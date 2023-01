Quando arriverà la bolletta con i consumi GAS di Gennaio 2023?

Offerte in evidenza Luce Flex Web 1.225,18 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 1.121,23 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.434,39 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Si intravede una schiarita per le bollette del metano a febbraio 2023. Nonostante l’aumento del +23,3% del prezzo del gas a gennaio 2023 (sui consumi di dicembre 2022) per i 7,3 milioni di clienti ancora serviti dalla Maggior Tutela, le fatture del metano di febbraio 2023 dovrebbero già contenere voci di spesa più leggere per quanto concerne il costo della materia prima.

Questa tendenza al ribasso, fotografata dalle previsioni di Nomisma Energia, società di consulenza e ricerca in campo energetico, è trainata da un mix di fattori: l’inverno più mite del previsto, la minor domanda di metano che lascia l’asticella degli stoccaggi gas europei a livelli superiori all’80% e la contrazione dei consumi come antidoto al caro bolletta. Senza dimenticare il nuovo metodo di calcolo del prezzo del gas introdotto a ottobre 2022 da ARERA (l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente) che ha abbandonato l’aggiornamento trimestrale “ex ante”, preferendo bollette mensili “ex post”: questo significa che a inizio febbraio 2023 sarà determinato il prezzo del metano per i consumi di gennaio 2023 (e così via nei mesi successivi).

In attesa di capire se l’andamento in flessione dei listini gas al TTF di Amsterdam (il principale hub europeo per la compravendita di gas) si mantenga stabile, gli esperti di SOStariffe.it hanno acceso i riflettori sulle soluzioni metano del Mercato Libero che aiutano i clienti domestici a trarre il massimo vantaggio dalla contrazione dei prezzi in corso.

Il podio delle top offerte di gennaio 2023 è stato stilato grazie al comparatore di SOStariffe.it, il tool digitale e gratuito che consente il confronto delle promozioni metano sulla base del proprio consumo annuale di gas naturale.

Le soluzioni gas più vantaggiose del Mercato Libero a Gennaio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO DEL GAS COSTO MENSILE 1 wekiwi Gas alla Fonte 1,297 €/Smc 196,32 euro 2 Hera Comm Più Controllo Active Casa Gas 1,327 €/Smc 200,58 euro 3 AGSM AIM Energia Green Gas 1,277 €/Smc 201,66 euro

Ecco le 3 offerte gas del Mercato Libero che mettono in moto la convenienza a gennaio 2023 per una “famiglia tipo” che consumi 1.400 Smc di metano all’anno con fornitura attiva nel comune di Milano. Le promozioni che seguono sono, dunque, quelle più “appetibili” per un nucleo familiare che abbia al suo interno tre componenti e utilizzi il gas per cuocere cibi, riscaldare casa e avere l’acqua calda.

Qualora questo consumo annuo non rispecchi quello della propria famiglia, è possibile impostare qui sotto i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it così da calcolare una stima del proprio fabbisogno annuo:

Prima di passare ai raggi X le tre offerte, è bene ricordare che esse propongono una tariffa a prezzo indicizzato, cioè permettono di accedere al prezzo del gas all’ingrosso (agganciato all’indice PSV – Punto di Scambio Virtuale), eventualmente “ricaricato” di un piccolo contributo al consumo da parte di ciascun fornitore.

Gas alla Fonte di wekiwi

Sul podio delle offerte che permettono di trarre beneficio dal prezzo in calo del gas all’ingrosso sale quella proposta da wekiwi, il brand dell’energia che fa parte del gruppo Tremagi Holding.

Ecco l’identikit della promozione, che avrebbe un costo di 196,32 euro al mese per la “famiglia tipo”:

prezzo indicizzato in base al PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo introdotto dal fornitore;

in base al PSV + di contributo al consumo introdotto dal fornitore; 67 euro all’anno (distribuiti in 5,5 euro al mese) a copertura delle spese di commercializzazione e vendita;

sconto del 10% sull’acquisto di prodotti di illuminazione a Led e gadget elettronici in vendita nel negozio online wekiwi;

sull’acquisto di prodotti di illuminazione a Led e gadget elettronici in vendita nel negozio online wekiwi; controllo delle spese e della fornitura grazie all’ App wekiwi ;

; fatturazione con il sistema della “carica mensile“: grazie a questo meccanismo, il cliente stesso sceglie l’importo delle fatture in acconto e la loro frequenza (bimestrale, trimestrale o quadrimestrale). La carica sarà poi conguagliata in presenza delle letture reali del fornitore.

Per ulteriori informazioni, il link di riferimento è qui sotto:

Più Controllo Active Casa Gas di Hera Comm

La soluzione metano di HERA Comm, operatore del Mercato libero con sede a Imola e con oltre 2 milioni di clienti per la fornitura di metano, conquista il podio della convenienza grazie a questi punti di forza:

prezzo indicizzato in base al PSV + contributo al consumo pari a 0,080 €/Smc ;

in base al PSV + contributo al consumo pari a ; contributo fisso per costi di commercializzazione: 114 euro all’anno;

sconto di 20 euro sulla fornitura con attivazione di almeno una delle soluzioni sostenibili EstEnergy (come Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem o Hera No Problem Acqua);

sulla fornitura con attivazione di almeno una delle soluzioni sostenibili EstEnergy (come Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem o Hera No Problem Acqua); servizi Hera Fast Check up e Diario dei consumi gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici;

e gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici; gestione 100% digitale della fornitura con area cliente del sito internet e App My Hera ;

; gas verde da CO₂ compensata.

Cliccando sul bottone verde è possibile avere ulteriori dettagli sulla promozione, che vedrebbe la “famiglia tipo” ricevere bollette mensili di 200,58 euro:

Green Gas di AGSM AIM Energia

Anche l’offerta di AGSM AIM Energia, la divisione del gruppo AGSM Verona che si occupa della vendita di energia e gas nel Mercato Libero, si “piazza” tra le migliori soluzioni per riscaldare casa questo inverno. Di seguito una sintesi dei principali motivi che fanno “brillare” la promozione, il cui costo mensile per la “famiglia tipo” si attesterebbe sui 201,66 euro.

prezzo indicizzato in base al PSV a cui va sommato un contributo al consumo di soli 0,030 €/Smc ;

in base al PSV a cui va sommato un contributo al consumo di soli ; contributo fisso annuale di 119,88 euro per spese di commercializzazione (indipendenti, quindi, dal consumo);

fornitura sempre a portata di smartphone grazie alle funzionalità dell’ App AGSM AIM Energia ;

; emissioni di CO₂ compensate.

Clicca sul bottone verde qui sotto per procedere con l’attivazione della promozione:

