari a 68 milioni di euro che serviranno per la consegna direttamente a domicilio del decoder compatibile con la nuova tecnologia.

Creata grazie a una convenzione stipulata tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Poste Italiane, questa agevolazione è valida fino a esaurimento delle risorse stanziate.

Switch off: cos’è cambiato per la TV dal 21 dicembre 2022

DOMANDE RISPOSTE Quando c’è stato lo switch off sul digitale terrestre? È scattato il 21 dicembre 2022 Quali canali della TV sono stati spenti? Non sono più visibili i canali in bassa qualità, dal numero 500 in avanti del telecomando

Dal 21 dicembre 2022 sono stati spenti i canali che trasmettevano in qualità non HD e che erano stati relegati al numero 500 e oltre del telecomando. Con questo switch off (lo “spegnimento”), sono state interrotte le trasmissioni dei canali di Rai, Mediaset, La7 e di altre emettenti a bassa qualità basati sulla tecnologia MPEG-2 e, il conseguente, passaggio al nuovo standard in alta qualitа DVB-T2. Questa rivoluzione della TV ha due vantaggi:

con la nuova tecnologia si hanno qualità delle immagini molto superiore all’attuale, di ricevere più canali ed usufruire di nuovi servizi;

il trasloco al nuovo standard del digitale terrestre libera la banda 700 Mhz riservata ora alla rete 5G per gli operatori di telefonia.

C’è da osservare che, se il proprio televisore non supporta l’HD e non ci si è dotati di un decoder, lo si capisce subito perché, una volta acceso, la Tv non funziona. Per risolvere il problema occorre o sostituire il televisore o dotarsi di un decoder (inviato a domicilio senza costi per gli over 70), effettuare la risintonizzazione, per poter visualizzare correttamente le trasmissioni di tutti i canali.

Come richiedere il Bonus decoder a Dicembre 2022

CHE COSA PREVEDE IL BONUS DECODER 1 Consegna a casa gratuita del decoder per vedere la TV in HD 2 Ne hanno diritto gli over 70 3 Reddito annuo da trattamento pensionistico non superiore ai 20.000 euro 4 Essere titolare dell’abbonamento Rai

Quali sono le modalità per richiedere questa agevolazione? Il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy spiega che gli aventi diritto al bonus possono farne richiesta e pianificare un appuntamento per la consegna del decoder seguendo tre modalità:

attraverso il numero 800 776 883 , selezionando la sezione relativa alla consegna a domicilio dei Decoder TV (disponibile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 festivi esclusi);

, selezionando la sezione relativa alla consegna a domicilio dei Decoder TV (disponibile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 festivi esclusi); recandosi in uno dei quasi 13 mila uffici postali presenti in tutta Italia negli orari di apertura;

presenti in tutta Italia negli orari di apertura; cliccando su www.prenotazionedecodertv.it/booking/(attivo 24 su 24 , 7 giorni su 7).

Per richiedere il riconoscimento del bonus e prenotare la consegna del decoder TV a domicilio è necessario avere a disposizione il codice fiscale e la tessera sanitaria/documento di identità in corso di validità.

C’è inoltre da notare che “all’atto della prenotazione, avendo identificato il richiedente e verificato la presenza dei requisiti richiesti per ottenere la agevolazione, potrà essere fissata la data di consegna a casa del decoder, che il Ministero mette a disposizione gratuitamente, e che sarà effettuata da un portalettere di Poste Italiane”.

Dopo la consegna, per l’utente che ne abbia la necessità, è possibile “ricevere assistenza telefonica nell’ installazione e nella configurazione del decoder. Il servizio sarà offerto sempre tramite il numero 800 776 883, selezionando la sezione relativa all’istallazione dei Decoder TV”.

