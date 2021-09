Velocità di connessione a confronto: i migliori provider di Settembre 2021

La velocità di connessione è un parametro centrale nella scelta dell 'abbonamento Internet casa ed un confronto tra le varie proposte degli operatori è fondamentale per poter valutare la soluzione migliore. I provider del mercato di telefonia fissa mettono a disposizione diverse offerte per gli utenti. Scegliere la proposta migliore richiede un'analisi attenta della situazione. Ecco tutti i dettagli sulla velocità di connessione delle varie offerte dei provider di telefonia fissa a settembre 2021.

Il mercato delle offerte Internet casa propone tante soluzioni tra cui scegliere le tariffe più vantaggiose. Uno degli elementi principali da considerare è rappresentato dalla tecnologia di connessione che determina l’effettiva velocità di connessione o, quanto meno, il valore massimo della velocità di accesso ad Internet, sia in download che in upload. In linea di massima, oggi tutti i provider di telefonia fissa propongono soluzioni per l’accesso ad Internet tramite fibra ottica FTTH, fibra mista rame FTTC e ADSL.

Le prestazioni di queste tecnologie sono le seguenti:

Fibra ottica FTTH : velocità massima di 1000 Mega o 2.500 Mega in download e 300 Mega o 500 Mega in upload; alcuni provider offrono la fibra fino a 2.500/500 Mega mentre altri si fermano a 1.000/300 Mega

: velocità massima di 1000 Mega o 2.500 Mega in download e 300 Mega o 500 Mega in upload; alcuni provider offrono la fibra fino a 2.500/500 Mega mentre altri si fermano a 1.000/300 Mega Fibra mista rame FTTC : velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload

: velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload ADSL: velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

In tutte le aree in cui non è possibile realizzare una connessione tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC, la soluzione migliore è rappresentata dalla scelta di una connessione Internet wireless in grado di sfruttare il collegamento tramite tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) che permette di ottenere una velocità in download di 100 Mega con un collegamento senza fili tra l’abitazione dell’utente e il ripetitore dell’operatore.

Per scoprire la velocità di connessione garantita dal provider a cui ci si rivolge per l’attivazione di un nuovo abbonamento sarà necessario effettuare la verifica della copertura. Al termine di tale operazione, l’operatore fornirà all’utente tutte le informazioni relative alla tecnologia con cui avverrà la connessione. In questo modo, sarà possibile scoprire la velocità massima per l’accesso ad Internet. Per eseguire la verifica della copertura è necessario inserire, in modo preciso, l’indirizzo di casa dove verrà attivata la connessione.

Facciamo un esempio per maggiore chiarezza. Ipotizziamo di voler attivare un nuovo abbonamento per una connessione ad Internet in Via Roma 5 Bis a Milano. Per effettuare in modo corretto la verifica della copertura non basterà indicare “Via Roma” oppure “Via Roma 5” ma andrà inserito l’indirizzo completo, in modo da poter avere un’informazione precisa in merito all’effettiva disponibilità della fibra ottica che varia di edificio in edificio.

Quale operatore ha Internet più veloce?

Realizzare una sorta di “classifica” per individuare l’operatore Internet più veloce è uno sforzo davvero poco utile. I fattori che possono influenzare l’effettiva velocità di connessione sono notevoli. Periodicamente vengono effettuate delle analisi, basate sulla realizzazione di speedtest degli utenti, per determinare il provider migliore (in media) per quanto riguarda la velocità della connessione ad Internet di rete fissa e in particolare per la fibra.

Il consiglio, in questo caso, è di non prestare troppa attenzione a tali classifiche. La strada migliore per scegliere il miglior operatore passa per la verifica della copertura del servizio presso il proprio indirizzo di casa. In questo modo, si avrà la possibilità di conoscere, in anticipo e con precisione, la tecnologia di connessione. Nota la tecnologia di connessione, l’utente potrà avere un’idea ben precisa in merito alla velocità di accesso alla rete Internet.

Quali sono le migliori offerte Internet casa da attivare in questo momento?

Il mercato di telefonia fissa propone un gran numero di offerte a cui fare riferimento per l’attivazione di un abbonamento Internet per la propria casa. Per un quadro preciso in merito alle offerte da attivare è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure scaricare sul proprio dispositivo l’App di SOStariffe.it che porta sul proprio smartphone Android o iOS tutti i servizi di confronto del comparatore online.

Ecco le migliori proposte disponibili:

TIM Super Fibra

Tra le migliori offerte Internet casa del momento, segnaliamo la proposta di TIM. L’operatore mette a disposizione il piano TIM Super Fibra che include le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo (+5 euro al mese per le chiamate illimitate)

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega per i già clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi grazie alla promozione TIM Unica che prevede l’addebito del costo mensile dell’offerta mobile nel conto di rete fissa

TIM Super Fibra presenta un costo di 19,90 euro al mese per 6 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova a 24,90 euro al mese. Da notare che l’attivazione è gratuita mentre il modem Wi-Fi è acquistabile a 5 euro al mese per 48 mesi.

Attiva TIM Super Fibra »

Da notare che l’abbonamento Internet casa di TIM è abbinabile anche all’offerta TIMVISION Calcio e Sport che include DAZN per l’accesso in streaming a tutte le partite del campionato di Serie A ed a tanti altri eventi sportivi. Per saperne di più è possibile dare un’occhiata alle offerte combinate disponibili dal link qui di sotto:

Scopri le offerta TIM VISION con DAZN incluso »

Super Fibra di WINDTRE

Un’altra ottima offerta viene proposta da WINDTRE con Super Fibra. L’offerta include:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo

connessione a tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra la connessione avviene tramite fibra mista rame FTTC o ADSL

un anno di abbonamento ad Amazon Prime gratis (valido anche per già clienti Prime)

possibilità di attivare una SIM con minuti e Giga illimitati a 9,99 euro (anche con portabilità del numero)

Super Fibra di WINDTRE presenta un costo di 22,99 euro al mese per i già clienti WINDTRE su mobile oppure di 25,99 euro al mese per i nuovi clienti. L’attivazione è gratuita ed il modem Wi-Fi è incluso nel canone al costo di 5,99 euro al mese per 48 mesi.

Attiva Super Fibra di WINDTRE »

Internet Unlimited di Vodafone

Vodafone mette a disposizione il piano Internet Unlimited. L’offerta include:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega in download e 500 Mega in upload; anche in questo caso, se la fibra non è disponibile, la connessione può avvenire tramite FTTC o ADSL

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo di 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. In alternativa, è possibile attivare Family Plan che affianca ad Internet Unlimited anche una SIM con Giga illimitati in 5G (anche con portabilità del numero). Il costo dell’offerta in questo caso è di 37,90 euro al mese.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Fastweb Casa

Fastweb mette a disposizione il piano Fastweb Casa che include:

linea telefonica con chiamate a consumo (+3 euro al mese per le chiamate gratis)

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega in download e 500 Mega in upload; la connessione può avvenire tramite FTTC o ADSL se la fibra non è disponibile

Fastweb Casa presenta un costo di 27,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis.

Attiva Fastweb Casa »

Da notare che è possibile puntare sull’offerta combinata Fastweb Casa + Mobile. Questa soluzione ha un costo complessivo di 29,90 euro al mese ed include anche una SIM Fastweb con minuti illimitati e 50 GB in 4G e 5G al mese. L’offerta può essere attivata direttamente online con spedizione gratuita della SIM (è anche possibile richiedere la portabilità del numero da altro operatore, senza ulteriori costi aggiuntivi).

Attiva Fastweb Casa + Mobile »

Le migliori offerte Internet wireless

Per i clienti che non sono raggiunti dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC c’è la possibilità di attivare un’offerta Internet wireless per la connessione tramite rete FWA. Tra le migliori offerte troviamo MEGA PROMO di LINKEM. Questa soluzione include una connessione illimitata tramite rete FWA con velocità massima di 100 Mega in download. L’abbonamento ha un costo di 19,90 euro al mese per 6 mesi (poi 26,90 euro al mese) con attivazione di 49 euro dilazionata in 12 mesi. Il modem Wi-Fi necessario per la connessione viene fornito gratuitamente.

Da segnalare anche l’offerta Casa Wireless di Vodafone. Questa soluzione prevede una connessione illimitata tramite rete FWA con i primi 200 GB mensili con velocità massima di 100 Mega (poi 3 Mega fino a rinnovo successivo). C’è anche la linea telefonica con chiamate a consumo. L’offerta ha un costo mensile di 21,90 euro al mese più un costo iniziale di 72 o 96 euro in base alla copertura del servizio. È anche possibile puntare su Casa Wireless+ che al costo di 26,90 euro al mese mette a disposizione le chiamate gratis e la connessione illimitata con velocità massima di 100 Mega.

Attiva Vodafone Casa Wireless »

