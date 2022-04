Vodafone annuncia una nuova rimodulazione: rincari fino a 3 euro al mese per i clienti mobile

Vodafone ha annunciato l'avvio di una nuova rimodulazione tariffaria che coinvolgerà alcuni clienti di telefonica mobile con una SIM ricaricabile ed un'offerta attiva. Per i clienti colpiti dalla rimodulazione sono previsti rincari fino a 3 euro al mese . Ecco tutti i dettagli su quanto annunciato oggi dall'operatore di telefonia mobile e come evitare la rimodulazione passando ad altro operatore.

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Kena 7,99 Nuovi Numeri 7.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Very 5,99 Nuovi Numeri 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Nuova rimodulazione tariffaria in arrivo per i clienti Vodafone. L’operatore di telefonia mobile, infatti, ha annunciato una modifica unilaterale del contratto per un gruppo di clienti selezionati. La rimodulazione riguarderà alcuni clienti con offerte di telefonia mobile ricaricabili attive. Stando a quanto annunciato dall’operatore, per effetto della rimodulazione, è previsto un rincaro del canone mensile da 0,50 a 3 euro al mese.

Sarà necessario valutare caso per caso l’entità della rimodulazione. Vodafone ha confermato che i clienti interessati dalla modifica unilaterale della propria offerta registreranno, a partire da oggi, una comunicazione via SMS in cui saranno riportati tutti i dettagli. Da notare che, per maggiori informazioni, è possibile chiamare il numero 42590 oppure contattare il servizio clienti dell’operatore al numero 190.

Con la rimodulazione, inoltre, sono previste altre novità oltre all’aumento del canone. Vodafone ha anticipato, infatti, le seguenti modifiche alle offerte degli utenti:

saranno resi gratuiti i servizi che consentono ai clienti di essere sempre raggiungibili (come la segreteria telefonica e il servizio chiamami oltre al servizio di continuità in caso di esaurimento del credito)

ci sarà un aumento dei Giga inclusi nell’offerta per adeguarla alle esigenze di consumo degli utenti

saranno disattivate tutte le opzioni che aggiungono minuti, SMS e Giga extra e verranno eliminati gli eventuali costi mensili del piano tariffario

I clienti Vodafone devono, quindi, tenere d’occhio gli SMS in arrivo dall’operatore per verificare se la propria offerta è coinvolta dalla nuova rimodulazione. Le prime modifiche unilaterali delle tariffe dell’operatore entreranno in vigore a partire dal prossimo 20 maggio e, in ogni caso, non prima di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di modifica unilaterale tramite SMS.

Come evitare la rimodulazione

I clienti Vodafone che riceveranno la comunicazione di rimodulazione potranno esercitare il diritto di recesso, con la disattivazione della SIM, oppure passare ad altro operatore, mantenendo il proprio numero di cellulare. L’operazione potrà essere eseguita senza penali o costi di disattivazione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione via SMS. In caso di recesso, bisognerà indicare nel relativo modulo la causale “modifica delle condizioni contrattuali”.

Annunci Google

Per esercitare il diritto di recesso è possibile affidarsi ad una delle seguenti modalità:

collegandosi al sito voda.it/disdettalineamobile

recandosi nei negozi Vodafone

inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO)

scrivendo via PEC a disdette@vodafone.pec.it

Chi ha acquistato un dispositivo a rate con Vodafone continuerà a pagare le rate residue con la stessa cadenza e con lo stesso metodo di pagamento. I clienti potranno, in ogni caso, saldare quanto dovuto in un’unica soluzione. Questa preferenza va comunicata in fase di recesso. In ogni caso, non sono previsti costi aggiuntivi di alcun tipo.

Le offerte per i clienti Vodafone rimodulati

La rimodulazione Vodafone può essere evitata facilmente passando ad un nuovo operatore con l’attivazione di un’offerta più conveniente. Per individuare le offerte migliori del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile, disponibile cliccando sul box qui di sotto, oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile su dispositivi Android ed iOS

Scopri le migliori tariffe per smartphone »

La tabella qui di seguito riassume alcune delle migliori offerte del momento da attivare direttamente online per evitare la rimodulazione e i relativi rincari annunciati da Vodafone:

Offerta Minuti, SMS e GB Costi spusu 50 di spusu 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G 5,98 euro al mese con 10 euro di attivazione Giga 80 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 80 GB in 4G 7,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Giga 120 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 120 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Kena 11,99 Minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 11,99 euro al mese con attivazione di 4,99 euro TIM Super Young 5G (per Under 25) Minuti ed SMS illimitati, 25 GB in 4G e 5G con Giga illimitati sulle principali app 11,99 euro al mese