Rete Fastweb mobile non funziona: le alternative di Gennaio 2022

Stamattina hai acceso il cellulare e la tua rete Fastweb non funziona, il segnale è assente e non riesci né a navigare, né a chiamare? Ecco la guida di SOStariffe.it per capire quali controlli fare, quando è necessario contattare l'assistenza e come puoi usare la linea internet casa per tamponare il problema. Scopri quali alternative hai a Gennaio 2022

Lo smartphone non dà segnali di vita e sospetti che sia la rete Fastweb mobile che non funziona. Per poter avere la certezza che il problema sia della linea del tuo operatore e non del tuo telefono puoi effettuare alcuni semplici test di verifica, sono prove molto semplici. Se nessuna delle alternative che ti proponiamo risolve le difficoltà potrai rivolgerti all’assistenza del gestore Internet casa e mobile.

Rete Fastweb mobile down?

Il disservizio potrebbe dipendere da un down delle linea, si tratta di eventi che portano ad un’assenza temporanea della rete in una zona circoscritta del territorio. In genere quando si verificano situazioni del genere sul tuo display apparirà un messaggio che ti avvisa che puoi inoltrare solo chiamate d’emergenza e il che segnala la potenza della rete mobile indica un errore.

Se il tuo problema dipende quindi da un guasto ad una delle antenne o ad una centralina non sarai l’unico utente a non avere accesso al collegamento. Ti basterà verificare online se ci sono notizie relative ad un cattivo funzionamento della rete e potrai escludere questa tra le ragioni dell’assenza di segnale.

Verifica credito e Giga

Partiamo dalle basi. Quando è previsto il rinnovo della tua offerta? Se hai un credito insufficiente la mancanza di rete potrebbe dipendere da un blocco temporaneo. In questo caso la risoluzione del problema sarà piuttosto semplice, effettua una ricarica ed attendi qualche minuto. Una volta che la tua promozione Fastweb si sarà riattivata dovrebbe tornare tutto a funzionare.

Sei certo che non sia una mancanza di credito il problema, hai effettuato una ricarica da poco. Potresti però aver terminato i Giga compresi nel tuo piano. Con il gestore di telefonia mobile puoi controllare i tuoi contatori tramite la pagina My Fastweb, aprendo l’app o chiamando il 4046. Le nuove offerte Fastweb mobile ti offrono la possibilità di acquistare 10 Giga extra pagandoli 6 euro ed in questo caso il servizio si attiverà in automatico quando terminerai il tuo bundle dati.

Configurazione APN

Se il tuo caso non rientra neanche in questa eventualità dovrai verificare che la rete Internet sia attiva, potresti infatti aver disattivato il collegamento wireless inavvertitamente. O magari eri connesso alla rete di casa e c’è stato un problema con il modem. Se anche questi controlli non ti aiutano a risolvere la mancanza di servizio sul tuo smartphone allora magari c’è un problema di configurazione APN. I parametri sono presenti sul sito di ogni gestore e sono unici per ogni rete. Ecco qual è la procedura per trovare i tuoi valori APN e i parametri corretti:

Entra nelle impostazioni di sistema

individua la voce Reti mobili

clicca su Nomi punti di accesso

trova il tasto “+” e seleziona la voce Nuovo APN

Nome: Fastweb Mobile

APN: apn.fastweb.it

Tipo APN: default

Non ti resta quindi che salvare il nuovo APN ed uscire dal menu Impostazioni. Prova quindi a spegnere e riaccendere il dispositivo e dovresti aver risolto il problema.

Assistenza per i clienti Fastweb

Non ha funzionato neanche la riconfigurazione? In alcuni casi la soluzione può essere un riavvio del sistema, spegni il telefono ed estrai anche la SIM. Attendi qualche minuto e poi reinserisci la card e accendi lo smartphone. Se nonostante questi suggerimenti il tuo smartphone continua a non connettersi e non puoi inviare o ricevere messaggi e inoltrare chiamate (ma non ci sono problemi generici sulla rete nella tua zona), allora è il caso di contattare l’assistenza Fastweb.

Hai tre canali per chiedere il supporto:

My Fastweb tramite sito

l’app del gestore

4046 se chiami dall’Italia o il +393756004046 se ti trovi all’estero

Qualora il problema riguardasse solo il traffico voce, gli SMS e la rete mobile di Fastweb potresti sempre provare a collegarti al WiFi di casa. Per i clienti che hanno attiva una SIM il gestore offre delle soluzioni combinate con fibra e mobile piuttosto convenienti.

Le migliori offerte Fastweb casa

La promozione Fastweb Casa Light è l’offerta più conveniente se vuoi passare ai servizi di rete fissa dell’operatore. Il pacchetto che il gestore propone ai nuovi clienti include nel canone da 25,95 euro al mese:

fibra illimitata alla massima velocità

chiamate a consumo verso fissi e mobile (0,15 euro al minuto)

attivazione gratuita

modem FastGate

WOW Space, lo spazio in cloud per conservare i tuoi contenuti

Scopri Fastweb Casa Light »

Vuoi avere anche le chiamate illimitate e il nuovo Internet box, il modem di nuova generazione con Alexa integrata? Allora, puoi attivare la Fastweb Casa. Il costo di questa soluzione sarà 28,95 euro al mese e includerà quindi:

attivazione

connessione senza limiti alla massima velocità

Internet NeXXt Box

WOW Space

telefonate senza limiti verso mobile e fissi

Attiva Fastweb Casa »

Se hai un appartamento molto grande potrebbero esserci dei punti ciechi, zone di casa in cui la potenza del segnale è molto lieve o assente. In questo caso un’offerta che potrebbe portare il collegamento in tutta la tua abitazione è la Fastweb Casa + Booster, le caratteristiche e i servizi inclusi nella promozione sono:

canone da 32,95 euro al mese

fibra alla massima velocità

Internet NeXXt Box

attivazione inclusa

chiamate senza limiti

amplificatore della tua rete WiFi

Scopri la promozione Booster Fastweb »

Con l’attivazione di una di queste tre soluzioni il gestore offre ai clienti i corsi della sua Academy Digital. Una volta che avrai ultimato la sottoscrizione del contratto l’operatore ti invierà un messaggio contenente un codice che potrai usare per accedere alle lezioni nelle aule virtuale della Fastweb Academy.

Tra le opportunità di formazione puoi trovare corsi sull’e-commerce, percorsi per imparare ad usare software di design o lezioni per apprendere i rudimenti del neuro marketing o sui modelli di budget. Al termine dei corsi l’Academy rilascia anche dei certificati sulle tue competenze digitali che potrai allegare al tuo cv quando ti candiderai per il prossimo progetto di lavoro o formazione.

Fastweb mobile

Se hai una SIM Fastweb attiva potrai ottenere delle condizioni agevolate per diventare anche un cliente dei suoi servizi Internet casa. Per esempio potrai sottoscrive una promozione combinata in fibra e mobile di Fastweb nella versione base o Maxi.

La Fastweb Mobile ti propone a 7,95 euro al mese:

chiamate senza limiti verso mobile e fissi

100 SMS

90 Giga, per connetterti anche in 5G

corsi Fastweb Academy Digital

Attiva Fastweb Mobile »

La promozione Mobile Maxi di questo gestore ti offre a 10,95 euro al mese:

150 Giga, anche in 5G

chiamate illimitate verso numeri fissi e mobile

100 SMS

iscrizione alla Fastweb Academy Digital

Quando terminerai il bundle dati compreso nei tuoi piani Fastweb potrai avere fino a 1 Giga extra a 6 euro, per ogni SMS oltre i 100 inclusi pagherai 0,05 euro.

Le promo Casa e mobile

Puoi conoscere le migliori soluzioni per poter attivare le offerte casa di Fastweb utilizzando il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito che confronta per te le offerte dei gestori e ti aiuta a trovare le promozioni più convenienti.

Le diverse combinazioni delle offerte in fibra e mobile di Fastweb di Gennaio tra cui puoi scegliere sono:

Casa Light + Mobile – 33,90 euro al mese

Casa + Mobile – 36,90 euro al mese

Come incentivo per le attivazioni di entrambi i servizi il gestore regala ai nuovi clienti 150 Giga. La promozione Mobile infatti ti garantirebbe solo 90 Giga al mese, ma con l’offerta mista l’operatore aggiungerà al tuo bundle altri 60 Giga.

Le altre offerte di Fastweb

I clienti che hanno un contratto Eni gas e Luce attivo possono ottenere uno sconto sul canone. In questo caso la promozione ti offrirà:

attivazione della linea

fibra ultra veloce

chiamate illimitate

Internet Box NeXXt

WOW Space incluso

Corsi Fastweb Academy

Il canone della Fastweb Casa sarà scontata di 4 euro al mese per 24 mesi e poi uno sconto aggiuntivo di 6 euro al mese, in totale quindi l’offerta ti costerà solo 18,95 euro al mese per i primi 2 anni. Poi potrai avere i servizi della promozione Casa a 25,95 euro al mese.

Lo sconto è valido se attivi sia la fornitura luce e gas, se invece sottoscrivi uno solo dei servizi lo sconto sarà dimezzato.