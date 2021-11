SIM ricaricabile senza canone mensile: le offerte di Novembre 2021

SIM ricaricabile senza canone mensile : scopri le offerte a consumo dei principali operatore per pagare solo per i servizi che effettivamente usi

Oggi la maggior parte degli utenti di telefonia mobile sceglie di attivare un piano Ricaricabile tutto incluso, che a fronte di un costo mensile fisso permette di avere una quantità determinata di minuti, SMS e Gigabyte per navigare su Internet su smartphone e altri servizi inclusi. C’è però anche chi desidera avere un maggiore controllo sulle proprie spese per le attività di comunicazione e vorrebbe pagare solo per i servizi di cui effettivamente usufruisce. Per queste persone la scelta più ovvia sono le offerte per SIM ricaricabile senza canone mensile.

SIM ricaricabile senza canone mensile: le offerte di novembre

Le tariffe a consumo consentono di pagare a fine mese solamente i minuti, SMS e MB effettivamente consumati. Solitamente si tratta di piani base, senza molti altri servizi inclusi e con costi leggermente superiori rispetto a quelle previste dalle promozioni tutto incluso. La scelta di SIM ricaricabile senza canone mensile è comunque piuttosto ampia anche se pochi gestori virtuali o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) decidono di proporle ai propri clienti.

Tim

Tim propone tre differenti offerte per SIM ricaricabile senza canone mensile. Trattandosi di piani base la spesa diventa azzerata se si attiva una delle tariffe Ricaricabile dell’operatore.

Minuti e SMS Navigazione Internet Costo mensile Attivazione SIM Tim Base New Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 23 cent al minuto e 20 cent di scatto alla risposta con tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi SMS a 29 cent MMS a 1,30 euro Navigazione illimitata a 2 euro al giorno (superati i 500 MB la velocità viene ridotta a 32 Kbps) 1,99 euro al mese (gratis per chi attiva le offerte con minuti, SMS e Gigabyte) Gratuita Gratuita Tim Base 19 Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 19 cent al minuto e 20 cent di scatto alla risposta con tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi SMS a 29 cent MMS a 1,30 euro Navigazione illimitata a 2 euro al giorno (superati i 500 MB la velocità viene ridotta a 32 Kbps) 1,99 euro al mese con primo mese gratuito per i nuovi clienti Gratuita Gratuita Tim Facile 49 cent al minuto senza scatto alla risposta SMS a 7,32 cent MMS a 1,30 euro Navigazione illimitata a 2 euro al giorno (superati i 500 MB la velocità viene ridotta a 32 Kbps) – Gratuita Gratuita

Vodafone

Vodafone permette di scegliere tra due diversi piani per una SIM ricaricabile senza canone mensile.

Minuti e SMS Navigazione Internet Attivazione SIM Note Vodafone 25 Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 25 cent al minuto e 20 cent di scatto alla risposta con tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi SMS a 29 cent MMS a 1,30 euro Videochiamate a 50 cent al minuto verso Vodafone o 1,50 euro al minuto verso tutti gli altri operatori fino a 5 GB a 6 euro al giorno (poi 2 euro ogni 100 MB) Gratuita Gratuita Vodafone 19 Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 19,9 cent al minuto e 20 cent di scatto alla risposta con tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi SMS a 19,9 cent MMS a 1,30 euro Videochiamate a 50 cent al minuto verso Vodafone o 1,50 euro al minuto verso tutti gli altri operatori fino a 1 GB a 6 euro al giorno (poi 2 euro ogni 100 MB) Gratuita Gratuita

Nel piano Vodafone 25 sono inclusi:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

WindTre

WindTre propone due diverse offerte per SIM ricaricabile senza canone mensile. Chi le sottoscrive può poi passare dal piano New Basic già incluso in tutte le offerte Ricaricabile a quello Easy.

Minuti e SMS Navigazione Internet Attivazione SIM Note New Basic Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 29 cent al minuto senza scatto alla risposta con tariffazione al secondo SMS a 29 cent MMS a 50 cent Videochiamate a 50 cent al minuto verso WindTre o 1 euro al minuto verso tutti gli altri operatori 1 GB a 99 cent al giorno 4 euro al mese (gratis per chi attiva una nuova offerta) Gratuita Easy Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 30 cent al minuto e 20 cent di scatto alla risposta con tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi SMS a 30 cent MMS a 50 cent Videochiamate a 50 cent al minuto verso WindTre o 1 euro al minuto verso tutti gli altri operatori 24 cent per MB con tariffazione a KB Gratuita Gratuita

In tutti i piani a consumo di WindTre sono inclusi:

SMS Ti Ho cercato

Segreteria telefonica

SMS ricevuta di ritorno (29 cent)

PosteMobile

PosteMobile è tra gli operatori che offre maggiore scelta in termini di offerte per SIM ricaricabile senza canone mensile. Oltre a queste piani base, l’operatore applica una tariffa extrasoglia nel momento in cui si esauriscono i minuti, SMS e Gigabyte inclusi nelle altre sue promozioni:

Chiamate a 25 cent al minuto

SMS a 25 cent

Navigazione Internet a 3,5 euro al giorno per 400 MB

Per alcune offerte, come quelle della linea CREAMI, si può invece continuare a navigare al costo di 50,41 cent per MB in Italia.

Minuti e SMS Navigazione Internet Costo mensile Attivazione SIM Note 6 X Tutti Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 6 cent al minuto e 16 cent di scatto alla risposta con tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi SMS a 6 cent 3,5 euro per 400 MB al giorno (poi 0,1 cent ogni 100 KB) – Gratuita 15 euro con 15 euro di traffico incluso PosteMobile Unica New Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 18 cent al minuto senza scatto alla risposta con tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi SMS a 18 cent 3,5 euro per 400 MB al giorno (poi 0,1 cent ogni 100 KB) – Gratuita 15 euro con 15 euro di traffico incluso Offerta disponibile online PosteMobile Super Ricarica Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 18 cent al minuto senza scatto alla risposta con tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi SMS a 18 cent 4 GB al mese 2 euro al mese Gratuita 15 euro Offerta disponibile negli uffici postali su una nuova SIM entro il 27/11/21

In tutti i piani PosteMobile sono inclusi:

Ti cerco

Richiama ora

ho. Mobile

ho. Mobile come altri operatori virtuali non prevede offerte per avere una SIM ricaricabile senza canone mensile. Non solo, il gestore low cost di Vodafone per evitare spese inutili blocca in automatico la navigazione Internet quando si esauriscono i Gigabyte inclusi nelle sue offerte e quindi non prevede nemmeno tariffe extrasoglia. Utilizzando il servizio Riparti, però, si può aprire in ogni momento un nuovo ciclo mensile dell’offerta allo stesso prezzo.

Kena Mobile

Kena Mobile prevede un piano base con SIM ricaricabile senza canone mensile che si attiva quando si esauriscono i minuti, SMS e Gigabyte inclusi nei suoi piani Ricaricabile, a meno che non siano attive opzioni aggiunitive per aumentare il traffico dati o voce da utilizzare mensilmente.

Minuti e SMS Navigazione Internet Attivazione SIM Note Piano Base Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 35 cent al minuto SMS a 25 cent 50 cent ogni 50 MB Gratuita Gratuita

Very Mobile

Very Mobile non prevede tariffe a consumo né tariffe extrasoglia, inq aunto blocca in automatico la navigazione Internet una volta esauriti i Gigabyte inclusi nel piano. Per tornare a collegarsi alla sua rete mobile è sufficiente far ripartire un nuovo ciclo mensile allo stesso prezzo.

Iliad

Iliad non consente di acquistare offerte per SIM ricaricabile senza canone mensile. L’operatore low cost però applica una tariffa extrasoglia quando si esauriscono i Gigabyte inclusi nelle sue tariffe. Per continuare a navigare il prezzo è di 90 cent ogni 100 MB. Il pagamento avviene solamente previo consenso ed effettivo utilizzo del traffico dati.

Fastweb Mobile

Fastweb Mobile non dispone di un piano a consumo ma applica una tariffazione extra soglia quando si consumano tutti gli SMS e Gigabyte inclusi nelle sue offerte Ricaricabile. I minuti sono invece illimitati per tutte le sue promozioni. La tariffa extra soglia prevede:

SMS a 5 cent

1 GB per navigare in Internet a 6 euro (max 10 GB al mese)

10 GB a 6 euro al mese (l’opzione si rinnova in automatico salvo disdetta)

Spusu

Spusu è tra i pochi operatori low cost a dare risalto alla sua offerta per SIM ricaricabile senza canone mensile. La tariffa in questione è chiamata Spusu Mini e prevede:

4 cent al minuto per le chiamate

4 cent per SMS

4 euro per 1 GB

20 euro di ricarica inclusi

2 GB in regalo dopo la prima ricarica

