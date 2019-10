Amazon Prime in regalo con Vodafone Casa fino al 29 Ottobre

Restano ancora pochi giorni per attivare le promozioni internet casa di Vodafone e ricevere come bonus l’abbonamento al servizio Amazon Prime incluso nel canone mensile del proprio piano per 6 mesi. Ecco quali promozioni Vodafone Casa offrono questa combinazione e come attivarle

Solo per chi sceglierà una delle offerte Vodafone Casa fibra o Adsl l’operatore britannico ha in serbo una sorpresa. Entro il 29 Ottobre i nuovi clienti che acquisteranno una delle soluzioni internet casa di Vodafone potranno avere anche 6 mesi di Amazon Prime gratis.

Per coloro che ancora non conoscessero il servizio Prime di Amazon, ecco in cosa consiste. Innanzitutto per avere questo extra di solito si paga un abbonamento, ne esistono due formule:

mensile a 3.99 €

annuale 36 €

Amazon Prime in Italia permette ai clienti di avere dei vantaggi su tempi e sistemi di consegna. Le spedizioni sono illimitate e senza costi aggiuntivi. Si possono ricevere i propri acquisiti anche in 1 solo giorno e a Roma e Milano, su una ristretta selezione di prodotti, è possibile anche richiedere la consegna in 2 ore. Gli oggetti acquistabili con la formula Prime sono quasi 2 milioni. Inoltre, il pagamento del canone mensile consente l’accesso a Prime Video, piattaforma per lo streaming di film e serie TV, a Prime Reading e Prime Music. E nei periodi di offerte scontate i clienti che abbiano attivato il Prime hanno bonus riservati e promozioni dedicate.

L’operatore britannico è a caccia di utenti e sta rimpolpando la sua offerta di servizi combinati ai piani di navigazione internet e telefonia fissa. Dopo aver introdotto la Vodafone Tv, i pacchetti Intrattenimento e gli abbonamenti gratuiti alle principali piattaforme di streaming tv arriva anche l’abbinamento con Amazon e il suo servizio prioritario di consegne. Amazon Prime include anche la possibilità di fruire dei contenuti di Prime Video, la streaming tv della piattaforma di e-commerce più famosa del mondo.

Le offerte Vodafone con cui avere Amazon Prime

Le proposte internet casa di Vodafone possono essere attivate sia in fibra ottica che ADSL, includono tutte il traffico voce illimitato e si differenziano in modo particolare per le combinazioni di intrattenimento e pay tv ad esse associate. Vediamo nel dettaglio quali sono le soluzioni con cui gli utenti avranno anche accesso ad un abbonamento gratuito di 6 mesi a Amazon Prime.

L’offerta più vantaggiosa, soprattutto in rapporto al prezzo del canone mensile, è Internet Unlimited Chiamate Illimitate. Il piano può essere attivato sia con connessione in fibra, per viaggiare a 1 Gigabit/s, che con l’Adsl a 20 Mbit/s.

1. Internet Unlimited Chiamate illimitate di Vodafone a 27.90 €

Per decidere se richiedere il servizio in la fibra ottica prima fate una verifica della copertura FTTH (Fiber to Home) fino a 1 Gigabit in download nella vostra zona. Altrimenti potrete optare per la FTTC (Fiber to cabinet) o per l’Adsl. Il prezzo di Internet Unlimited Chiamate illimitate fino a settembre era di 32.90 € poi l’operatore lo ha portato a 27.90€ e ha anche incluso una clausola per cui dopo 4 anni di contratto la spesa mensile di questo piano scenderà a 20.90€.

Firma il contratto per Unlimited sarete vincolati per 2 anni a Vodafone e qualora non rispettiate questo termine dovrete pagare 24 € corrispondenti ai costi di attivazione che l’operatore azzera per i nuovi clienti. Se si richiederà di cessare il cambio operatore o di disattivare la linea si pagheranno 28 €.

Con il piano Unlimited Chiamate illimitate avrete:

Internet senza limiti fino a 1 Gigabit, 200/100 Mega (FTTC) o ADSL a 20 Mega

chiamate senza limiti

sim con 30 GB al mese, è consentito anche hotspot

Vodafone Station modem di ultima generazione con assistenza dedicata Vodafone Ready

Amazon Prime per 6 mesi (se si attiva entro il 29 Ottobre)

L’operatore include nel piano anche il pacchetto entertainment che senza promozioni costerebbe 11.90 € al mese. Per i clienti che acquistino una soluzione in Fibra la spesa sarà azzerata e sarà anche compresa la Vodafone TV con i pacchetti Now Tv serie e intrattenimento attivi gratuitamente, 30 film su Chili e 6 mesi di Infinity.

Il canone mensile sarà di un 26.90 € per chi decida di non includere il servizio Vodafone Ready nella propria offerta. Questo è un servizio di assistenza dedicato per la Vodafone Station o altri modem alternativi comprati in combinazione con i piani del provider britannico.

Al momento della disattivazione dell’offerta si dovrà provvedere alla restituzione di ogni apparecchio ricevuto in comodato d’uso o a rate. Nel secondo caso, quindi se si tratta di dispositivi pagati con quote mensili, l’utente potrà anche manifestare la sua intenzione di acquistare il device pagando le restanti rate in un’unica soluzione o proseguendo a versare mensilmente la somma pattuita nell’accordo. Se la richiesta di disdetta avverrà prima dei 24 mesi previsti da contratto il cliente dovrà pagare i costi di attivazione.

Sempre in caso di disdetta del contratto, i clienti che abbiano incluso la Vodafone Ready avranno da sostenere ulteriori spese extra chiudendo il rapporto con l’operatore britannico. Il servizio infatti è offerto in promozione senza costi con l’attivazione del piano ma i costi fuori promo sarebbero di 6 € al mese per 48 mesi che possono essere pagati:

in un’unica soluzione quindi 288€ in prima fattura

6,00€ al mese per 12 mesi + 216€ di contributo iniziale in prima fattura

6,00€ al mese per 24 mesi + 144€ di contributo iniziale in prima fattura.

2. Vodafone internet casa + Tv Sport e intrattenimento a 42.80 €

Non ci sono differenze tra la proposta internet casa appena descritta e il pacchetto voce e connessione di questo secondo piano. La diversità sta negli extra e nell’abbonamento a Sky che questa offerta combina con la promozione Unlimited.

Il pacchetto internet casa è lo stesso di quello appena descritto:

internet ad 1 Gigabit/s (FTTH) o FTTC a 100/200 Mbit/s o ADSL a 20 Mega

chiamate verso i fissi con scatto alla risposta di 0.19 €

chiamate verso i cellulari a con scatto da 0.19€ e poi 0.19€ al minuto

assistenza Vodafone Ready per la Vodafone Station

sim dati con 30 GB

Amazon Prime per 6 mesi

Come per il piano base è inclusa per i nuovi abbonati Vodafone TV, la streaming tv dell’operatore su cui saranno visibili NOW TV Intrattenimento e Serie TV, Netflix, CHILI (ogni mese 30 film) e 6 mesi dei contenuti di Infinity. Oltre a questo però i 20 € di aumento rispetto all’Unlimited sono dovuti alla presenza del pacchetto Sky Sport tra i canali accessibili su Vodafone Tv.

La tv di Vodafone sarà una sorta di porta d’accesso/decoder per lo Sport di Sky. I clienti Vodafone che scelgano questa soluzione potranno seguire il campionato di Serie A, la Moto GP, le gare di formula 1 ma anche i tornei di rugby o tennis. Con questa soluzione saranno visibili 13 canali dell’offerta Sky Intrattenimento e i principali eventi sportivi. Inoltre, tramite la TV Box e con l’app si potranno vedere gli stessi contenuti inclusi nel pacchetto Vodafone TV anche su cellulare e tablet.

Fuori promozione questa soluzione di intrattenimento e Sport costerebbe circa 20 € al mese, con questa offerta il canone viene scontato a soli 14.90€ al mese. Il prezzo del canone mensile dopo 4 anni di abbonamento passerà da 42.80 € a 35.80€.

3. Vodafone internet casa + Chiamate illimitate + Tv Sport e intrattenimento a 42.80 €

Si può anche avere la stessa promozione appena descritta ma con l’attivazione del traffico voce senza limiti e il prezzo mensile resta di 42.80 €. Tutte gli altri termini e i servizi extra integrati nell’offerta restano invariati.

In questo caso di tratta della soluzione combinata Vodafone Unlimited Chiamate Illimitate a 27.90€ con tutto il pacchetto Vodafone Tv e NOW TV Serie Tv e Intrattenimento ed in aggiunta i 13 canali di Sky Sport. Questa soluzione Vodafone TV + Sky costerà altri 14.90 € al mese che si sommano all’offerta internet + telefono per un costo complessivo di 42.80 € al mese per i primi 4 anni, poi il prezzo del canone scenderà poi a 35.80€.

4. Vodafone Internet + TV Sport Plus a 42.90 €

Il prezzo complessivo della proposta Fibra+ Sport Plus + TV di Vodafone dovrebbe avere un costo mensile superiore ai 60 €, invece con la promozione del momento è attivabile a 42.90 € al mese. Il vincolo contrattuale minimo per questa offerta è di 2 anni. Dal 5 anno il canone passerà a 35.90€ al mese.

In cosa si differenzia dal pacchetto Sport? Presto detto, i canali Sky accessibili salgono a 23 per e saranno disponibili tutti i contenuti in Super HD. Per il resto il piano internet è lo stesso delle altre promozioni Vodafone e si può scegliere sia la soluzione con il traffico voce illimitato che quella a consumo (0.19 € al minuto e 0.19€ di scatto alla risposta verso i mobili e solo lo scatto alla risposta di 0.19€ per le telefonate verso i fissi).

Se non siete ancora convinti impostate la vostra ricerca personalizzata delle tariffe selezionando le caratteristiche che preferite e avviare un nuovo confronto con il comparatore di SosTariffe.it.