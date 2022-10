Vodafone porta il 5G nei piccoli comuni: ecco dove

Il 5G di Vodafone porta la banda ultra-larga anche nei piccoli comuni italiani. L'operatore, infatti, ha annunciato la disponibilità, a partire da questa settimana, della t ecnologia FWA 5G in 1.500 comuni. Grazie alla nuova tecnologia, Vodafone metterà a disposizione degli utenti non raggiunti dalla fibra ottica la possibilità di sfruttare una velocità massima di 300 Mbps che salirà fino a 500 Mbps per le piccole e medie imprese. Ecco tutti i dettagli annunciati da Vodafone:

La fibra ottica rappresenta la tecnologia giusta per accedere ad Internet ad alta velocità da casa. Questa tecnologia, però, presenta ancora una copertura limitata del territorio nazionale con tanti piccoli comuni che ancora non hanno la possibilità di accedere ad Internet tramite la banda ultra-larga. Per soddisfare le esigenze di connettività degli utenti, Vodafone ha annunciato la disponibilità della tecnologia FWA 5G che garantirà l’accesso ad Internet ad alta velocità da rete fissa anche dove la fibra ottica non p disponibile.

Internet ad alta velocità con la rete FWA 5G di Vodafone: dove arriverà e qual è la velocità di connessione

FWA 5G DI VODAFONE LE CARATTERISTICHE DELLA TECNOLOGIA Copertura 1.500 comuni e 2 milioni di case

(da marzo 2023) 2.500 comuni e 3 milioni di case Velocità fino a 300 Mbps

fino a 500 Mbps per le PMI

Vodafone ha annunciato il lancio della rete FWA 5G in Italia. L’operatore ha confermato che la nuova tecnologia è già disponibile in 1.500 comuni, per un totale di 2 milioni di case italiane. Per il prossimo futuro, inoltre, l’operatore punta ad espandere ulteriormente la rete copertura della rete FWA 5G.

Entro marzo 2023, infatti, la nuova tecnologia sarà disponibile in ulteriori mille comuni italiani, per un totale di 3 milioni di case. Il focus di questa evoluzione della rete FWA (Fixed Wireless Access) è quello di portare la possibilità di accedere ad Internet ad alta velocità in tutti quei piccoli comuni in cui, ad oggi, non è disponibile la fibra ottica.

Per quanto riguarda le prestazioni della rete, invece, Vodafone ha anticipato che la rete FWA 5G garantirà la possibilità di navigare fino a 300 Mbps in download agli utenti domestici mentre per le PMI ci sarà un servizio dedicato con la possibilità di navigare fino a 500 Mbps in download. Le offerte che includono la tecnologia FWA 5G, inoltre, saranno compatibili con il voucher connettività previsto dal Piano Voucher delle Imprese promosso dal Mise.

Gianluca Pasquali, Direttore Consumer di Vodafone Italia, dichiara: “La digitalizzazione accelerata dalla pandemia ha cambiato i comportamenti dei cittadini, rendendo l’accesso alla banda ultra-larga una condizione imprescindibile di cittadinanza. Arrivando a portare la nostra connettività di alta qualità in più di 3 milioni di case con la tecnologia FWA 5G entro il prossimo marzo, vogliamo dare un nuovo potente strumento nelle mani dei cittadini e un contributo tangibile per unire il Paese attraverso il digitale”.

Lorenzo Forina, direttore di Vodafone Business Italia, aggiunge: “Portando la banda ultra-larga alle imprese e ai professionisti anche nei centri più piccoli abbiamo voluto dare un contributo alla digitalizzazione del tessuto produttivo del Paese. La stessa disponibilità di servizi in banda ultra-larga apre nuove opportunità di sviluppo delle economie locali. Per le imprese – che possono accedere al voucher connettività del Mise – si tratta di un’occasione unica di modernizzazione e sviluppo”.

Le offerte FWA 5G di Vodafone

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Casa Wireless + 5G per già clienti Vodafone mobile connessione illimitata fino a 300 Mbps

linea telefonica con chiamate illimitate

modem WiFi e antenna FWA 24,90 euro al mese

4 euro al mese per 24 mesi Casa Wireless + 5G connessione illimitata fino a 300 Mbps

linea telefonica con chiamate illimitate

modem WiFi e antenna FWA 27,90 euro al mese

4 euro al mese per 24 mesi

Per il lancio della tecnologia FWA 5G, Vodafone rinnova la sua gamma di offerte Internet wireless con il debutto dell’offerta Casa Wireless + 5G. Tale offerta include:

accesso ad Internet senza limiti fino a 300 Mbps in download

linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

modem WiFi e antenna FWA esterna

L’offerta in questione presenta un costo di 27,90 euro al mese con un costo di attivazione di 4 euro al mese per 24 mesi (oppure 96 euro una tantum) da sommare al canone mensile. Da notare, inoltre, che Casa Wireless + 5G per i già clienti mobile è disponibile al prezzo scontato di 24,90 euro al mese.

Le nuove proposte di Vodafone sono attivabili, previa verifica della copertura, dal link riportato qui di sotto:

