Quanto costa TIM unica a Novembre 2021?

Scegliendo di passare a TIM sia per la connessione domestica che per quella mobile il gestore ti offre anche di attivare il servizio TIM UNICA. Questa opzione potrai sfruttarla solo attivando sia un’offerta internet casa e avendo una SIM TIM da associare alla promozione. In realtà questa funzione ti offre Giga illimitati su 6 SIM, l’importante è unificare le bollette e attivare la domiciliazione dei pagamenti.

Le condizioni quindi per avere gratuitamente Giga senza limiti ogni mesi sulle SIM sono:

attivare promo internet TIM casa

domiciliare pagamento su conto o carta

SIM mobile con offerta dati già attiva

unificare i pagamenti di rete fissa e mobile

Quando costa TIM UNICA

Il servizio TIM UNICA non ti costerà nulla, o meglio continuerai a pagare regolarmente le tue offerte casa e mobile di TIM. Non ci sono né costi per attivare i Giga illimitati, né per mantenere il servizio in funzione.

Le procedure che puoi seguire per sottoscrivere TIM UNICA sono via telefono, online o in uno dei punti vendita TIM. Per poter gestire in autonomia l’attivazione del servizio è necessario che tu abbia registrato il tuo profilo My TIM, per farlo devi inserire i tuoi dati personali e quelli delle tue forniture.

Dovrai indicare il tuo numero di telefono o i tuoi contatti, l’app utilizzerà il tuo codice fiscale per associare i diversi contratti che hai attivi. Con TIM sono disponibili due differenti applicazioni, una per i servizi mobile e l’altra per l’offerta internet casa. Se invece che online vuoi procedere alla richiesta di TIM UNICA tramite il servizio Clienti puoi chiamare il 187.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Giga illimitati per i clienti TIM

Una volta che avrai associato il tuo contratto per il servizio internet casa con la linea mobile TIM e domiciliato i pagamenti delle fatture potrai iniziare ad usare i Giga illimitati sin da subito. TIM infatti procederà ad attivare il servizio non appena farai richiesta della domiciliazione e non quando questa sarà effettiva.

Qualora proseguendo con la pratica dei pagamenti automatici dovesse saltare fuori qualche problema, il gestore si limiterà a revocare i Giga illimitati sulle SIM che hai associato a TIM UNICA. Con questo servizio avrai Giga illimitati per navigare in Italia, quando andrai all’estero però potrai usare solo 6 Giga e solo se ti trovi in Paesi UE.

Uno degli effetti dell’attivazione di TIM UNICA è il contemporaneo avvio sulle offerte delle SIM del servizio Ricarica Automatica. Quest’ultima è una delle modalità di pagamento delle offerte TIM, in questo caso si tratta di un addebito sistematico e programmato dei costi delle tue linee mobile sulla fattura del servizio in fibra. Non si può attivare Ricarica automatica per offerte che costano meno di 2 euro

Offerte TIM casa per avere TIM UNICA

Ecco qual i sono i piani casa tra i quali puoi scegliere la tua prossima offerta TIM che include anche UNICA. Le soluzioni del gestore si suddividono in base alle tecnologie di connessione: ADSL, FWA, Fibra fino ad 1 Giga e la nuova Fibra fino a 10 Giga.

Prima di procedere con la tua scelta dovrai accertarti che nella tua zona sia disponibile la tecnologia che ti interessa. Per poter verificare quale tra le linee TIM puoi attivare fai un test della copertura dei servizi. Puoi anche utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, questo strumento gratuito confronta per te le promozioni internet casa di uno o più operatori. Tra le informazioni che puoi indicare per avviare la tua ricerca c’è anche l’indicazione del comune in cui vuoi attivare il servizio, usare questo filtro ti permetterà di scremare le promozioni attivabili al tuo indirizzo.

Se la fibra ottica fino ad 1 Gigabit/s non è ancora disponibile nel tuo quartiere, puoi sempre attivare la fibra FTTC (Fiber to Cabinet) fino a 200 Megabit/s. Da pochissimo è anche stata lanciata sul sito del gestore la sua nuova tecnologia in fibra con la sperimentazione della rete fino a 10 Giga, con un Wi-Fi di sesta generazione e un nuovo modem compatibile con i servizi superiori della linea.

1. TIM Premium Fibra

L’offerta base con questo gestore per poter avere anche TIM UNICA è la sua Premium Fibra, il canone di questa promozione è 29,90 euro al mese. Se scegli questo pacchetto avrai compreso nel costo mensile:

Connessione internet senza limiti alla massima velocità (1 Gigabit/s in download e 300 Megabit/s in upload)

Costi di attivazione (10 euro al mese per 24 mesi)

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online)

Modem Tim HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Scopri come attivare Premium Fibra »

2. TIM Executive

In oltre 200 comuni è disponibile o sarà presto attiva una rete fino a 2,5 Giga in download, il gestore ti propone un upgrade a questa nuova linea se sei raggiunto dal nuovo servizio. Il costo del canone in questo caso passa a 34,90 euro al mese, nell’offerta Executive sono compresi:

Collegamento illimitato alla velocità massima

Chiamate senza limiti verso fissi e mobile (solo online)

Modem TIM Hub+

Inoltre potrai avere la consulenza dei tecnici TIM per ottimizzare il segnale Wi-Fi in tutta casa è il servizio Wi-Fi 6 Certificato e un certificato sulle prestazioni della tua linea fissa. Avrai anche la Quality Care, il servizio di assistenza che ti premia se non sei soddisfatto del supporto.

Annunci Google

Attiva l’Executive Fibra »

3. TIM Magnifica

Il costo della promozione per accedere alla nuova rete da 10 Giga è di 49,90 euro al mese ed è al momento un servizio temporaneo, la sperimentazione si dovrebbe concludere a fine Febbraio 2022 e in quella data dovrai anche restituire il modem che ti viene fornito con questa offerta. Il dispositivo di connessione è un device con connettore ottico da 10 Giga, porte FX per collegare il telefono e dual band.

Nel canone sono compresi:

Connessione illimitata in fibra ottica fino a 10 Gigabit/s in download e 2 Gigabit/s in upload

Modem 10 GB

Magnifica Backup

Wi-Fi certificato 360°

Safe Web Plus

TIM Quality Care

TIM Prima Classe

I Comuni in cui puoi richiedere al momento di essere tra gli utenti che sperimentano la linea superiore di TIM sono:

Taranto

Brindisi

Milano

Torino

Roma

Napoli

Bologna

Firenze

Trieste

Cagliari

Trento

Servizi Magnifica

Con l’attivazione della promozione Magnifica sono inclusi alcuni servizi, ecco qualche informazione su queste opzioni.

Il Magnifica Backup è un servizio che ti permetterà di restare sempre connesso e di non perdere le tue informazioni. Questa funzione si attiva quando la rete fissa è down, in questi casi potrai utilizzare la rete mobile e collegarti tramite un apposito Modem Mobile. Il dispositivo per poter usufruire del servizio ti viene fornito quando attivi l’offerta ed è in comodato d’uso gratuito.

C’è poi la Quality Care, l’assistenza soddisfatti o premiati di TIM. Puoi richiedere un bonus di 5 euro se il 187 non sarà in grado di risolvere il tuo problema, quanto prima il servizio sarà esteso anche al My TIM. Potrai ottenere il bonus per un massimo di 6 volte l’anno.

Visto che contattare il 187 è sempre un’operazione lunga e i tempi d’attesi possono essere un problema, gli utenti Magnifica possono avere accesso prioritario al Supporto clienti. Il servizio da attivare è Prima Classe ed è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, tranne durante i festivi.

La TIMVISION

Con le promozioni TIM Casa puoi anche attivare i servizi della streaming tv del gestore, questa offerta si chiama TIMVISION e sono disponibili diversi pacchetti di pay tv a seconda dei tuoi interessi e di quanto sei disposto a spendere.

Se sei un appassionato di calcio o sport puoi seguire le partite di DAZN e tutti gli appuntamenti di Infinity Plus con TIMVISION Calcio e Sport a 19,99 euro al mese per il primo anno, poi da Settembre 2022 passerà al prezzo pieno di 29,99 euro.

Oppure puoi attivare uno dei pacchetti a scelta per seguire film e serie tv e accedere alle piattaforme Intrattenimento più popolari, ecco quali sono le soluzioni e i costi:

Disney + a 9,99 euro

Netflix (profilo Standard) 14,99 euro

Disney + e Netflix a 19, 99 euro

L’ultima alternativa è la promozione completa che unisce gli abbonamenti per sportivi e quelli per gli appassionati di serie e film. Il piano Gold avrebbe un canone mensile di 44,99 euro, ma è in promozione a 29,99 euro al mese. In questa offerta sono inclusi:

Calcio

Sport

Disney+

Netflix (standard)

Con tutte le soluzione TIMVISION ti viene fornito anche il TIM BOX un dispositivo che funziona anche come decoder per ricevere il nuovo digitale terrestre. Inoltre questo device riesce ad ottimizzare la connessione e a garantirti una visione di migliore qualità dei contenuti online.

Non sono previsti costi di attivazione per questo servizio di streaming tv se hai attivato le domiciliazioni dei pagamenti o il sistema di Ricarica Automatica.

Scopri come avere TIMVISION Gold con Premium Fibra »