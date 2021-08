Vodafone smartphone a rate: le offerte di Agosto 2021

Puoi spendere più di mille euro per comprare uno nuovo cellulare? No, forse allora dovresti valutare le offerte a rate proposte dai gestori. In questa guida ti presentiamo le promozione Vodafone smartphone incluso di Agosto e ti diamo qualche consiglio su quali sono le condizioni a cui fare attenzione se vuoi comprare un telefono a rate

Arriva il 5G e devi cambiare telefono, poi esce un modello con una fotocamera migliore. Dopo un anno c’è un nuovo smartphone più potente e con molte più funzioni del tuo e tu vuoi sempre restare al passo. Ormai è difficile essere sempre aggiornati e avere il miglior cellulare sul mercato costa. Sono finiti i tempi del Nokia indistruttibile che avevi da anni e anni e quasi quasi speravi che si rompesse per cambiare modello.

I prezzi dei nuovi smartphone 5G e con RAM sempre più potenti sono molto molto elevati. Si superano facilmente i 1.000 euro e in molti casi il costo del cellulare è praticamente uguale a quello di un pc, anche perché ti consente di fare quasi tutto quello che puoi fare con il dispositivo fisso. Per molti utenti è diventato sempre più complesso stare al passo e allora gli operatori di telefonia mobile hanno lanciato la promozioni smartphone incluso.

Tra coloro che offrono nel proprio catalogo queste soluzioni c’è anche Vodafone, in questa guida ci occuperemo delle sue tariffe per acquistare un cellulare a rate. Questo gestore differenzia il piano di pagamento e i modelli di telefono in base alle promozioni mobile attivate dai clienti.

Per conoscere quali sono le offerte mobile più convenienti del momento puoi usare il comparatore di SOStariffe.it, puoi selezionare le promozioni di un singolo gestore mobile o fare un confronto tra tutte le tariffe presenti nei cataloghi. Se vuoi restringere il campo puoi anche selezionare alcune caratteristiche dei pacchetti che ti interessano, o come in questo caso cliccare direttamente sul menu offerte smartphone incluso.

Le tariffe smartphone incluso

E veniamo alle migliori offerte che propone Vodafone a chi è in cerca di un nuovo cellulare da comprare a rate. I pacchetti di questo tipo sono associati solo ad alcune delle promozioni di Agosto dell’operatore britannico, ecco quali sono le tariffe:

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note RED Digital Edition illimitati 50 GB 20 GB se rinnovi su credito residuo 18,99 euro con Smart Pay 24,99 euro se addebiti su credito residuo 6,99 euro Gratuita Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica Hotspot Smart Passport+ Shake it Easy Under 30 Minuti e SMS illimitati 60 GB 10 GB in roaming in Ue 5G 14,99 euro con addebito su conto o carte Gratuita Gratuita Giga illimitati su app preferite Hotspot Smart Passport + TIDAL per 12 mesi gratis Vodafone Power Gaming incluso Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati 1 GB in roaming in Ue velocità fino a 2 Megabit/s 5G 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 6,99 euro se si consumano 384 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Smart Passport + Hotspot Infinito Gold Edition illimitati 300 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi illimitati 2 GB in roaming in Ue velocità fino a 10 Megabit/s 5G 29,99 euro con Smart Pay (su credito residuo 39,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Smart Passport + Hotspot Infinito Black Edition illimitati 500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi illimitati 5 GB in roaming in Ue velocità fino a 1 Gigabit/s 5G 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 6,99 euro se ricarichi almeno 575 euro Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Smart Passport + Hotspot

I servizi compresi con le promo

Nella tabella sono riportate in modo molto sintetico le condizioni dei diversi pacchetti smartphone incluso di Vodafone. Ci sono alcuni servizi che meritano però un piccolo approfondimento. Uno è di certo il Top Service, negli anni è diventato fondamentale per i gestori offrire dei servizi d’assistenza migliori e sempre più efficienti. Il Top Service garantisce agli utenti di poter riceve supporto in tempi molto rapidi, meno di un minuto d’attesa, prenotando il contatto con un operatore. Con Vodafone è anche attivo un assistente virtuale, TOBi, che risponde 24 ore su 24.

Attivando le promozioni di Vodafone potrai contare su diversi servizi gratuiti o a pagamento del gestore. Puoi per esempio utilizzare la Smart Passport +, questa opzione ti costerà 3 o 6 euro al giorno ma pagherai solo se utilizzerai effettivamente questa opzione. Con Smart Passport + avrai fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti.

C’è poi la Ricevuta di ritorno SMS, con questo servizio potrai ricevere informazioni sui messaggi che invii e se entro 48 da quando hai mandato il testo non è stato consegnato ti arriverà una notifica. Per ogni messaggio ti verranno addebitati 0,25 euro.

Un altro servizio molto utile è la Continuità del servizio, per i clienti Vodafone ci sono 48 ore di tempo per continuare a navigare o chiamare anche se il credito è esaurito. Il costo di questa opzione è di 0,99 euro per 24 ore di utilizzo.

Ci sono anche:

Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

Ogni aspetto della tua offerta puoi gestirlo con l’app My Vodafone, o tramite il profilo personale che registri sul sito del provider. Questi strumenti ti permetteranno anche di controllare costantemente i contatori e di verificare i tuoi consumi e il credito residuo. Inoltre, se sei un cliente del gestore puoi partecipare al programma Vodafone Happy, un piano di premi che ogni settimana ti consente di accedere a sconti, regali e promozioni sui prodotti e servizi.

La rete 5G di Vodafone

Tutte le promozioni descritte nella tabella ti permettono di accedere alla rete di nuova generazione di Vodafone. Il 5G del gestore britannico è disponibile se ti trovi a Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, La Spezia, Milano, Monza, Novara, Padova, Palermo, Parma, Prato, Rimini, Roma, Verona, Venezia, Torino, Trento, Trieste e Reggio Calabria.

Se hai attivato un piano diverso dalle offerte 5G dell’operatore ma vuoi usare questa tecnologia potrai farlo con l’opzione 5G, ti costerà 5 euro al mese.

Gli smartphone a rate con Vodafone

E siamo al punto che ti interessa, quali cellulari puoi acquistare scegliendo una delle offerte Vodafone. Ecco la lista completa dei dispositivi disponibili e le condizioni per poterli avere a rate con i piani del gestore:

iPhone 12 – a partire da 29,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

– a partire da 29,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo iPhone 12 Pro – a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

– a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo iPhone 12 Pro Max – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 142,99 euro di anticipo

– a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 142,99 euro di anticipo iPhone 12 Mini – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

– a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S21 5G – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

– a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S21+ 5G – a partire da 30,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

– a partire da 30,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

– a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo Huawei Mate 40 Pro 5G – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

– a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo Xiaomi Mi 11 5G – a partire da 11,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

– a partire da 11,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo Xiaomi Mi 11i 5G – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

– a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Mi 11 Lite 5G – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

– a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo LG K61 – a partire da 1,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

– a partire da 1,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo Oppo Find X3 Neo 5G – a partire da 16,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

– a partire da 16,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo Oppo Find X3 Lite 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

– a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo Oppo Find X3 Pro 5G – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Se decidi di comprare il tuo cellulare Apple con queste soluzioni avrai in regalo anche 3 mesi di Apple TV+ inclusi, se al termine del periodo promozionale deciderai di continuare ad usare la piattaforma l’abbonamento ti costerà solo 4,99 euro al mese.

La consegna del tuo nuovo cellulare

Una volta che avrai scelto il modello e l’offerta le condizioni per la consegna che ti propone Vodafone sono le seguenti. Il tuo pacco sarà consegnato al corriere, tu potrai seguire ogni momento dalla spedizione all’arrivo a destinazione tramite il servizio di tracking. Per usare il tracciamento dovrai usare il numero della pratica, lo trovi sulla mail o sul messaggio che ti è arrivato quando hai completato l’acquisto.

La consegna del tuo smartphone potrà avvenire tra il lunedì e il venerdì. E hai diritto a recedere dal contratto, riconsegnando il device, entro 14 giorni dal momento in cui ricevi il tuo ordine (così come previsto dalla normativa sul recesso per gli acquisti online).

