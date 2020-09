Vodafone Wi-Fi Station 6: prezzo, caratteristiche e offerte

Vodafone presenta in via ufficiale la nuova Vodafone Wi-fi 6 Station. Si tratta di un modem di ultima generazione, ripensato nel design e, soprattutto, per quanto riguarda il comparto tecnico con il supporto al nuovo standard Wi-Fi 6 certificato. In occasione del lancio della nuova Vodafone Wi-fi 6 Station, inoltre, l'operatore presenterà un nuovo portafoglio di offerte di rete fissa. Ecco le caratteristiche e le offerte per la nuova Vodafone Wi-fi 6 Station.