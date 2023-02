Stangata bollette Servizio Elettrico Nazionale a febbraio 2023? Le novità del mese

Per quanto il prezzo dell’energia elettrica resti ancora elevato per le famiglie servite dalla Maggior Tutela, le bollette luce del primo trimestre 2023 registrano un calo del -19,5% rispetto a quelle dell’ultimo trimestre 2022. Tutte le novità a febbraio 2023 su SOStariffe.it .

Anche se il prezzo dell’energia elettrica continua a restare alto per i 7,3 milioni di clienti domestici ancora serviti dalla Maggior Tutela, le bollette luce del primo trimestre 2023 saranno meno amare rispetto a quelle che il Servizio Elettrico Nazionale ha emesso nei tre mesi conclusivi del 2022.

Nell’ultimo aggiornamento di prezzo annunciato da ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, a dicembre 2022, il costo unitario dell’energia elettrica al kilowattora ha subito un calo del -19,5% rispetto al trimestre ottobre-dicembre 2022.

Una contrazione trainata dalla minor pressione sulle quotazioni del gas all’ingrosso (che è una materia prima cruciale per la produzione di energia elettrica in Italia), a sua volta favorita da temperature invernali meno rigide, buoni livelli degli stoccaggi europei di metano e un maggior sforzo delle famiglie per ottimizzare i consumi.

Di seguito, gli esperti di SOStariffe.it scattano una fotografia dell’andamento energetico a febbraio 2022 e i suoi effetti sui clienti domestici, sia quelli ancora in Maggior Tutela sia quelli che si sono già affidati al Mercato Libero.

Energia elettrica: quanto costa in Maggior Tutela a Febbraio 2023

PREZZO ENERGIA NEL IV TRIMESTRE 2022 PREZZO ENERGIA NEL I TRIMESTRE 2023 RIDUZIONE 0,53451 €/kWh 0,41581 €/kWh -19,5%

Come si evince dalla tabella, l’ultimo aggiornamento ARERA del prezzo dell’energia elettrica (comunicato a fine dicembre 2022) ha fatto registrare una riduzione del -19,5% rispetto al valore dello stesso nel quarto trimestre 2022.

Il prezzo luce, infatti, è passato da 0,53451 €/kWh (valido fino al 31 dicembre scorso) a 0,41581 €/kWh (in vigore dal 1° gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023). Per quanto questo sia un valore ancora superiore rispetto al prezzo dello scorso anno (nel primo trimestre del 2022, infatti, il costo della luce in Tutela era di 0,35 €/kWh), questa frenata segna una tregua in bolletta che i consumatori si augurano possano durare anche nei prossimi mesi.

A fronte di questo aggiornamento, dunque, il prezzo dell’energia per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2023, è ora pari a 53,11 centesimi di euro al kWh (comprensivo di imposte). Secondo le cifre rese note da ARERA, la spesa per la “famiglia tipo” (2.700 kilowattora consumati all’anno) servita dalla Maggior Tutela sarà di circa 1.374 euro tra il 1° aprile 2022 e il 31 marzo 2023, con un +67% rispetto ai 12 mesi dell’anno precedente (1° aprile 2021- 31 marzo 2022).

Numeri che testimoniano quanto l’emergenza energetica continui a pesare sulle tasche dei clienti domestici, nonostante il calo dei prezzi all’ingrosso della materia prima a cavallo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Massimizzare il risparmio con il Mercato Libero a Febbraio 2023

PREZZO LUCE MAGGIOR TUTELA PREZZO LUCE MERCATO LIBERO 0,41581 €/kWh (in vigore fino al 31 marzo 2023) 0,18 euro al kilowattora (PUN provvisorio a gennaio 2023)

Il tonfo dei prezzi all’ingrosso dei beni energetici è un’ottima notizia per i clienti domestici che si siano già affidati al Mercato Libero e abbiano sottoscritto offerte a prezzo indicizzato.

Tali tariffe garantiscono l’accesso al prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica e sono legate all’andamento dell’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale). Più, tale indice è in discesa, minore sarà il costo della materia prima e più snelle saranno le bollette per i clienti finali.

Per trovare la promozione a prezzo indicizzato del Mercato Libero più appetibile a febbraio 2023 si può fare affidamento al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce. Completamente gratuito, questo tool consente di setacciare le offerte proposte dai fornitori energetici del Mercato Libero, confrontarle a partire dai propri dati reali di consumo, e scegliere la promozione che si sposa con le proprie abitudini di consumo.

