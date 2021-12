Aumento bollette luce e gas fino al 40%: le opportunità di risparmio di Dicembre 2021

Il rincaro del 40% potrebbe non essere il più pesante aumento delle bollette luce e gas a cui assisterai, l'ARERA ha già lanciato un allarme su possibili rialzi dei costi delle risorse anche per il primo trimestre 2022. Le nuove stime ipotizzano un incremento che potrebbe raggiungere anche il 50% per i corrispettivi del gas e un +25% per l'energia elettrica. Ecco come puoi risparmiare con le migliori offerte luce e gas di Dicembre

Sono in arrivo nuovi, importanti, rialzi nei prezzi del gas e dell’energia elettrica e il Governo sta già valutando quali misure adottare per poter ridurre l’impatto di un nuovo aumento delle bollette luce e gas per consumatori e aziende. Già nell’ultimo trimestre 2021 è stato necessario intervenire con delle misure ad hoc per tamponare un rincaro del 40% dei costi delle utenze, per il periodo Gennaio-Marzo le prime ipotesi parlano di nuovi incrementi ancora più consistenti, +50% per le bollette gas e tra il +17% e il +25% per l’energia elettrica.

Ad annunciare i possibili nuovi rincari è stata l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (ARERA), come riportato anche dal Sole 24 Ore: “per il primo quadrimestre 2022 un ulteriore, potenzialmente significativo, aumento dei prezzi per i servizi di tutela che determinerebbe criticità simili a quelle affrontate per il quarto trimestre 2021”.

Draghi e i suoi ministri sta cercando di trovare nuovi fondi per varare un Decreto anti aumenti bis nella nuova manovra. Sarebbe già stato creato un fondo da 2 miliardi di euro che servirà come base per i provvedimenti per ridurre i contraccolpi degli aumenti in bolletta, ma che è del tutto insufficiente per garantire la tutela applicata per pmi e famiglie nell’ultimo trimestre 2021.

Per potenziare i nuovi provvedimenti sono anche stati trovati 800 milioni di euro per rimpinguare il budget per le misure anti rincari, questi fondi sono stati recuperati dal taglio delle tasse e dalle revisioni del bilancio per il 2022. Queste sono ancora cifre non definitive che potranno essere confermate solo quando l’emendamento verrà approvato.

Come per i precedenti incrementi, i motivi di queste rimodulazioni delle tariffe sono da ricercare nell’andamento dei prezzi delle materie prime a livello globale e nella crescita dei costi del gas.

Le tue opportunità di risparmio per evitare aumento bollette luce e gas

Le nuove misure che saranno adottate annulleranno gli oneri di sistema per le utenze domestiche luce con potenze fino a 16 kWh, manterranno l’IVA al 5% per le bollette del gas e azzereranno gli oneri di sistema anche sulle forniture gas. Per chi ha diritto al bonus elettrico e gas sono stati anche previsti nuovi potenziamenti dei contributi previsti. Per le aziende inoltre il Governo sta valutando se introdurre la possibilità di rateizzare le bollette.

Per poter evitare di pagare delle bollette molto salate puoi passare alle offerte del libero mercato, meno soggette alle variazioni dell’ARERA. I gestori propongono tariffe a prezzi bloccati o con indicizzazioni differenti e garantiscono anche bonus interessanti ai nuovi clienti. Se sei ancora un cliente del Servizio a Maggiori Tutele nel passaggio al mercato libero potrai risparmiare centinaia di euro l’anno.

Per trovare le migliori offerte luce e gas per ridurre le tue bollette puoi usare il comparatore di SOStariffe.it, l’algoritmo calcolerà per te i costi e la bolletta media che pagherai attivando le diverse promozioni. Perché la stima sia affidabile devi fornire al sistema la tua ultima bolletta o dovrai rispondere ad alcune domande sulle tue abitudini di consumo. Le simulazioni sono disponibili sia per confrontare i costi e le condizioni delle offerte luce, che per valutare le promozioni gas.

Se non hai una bolletta recente e vuoi utilizzare i filtri del comparatore per la tua analisi dovrai indicare alcune informazioni. Per le forniture elettriche devi selezionare il numero di persone con cui vivi e gli elettrodomestici che utilizzate, oltre ad indicare quanto tempo trascorrete in casa e in quali fasce orarie della giornata. Nel caso invece tu sia interessato alle offerte gas dovrai inserire come indicazioni con quante persone abiti, quanto è grande la tua abitazione e come utilizzi il gas (sanitari, cottura e riscaldamento).

Di seguito ti descriveremo quali sono le migliori offerte luce e gas del mese e per aiutarti a capire se sono tariffe più o meno convenienti utilizzeremo una famiglia tipo per confrontarne i costi. La nostra analisi prende ad esempio un gruppo di 3 persone che vive insieme in un appartamento di circa 100 metri quadri e che consuma ogni anno per l’acqua calda, il riscaldamento e la cottura 1410 smc di gas. La stessa famiglia utilizzando forno, frigo e lavatrice ha un consumo elettrico di poco inferiore a 2700 kWh l’anno.

Migliori promozioni luce di Dicembre 2021

Ecco una tabella che riassume le caratteristiche e i costi delle tariffe del mercato libero dell’energia che ti consentiranno di risparmiare di più in bolletta.

Offerte luce Tipologia tariffa e prezzo energia Metodi di pagamento Bonus Risparmio rispetto tariffe tutelate Next Energy Luce Dual – Sorgenia promozione dual fuel ad energia verde monoraria a prezzo bloccato per 1 anno costo dell’energia – 0,1047 euro/kWh RID o carte di credito Buono Amazon da 50 euro se attivi sia luce che gas (il valore si dimezza con un singolo servizio) Porta gli amici in Sorgenia sconti in bolletta fino a 3.000 euro quasi 265 euro l’anno Tate Luce soluzione trioraria da fonti rinnovabili prezzi energia: F1 – 0,1314 euro/kWh

F2 – 0,1350 euro/kWh

F3 – 0,1083 euro/kWh costi della luce indicizzati ai prezzi del mercato all’ingrosso RID o carte di credito Sconti in bolletta fino ad 84 euro per nuovi clienti 200 euro di ulteriori sconti in bolletta con il programma Porta gli amici in Tate circa 252 euro NeN tariffa monoraria a prezzo bloccato per 36 mesi prezzo 0,1250 euro/kWh RID o carte di credito pagamenti a rate fisse calcolate sui consumi annuali 48 euro di bonus benvenuto per nuovi utenti più di 243 euro in un anno Wekiwi monoraria a prezzo fisso per 12 mesi costo 0,1054 euro/kWh RID sconto su e-shop wekiwi se usi area personale wekiwi quasi 242 euro l’anno

Migliori offerte gas di Dicembre 2021

E veniamo alle offerte gas di Dicembre che sono poi quelle che ti interessano di più dato che in questi mesi con i riscaldamenti accessi le bollette tendono a diventare piuttosto salate.

E.ON

La soluzione proposta questo mese da E.ON Energia è ValoreMercato Gas, si tratta di una tariffa a che ti permetterà di pagare il gas quasi al costo della risorsa sui mercati all’ingrosso. Il prezzo del gas con questa offerta è di 0,4234 euro/smc, a queste condizioni la famiglia tipo che passa ad E.ON dal mercato tutelato potrà risparmiare più di 212 euro l’anno.

Sono previsti degli sconti per i nuovi clienti. Il primo è un bonus in bolletta di 56 euro suddiviso in 6 mesi che riceverai come sconto in fattura e altri 18 euro verranno sottratti alle tue bollette se attivi l’addebito sul conto corrente e le bollette smart. Puoi anche aderire a Progetti Boschi, con un contributo mensile E.ON pianterà degli alberi per abbattere l’impatto delle tue emissioni.

A2A

Con questo gestore potrai attivare la promozione Prezzo Chiaro Gas, si tratta di una tariffa indicizzata ai prezzi del mercato del gas dei Paesi Bassi (il TTF). Per il mese di Dicembre il prezzo del gas proposto da A2A con questa offerta è di 0,4234 euro/smc, se sottoscrivi questa soluzione e provieni dalle offerte del servizio a Maggiori tutele potrai risparmiare 164 euro in un anno.

Il gestore richiede un contributo ai propri clienti per garantirgli un costo del gas in linea con i prezzi all’ingrosso, la spesa per questo servizio è di 48 euro l0anno ma per il primo anno il costo sarà coperto da A2A.

Sorgenia

Next Energy Sunlight Gas Dual è l’offerta di Sorgenia del piano dual fuel e ti propone un prezzo del gas di 0,4595 euro/smc, la promozione è una soluzione indicizzate e il costo della materia prima quindi potrà variare anche ogni mese. Le altre caratteristiche della promozione sono:

Buono Amazon da 100 euro se si attiva luce e gas con il gestore

sconti in bolletta con il programma Porta amici in Sorgenia (fino a 3.000 euro)

pagamenti in RID o carta di credito

app per gestire la fornitura

La famiglia tipo potrà risparmiare più di 126 euro l’anno. Inoltre per ogni anno che resti con Sorgenia otterrai uno sconto fedeltà, per il primo anno avrai uno sconto del 5% sul corrispettivo del servizio commerciale. Ogni anno lo sconto fedeltà crescerà del 5% fino al 20% del 4° anno.

NeN

L’ultima promozione di questa guida è NeNvenuto Gas, l’offerta di NeN prevede:

bonus da 48 euro come sconto in bolletta

prezzo bloccato del gas per 1 anno – 0,4900 euro/smc

pagamento tramite RID o carta di credito

Con questo gestore non pagherai le classiche bollette mensili, all’inizio della fornitura verrà effettuata una stima dei tuoi consumi e saranno stabilite delle rate fissi mensili, quasi un abbonamento, per la tua utenza. A fine anno poi si procederà al ricalcolo e alla verifica degli effettivi consumi e, in caso di necessità, la differenza sarà spalmata sulle bollette del prossimo anno.

Con questa offerta puoi risparmiare più di 120 euro l’anno.

