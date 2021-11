Velocità di connessione a confronto: i migliori provider di Novembre 2021

Uno dei fattori determinanti per chi deve scegliere il servizio Internet casa è la velocità di connessione. Le pubblicità delle migliori offerte in fibra o ADSL riportano i valori teorici massimi che può raggiungere la tua linea, ma è importante che valuti qual è la copertura del gestore di rete fissa nella tua zona e qual è la banda minima che ti garantisce l'operatore. Ecco quali sono i migliori provider per velocità di connessione di novembre 2021.

Ci sono molte promozioni per chi vuole attivare un servizio Internet casa, a fare la differenza sono principalmente il prezzo di ogni offerta e la velocità di connessione che propone ogni provider. Le tecnologie attualmente disponibili nel Paese sono la fibra ottica, la FTTC (Fiber to Cabinet) e l’ADSL, in alcune zone è anche presenta la FWA che permette il collegamento tramite onde radio.

La velocità di ognuna di queste soluzioni è differente. L’offerte più efficiente è la fibra FTTH (Fiber to Home) che ti permette di accedere alla rete fino ad 1 Gigabit/s, in poche città è anche disponibile la nuova linea fino a 2,5 Gigabit/s. Con le promozioni in FTTC la velocità massima che puoi raggiungere è di 200 Megabit/s, così come con la FWA. L’ADSL più efficiente invece ti permette di navigare fino a 20 Megabit/s, in alcuni casi anche a 30 Megabit/s.

Sono in sperimentazione anche altre tecnologie che potrebbero portare la connessione domestica a raggiungere i 10 Gigabit/s, questo è il caso della nuova fibra FTTH XGS-PON di TIM. Questa soluzione è al momento in corso di verifica e collaudo in 11 città italiane.

Puoi scoprire se la tua zona è coperta da questa promozione in fibra effettuando un test di copertura, questo vale anche per le altre tariffe e tecnologie Internet casa. Il controllo della disponibilità del servizio è semplice. È importante che tu inserisca l’indirizzo completo della tua abitazione perché alcune innovazioni sono accessibili solo in zone molto circoscritte delle città.

Questa precisione è necessaria per esempio per capire se la fibra ottica FTTH arriva fino al tuo palazzo. Questa tecnologia porta la rete direttamente a casa con i cavi di vetro, anziché passare per i vecchi collegamenti in rame, sin dall’armadietto stradale.

Le migliori promozioni in fibra »

Velocità di connessione, qual è il provider più efficiente?

Periodicamente delle società indipendenti, che si occupano di diagnostica delle reti Internet casa, stilano delle classifiche che possono aiutarti a capire qual è l’operatore in fibra che ti offre le migliori soluzioni di connessione. Esegui prima di tutto uno speedtest della tua attuale promozione in fibra o ADSL, in questo modo avrai modo di capire se le offerte di rete fissa che stai valutando sono realmente convenienti.

Le principali classifiche delle reti Internet casa sono quelle di Ookla o di nPerf, anche se è meglio effettuare sempre un controllo personale delle soluzioni. I fattori che possono influenzare l’effettiva velocità della rete casa possono essere tante: la possibilità di collegamento diretto della fibra a casa, la posizione del modem rispetto ai dispositivi da cui ti connetti, il numero di pc, smartphone o altri device che usi in contemporanea.

Per gli ultimi Ookla Speedtest Awards 2021 tra gli operatori Internet casa nella sezione generica (che tiene conto di 32 milioni di test condotti dai clienti) è stato Tiscali (con 82,77 punti) a vincere come miglior provider, a seguire ci sono Fastweb, WindTre Vodafone e TIM. Considerando invece le reti in fibra i risultati di Tiscali mostrano una velocità di download pari a 398,86 Mbit/s e di 262,38 Mbit/s in upload.

Se invece consideri il rapporto Nperf sulle connessioni di rete fissa è stato Fastweb a risultare come provider migliore, sia per la fibra che per tutte le tecnologie. I parametri registrati da questa società nella classifica generale sono stati:

velocità in download 78,72 Mbit/s

velocità di upload 32,56 Mbit/s

latenza 35,73 Mbit/s

Per quanto riguarda invece la fibra ottica Fastweb ha ottenuto una velocità di connessione di quasi 300 Mbit/s in download, 149,59 Mbit/s in upload e 20,43 Mbit/s come ping.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Le offerte Internet casa più convenienti

Ci sono decine e decine di soluzione tra le quali puoi trovare la tua prossima offerta Internet casa, per orientarti meglio tra le promozioni e le possibili soluzioni per la tua rete domestica puoi usare il comparatore di SOStariffe.it. Lo strumento ti consentirà di verificare se le tecnologie che ti interessano coprono la tua zona, inoltre potrai conoscere costi e condizioni delle tariffe e servizi inclusi in ogni piano. Il servizio è disponibile anche scaricando sul tuo smartphone l’App di SOStariffe.it.

Ecco quali sono le promozioni in fibra del mese di Novembre:

Internet Unlimited di Vodafone

Con Vodafone potrai attivare il piano Internet Unlimited che ti costerà 24,90 euro al mese, è un’offerta zero vincoli e e che azzera i costi di attivazione. Nel canone proposto sono compresi:

chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit/s in download e 500 Megabit/s in upload

La stessa soluzione è disponibile, alle stesse condizioni anche con ADSL o FTTC. La Internet Unlimited ti offre anche la Station di Vodafone inclusa nel prezzo e potrai attivare anche lo speciale pacchetto Family Plan per avere una SIM con Giga illimitati per navigare anche su rete 5G da smartphone, con questa integrazione la promozione ti costerà 34,90 euro al mese.

Scopri Internet Unlimited »

Super Fibra di WindTre

Puoi ottenere uno sconto consistente sul tuo canone di rete fissa WindTre se hai anche una SIM con il gestore attiva, il costo è di 22,99 euro al mese. Per gli altri utenti e per chi passa all’offerta del provider da quella di un altro operatore il prezzo della promozione è di 25,99 euro al mese.

Annunci Google

La SuperFibra di WindTre ti offre:

chiamate a consumo

connessione a tramite rete in fibra ottica FTTH fino ad 1 Gigabit/s

un anno di abbonamento ad Amazon Prime gratis (valido per clienti Prime e non)

puoi attivare una SIM con minuti e Giga illimitati a 9,99 euro

L’attivazione è gratuita e il gestore ti fornisce anche il modem Wi-Fi, nel costo del canone è incluso un contributo di 5,99 euro al mese per 48 mesi. La consegna e la fornitura del dispositivo è facoltativa.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Sorgenia Next Fiber

Puoi anche attivare la promozione in fibra di Sorgenia, la linea di questo provider arriva ad una velocità massima di connessione di 2,5 Gigabit/s in download e 300 Megabit/s in upload. Con l’attuale offerta il costo del canone è di 24,50 euro al mese, ma questa è una tariffa che puoi attivare solo se hai Sorgenia anche come fornitore dei servizi luce e gas.

Nel piano sono incluse:

attivazione e modem

internet senza limiti

welcome gift fino a 100 euro e buono Amazon fino a 250 euro

Attiva Sorgenia Next Fiber »

Sky Wi-Fi Fibra 100%

Con Sky puoi attivare la promozione Open che fissa il prezzo mensile dell’offerta in fibra per 18 mesi, il canone è di 24,90 euro al mese. Questa soluzione di Sky Wi-Fi può essere attivata dai nuovi clienti che scelgono questo come provider, ecco cosa è compreso nel pacchetto in fibra:

attivazione e modem di nuova generazione

chiamate a consumo (verso numeri fissi 0,19 euro di scatto alla risposta; verso i cellulari 0,19 euro di scatto alla risposta e 0,19 euro al minuto)

Puoi attivare l’opzione Voce Unlimited a 5 euro al mese per poter effettuare chiamate nazionali senza spese.

Scopri Sky Wi-Fi »

Fastweb NeXXt Casa

C’è anche l’offerta Fastweb tra quelle tra cui puoi trovare la tua tariffa casa. L’attuale promozione ti propone un costo del servizio Internet casa di 25,95 euro al mese per il primo anno, poi il canone passerà a 28,95 euro al mese. Nel piano di questo provider sono compresi:

chiamate a consumo (il servizio voce senza limiti ti costerà 3 euro al mese)

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit/s

attivazione e modem Wi-Fi

Attiva NeXXt Casa »

Illumia Wi-Fi

Allora Illumia, altro gestore di fornitura di servizi luce e gas, propone ai propri clienti luce o gas anche l’attivazione dell’offerta Internet casa in fibra. La velocità massima di connessione con questo provider è di 1 Gigabit/s, nel pacchetto il gestore offre:

attivazione 29,90 euro

modem 2,99 euro al mese

internet illimitato in FTTH

Scopri Illumia »

TIM Premium Fibra

Infine c’è la fibra ottica di TIM, questo provider ti offre tre soluzioni: la Premium, l’Executive e Magnifica. La prima è la promozione base per accedere ai servizi internet casa con l’operatore e ti costerà 29,90 euro al mese. In questa offerta il gestore include:

chiamate illimitate (solo se attivi la promo online)

internet senza limiti in fibra ottica fino ad 1 Gigabit/s in 200 comuni

modem TIM HUB+

se hai una SIM TIM attiva con traffico dati puoi attivare Giga illimitati senza costi aggiuntivi con l’opzione TIM Unica

Anche con questa promozione il modem viene compreso nel piano ma è facoltativo, potrai infatti decidere di escluderlo dalla tua offerta e installare un dispositivo router Wi-Fi.

Attiva Premium Fibra »

L’Executive invece ti offre la sua connessione fino a 2,5 Gigabit/s con tanto di certificato e ottimizzazione della rete Wi-Fi, il prezzo di questa soluzione è 34,90 euro al mese.