Il bonus decoder gratis a casa per over 70 è l’unica agevolazione per la televisione rimasta a gennaio 2023 . Per sapere come funziona questa misura c’è SOStariffe.it , il tool digitale e gratuito che offre anche una panoramica delle migliori offerte per la pay TV.

Come ottenere il bonus TV a gennaio 2023?

Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 1,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

È ancora possibile ricevere a gennaio 2023 direttamente a casa e gratuitamente il bonus decoder per chi ha un’età di 70 anni o superiore, ha un trattamento da assegno pensionistico non superiore a 20.000 mila euro l’anno ed è titolare di un canone d’abbonamento Rai.

Bonus decoder over 70 a domicilio: che cos’è

REQUISITI PER RICHIEDERLO 1 Avere un’età di 70 anni o superiore 2 Essere titolare dell’abbonamento Rai 3 Avere un reddito annuo da trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro

Il dispositivo, che è consegnato a domicilio, serve per continuare a vedere la TV dopo lo switch-off dello scorso 21 dicembre 2022, quando si è passati alla trasmissione in alta definizione e, al conseguente spegnimento dei canali a bassa qualità, cioè dal numero 500 e oltre del telecomando.

Grazie alla collaborazione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Poste italiane, il decoder arriva a casa, senza costi, qualora si soddisfino i tre requisiti sopra indicati.

Una volta collegato al proprio televisore, l’apparecchio TV andrà risintonizzato. Completato le due operazioni, il televisione riprenderà a funzionare regolarmente.

Bonus decoder a casa over 70: come richiederlo

DOVE RICHIEDERE IL DECODER 1 Chiamando il numero 800 776 883 2 In un ufficio postale in tutta Italia 3 Sul sito www.prenotazionedecodertv.it/booking/

Gli aventi diritto al Bonus potranno farne richiesta e pianificare un appuntamento per la consegna del decoder nelle seguenti modalità:

attraverso il numero 800 776 883 , selezionando la sezione relativa alla consegna a domicilio dei Decoder TV (il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 18, festivi esclusi);

, selezionando la sezione relativa alla consegna a domicilio dei Decoder TV (il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 18, festivi esclusi); andando in uno dei quasi 13 mila uffici postali presenti in tutta Italia negli orari di apertura;

presenti in tutta Italia negli orari di apertura; cliccando 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 a questo indirizzo www.prenotazionedecodertv.it/booking/.

Per richiedere il riconoscimento del Bonus e prenotare la consegna del decoder TV a domicilio sarà necessario avere a disposizione il codice fiscale e la tessera sanitaria/documento di identità in corso di validità del titolare dell’abbonamento Rai.

All’atto della prenotazione, avendo identificato il richiedente e verificato la presenza dei requisiti richiesti per ottenere l’agevolazione, potrà essere fissata la data di consegna a casa del decoder, che il Ministero mette a disposizione gratuitamente, e che sarà effettuata da un portalettere di Poste Italiane.

Successivamente alla consegna, l’utente che ne abbia la necessità, potrà ricevere assistenza telefonica nell’ installazione e nella configurazione del decoder.

A questo proposito, il ministero delle Imprese e del Made in Italy offre:

un servizio di call center al numero 06.87800262 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18);

(attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18); un servizio su WhatsApp, scrivendo al numero 340.1206348.

Bonus TV-decoder e Bonus Tv rottamazione a gennaio 2023

Non possono beneficiare della consegna gratuita del decoder i cittadini che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, abbiano già usufruito del Bonus TV-decoder. L’agevolazione è invece cumulabile con il Bonus TV rottamazione sia che quest’ultimo sia stato già erogato, sia che si intenda richiederlo successivamente alla domanda per la consegna del decoder.

Gli aventi diritto al Bonus potranno farne richiesta dal momento dell’avvio dell’iniziativa e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Una volta esaurite le risorse (68 milioni di euro) a disposizione non sarà più possibile richiedere il Bonus decoder TV in questa modalità.

Va ricordato, inoltre, che il bonus TV-decoder e il bonus TV rottamazione non sono stati rinnovati nel 2023, non essendo stati previsti finanziamenti nella legge di Bilancio varata dal governo Meloni.

Pertanto, non sarà più possibile beneficiare di queste due misure che prevedevano:

per il bonus TV-Decoder lo sconto era fino a 30 euro sul prezzo del prodotto acquistato con un ISEE inferiore a 20.000 euro e si poteva chiedere una sola volta a famiglia. A partire da ottobre 2022, per l’acquisto di decoder satellitari o di TV con decoder satellitare integrato, il Bonus poteva essere concesso fino a un importo di 50 euro ;

sul prezzo del prodotto acquistato con un ISEE inferiore a 20.000 euro e si poteva chiedere una sola volta a famiglia. A partire da ottobre 2022, per l’acquisto di decoder satellitari o di TV con decoder satellitare integrato, il Bonus poteva essere concesso fino a un importo di ; per il bonus rottamazione TV era possibile richiederlo per sostituire un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018. Per ottenerlo era sufficiente essere residente in Italia e in regola con il pagamento del canone Rai. Non prevedeva limiti di ISEE. Consisteva in uno sconto (fino a 100 euro) sul prezzo d’acquisto della TV.

Pay TV: le migliori offerte attivabili a gennaio 2023

Il comparatore di SOStariffe.it permette di confrontare le offerte per la pay TV sia per la TV tradizionale che in streaming con una panoramica di tutte le proposte più vantaggiose.

A questo riguardo, occorre osservare che flessibilità e low cost sono due delle caratteristiche che stanno facendo traghettare migliaia di abbonati delle tradizionali pay TV verso le soluzioni streaming. Infatti lo streaming permette la visione anche su supporti mobili, oltre al classico televisore, e consente anche un’ampia scelta di contenuti a prezzi davvero convenienti.

A proposito dei costi, c’è da notare che queste soluzioni sono vendute anche in abbinamento con servizi di telefonia fissa e di ADSL o fibra per la connessione internet casalinga. Il funzionamento della streaming tv infatti dipende proprio dalla linea internet domestica o mobile.

Le piattaforme streaming, infine, hanno cataloghi con migliaia di titoli e consentono anche la visione di eventi sportivi esclusivi. E offrono anche la disponibilità di visionare i contenuti acquistati su più dispositivi.

Per conoscere quali siano le migliori offerte di gennaio 2023, c’è il comparatore per pay TV di SOStariffe.it. Per saperne di più sulle alternative disponibili, clicca il bottone verde qui sotto:

CONFRONTA LE OFFERTE PAY TV »