Bonus 150 euro su RDC: arriva l’accredito a Febbraio 2023?

L’erogazione del bonus 150 euro per i percettori di reddito di cittadinanza è ormai alle battute finali. La maggioranza dei beneficiari di RdC ha infatti incassato il contributo sociale una tantum insieme alla rata mensile caricata a novembre o dicembre 2022, oppure a gennaio 2023.

Gli aventi diritto che non abbiano ancora ricevuto l’indennità contro il caro bolletta a causa di ritardi, se la vedranno dunque accreditare a febbraio 2023, ma è ormai una fetta esigua di beneficiari.

A febbraio 2023, scatta invece la fase 2 dell’erogazione del bonus 150 euro, la misura anti-inflazione introdotta dal governo Draghi (con il decreto Aiuti ter) per aiutare le famiglie italiane ad affrontare il pagamento delle bollette di luce e gas e l’incremento generalizzato del carrello della spesa.

Gli esperti di SOStariffe.it accendono i riflettori sulla tabella di marcia dei prossimi pagamenti per l’erogazione del contributo sociale e scattano anche una fotografia in cifre del reddito di cittadinanza 2022, sulla base dei numeri contenuti negli Osservatori statistici dell’Inps.

Bonus 150 euro: le tappe dei pagamenti a Febbraio 2023

BENEFICIARI DEL BONUS 150 EURO A NOVEMBRE 2022 BENEFICIARI DEL BONUS 150 EURO A FEBBRAIO 2023 pensionati e titolari di trattamenti assistenziali

percettori di reddito di cittadinanza

lavoratori dipendenti pubblici e privati

lavoratori domestici titolari di indennità di disoccupazione

beneficiari delle indennità COVID-19

lavoratori autonomi occasionali

categorie di lavoratori che hanno presentato domanda per ottenere il beneficio

La tabella di marcia per i pagamenti del bonus 150 euro a febbraio 2023 è scandita dalla circolare INPS numero 127 del 16 novembre 2022 (la stessa che ha regolato i pagamenti per i percettori del reddito di cittadinanza). Nelle 20 pagine di questo documento, l’Istituto di previdenza nazionale precisa che sarà erogato a febbraio 2023 il beneficio economico per:

titolari di indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, mobilità ordinaria o in deroga nel mese di novembre 2022;

beneficiari di indennità di disoccupazione agricola 2022 (relativa all’anno 2021);

beneficiari delle indennità COVID-19;

lavoratori autonomi occasionali;

categorie di lavoratori che hanno presentato domanda per ottenere il beneficio;

venditori porta a porta già beneficiari del Bonus 200 euro.

Reddito di cittadinanza: la fotografia dell’andamento nel 2022

Secondo la fotografia in cifre scattata dagli Osservatori statistici dell’INPS, sono state 1.168.712 le famiglie che, a dicembre 2022, hanno beneficiato del reddito o della pensione di cittadinanza. In totale, le persone coinvolte (sempre a dicembre 2022) sono state 2.483.885.

L’importo medio della misura di contrasto alla povertà introdotta dal governo Conte si è attestato a 549,46 euro, per un esborso dell’erario quantificato in 642,16 milioni di euro (a dicembre 2022).

Allargando il focus al 2022, ecco un bilancio: le famiglie che hanno beneficiato di almeno una mensilità del reddito di cittadinanza sono state 1.685.161 (3.662.803 persone coinvolte). L’importo medio della prestazione è stato di 551,11 euro, mentre le uscite per le casse dello Stato hanno raggiunto la quota di 7,99 miliardi nel 2022.

Guardando alla distribuzione geografica, il Sud Italia e le Isole hanno fatto registrare il maggior numero di famiglie coinvolte (il 61% del totale di quelle con il sussidio). La Campania è stata la regione che ha fatto più affidamento sul reddito di cittadinanza: qui sono state 353.795 le famiglie che hanno richiesto il sussidio, un numero quasi pari a quelle dell’intero Nord Italia (372.317).

È bene ricordare che la manovra di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ha però introdotto una “stretta” al Reddito di cittadinanza. Un giro di vite voluto dal governo Meloni che consentirà un risparmio per l’erario pari a 958 milioni di euro.

Le principali novità scattate a gennaio 2023 sono:

per i cittadini cosiddetti “occupabili” la durata massima del sussidio scende da 18 mesi a 7 mesi , così come il beneficio decade dopo il primo rifiuto a un’offerta anche non “congrua”;

, così come il beneficio decade dopo il primo rifiuto a un’offerta anche non “congrua”; i giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni che non abbiano concluso il percorso formativo alla scuola dell’obbligo otterranno il reddito previa frequenza a “percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione“;

che non abbiano concluso il percorso formativo alla scuola dell’obbligo otterranno il reddito previa frequenza a “percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione“; qualora il percettore di reddito di cittadinanza viva in una casa in affitto, la quota dell’assegno RdC destinata a coprire tale costo è pagata direttamente ai proprietari.

