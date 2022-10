Promozioni Internet Casa 2022: promozioni e costo per fibra ottica più convenienti del 2021

Il nuovo studio dell' Osservatorio Segugio.it e SOStariffe.it ha analizzato l' evoluzione delle offerte Internet casa nel corso degli ultimi 12 mesi con un confronto tra lo stato del mercato del 2021 e quello del 2022. I dati emersi dall'indagine sono diversi. Il prezzo delle connessioni Internet è in leggero calo, in particolare per quanto riguarda la fibra ottica FTTH. Nel frattempo, sul mercato emergono una serie di trend ben precisi. Ecco tutti i dettagli:

Le connessioni Internet casa diventano più economiche, in particolare per quanto riguarda la fibra ottica. Il dato emerge chiaramente dalla nuova indagine dell’Osservatorio Segugio.it e SOStariffe.it che ha analizzato l’evoluzione del mercato delle connessioni domestiche nel corso degli ultimi 12 mesi (il confronto è tra i prezzi di settembre 2021 e settembre 2022). Ecco i risultati dell’indagine:

Cala il prezzo delle offerte Internet casa: i dati dell’Osservatorio Seguigio.it e SOStariffe.it

OFFERTE INTERNET CASA 2021 2022 Confronto Canone mensile Standard € 29,66 € 27,11 -9% Canone mensile in Promozione € 27,31 € 24,09 -12% Durata periodo promozionale Indeterminata indeterminata – Contributo di attivazione una tantum € 82,55 € 39,78 -52% Ripartizione attivazione nel canone (mesi) 11 13 18% Velocità Nominale (Mega) 599 1167,4 95%

Stando ai dati raccolti dall’Osservatorio, il prezzo delle offerte Internet casa è in calo nel corso degli ultimi 12 mesi. L’analisi ha confermato che il canone mensile standard delle offerte è di 27,11 euro al mese, in calo del -9% rispetto ai dati dello scorso anno. Da notare, inoltre, che il calo diventa più marcato quando si analizza il canone mensile promozionale.

Le offerte degli operatori presentano un costo medio di 24,09 euro al mese. Si tratta di un dato sensibilmente inferiore rispetto a quello rilevato lo scorso anno. Il prezzo medio delle promozioni per le connessioni Internet casa è in calo del -12%, con un risparmio di oltre 3 euro al mese rispetto allo scorso anno. Da notare, inoltre, che lo studio ha confermato che la maggior parte delle offerte proposte dagli operatori presenta una durata indeterminata.

Per quanto riguarda il contributo di attivazione richiesto dai provider, invece, si registra un sostanziale calo rispetto al 2021. Le offerte Internet casa presentano, infatti, un contributo di attivazione una tantum pari, in media, a 39,78 euro. Si tratta di un risultato in calo del -52% rispetto a quanto rilevato lo scorso anno. Da segnalare, invece, che quando l’attivazione è inclusa nel canone viene ripartita per un totale di 13 mesi invece che 11 mesi come avveniva lo scorso anno.

Tra le evidenze che emergono dallo studio c’è anche la crescita della velocità nominale delle offerte che, in media, passa da 599 Mega a 1,167 Mega (+97%). Il dato in questione è facilmente interpretabile. Rispetto allo scorso anno, infatti, il numero di offerte che mettono a disposizione la fibra ottica FTTH è aumentato in modo vertiginoso. Queste offerte consentono di sfruttare una connessione ad altissima velocità e hanno spinto la crescita del dato medio della velocità nominale delle offerte Internet casa.

Ricordiamo che per poter individuare le tariffe più vantaggiose per la connessione Internet di casa è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it.

La fibra ottica e le connessioni wireless diventano sempre più economiche

TECNOLOGIA COSTO 2021 COSTO 2022 CONFRONTO Fibra FTTH 28,62 € 24,71 € -14% Fibra FTTC 28,42 € 27,58 € -3% ADSL 28,94 € 28,06 € -3% Wireless 26,00 € 23,28 € -10%

Un’altra parte dell’indagine si concentra sull’evoluzione dei costi delle tecnologie per connettersi da casa. In particolare, la fibra ottica FTTH è la tecnologia che fa registrare il calo maggiore nel confronto tra il 2021 e il 2022. In media, infatti, le connessioni FTTH presentano un costo di 24,71 euro al mese con un calo del -14%. Rispetto allo scorso anno, le offerte FTTH costano, in media, quasi 4 euro al mese in meno.

Da segnalare anche il netto calo delle offerte Internet wireless (soluzioni che sfruttano la tecnologia FWA per la connessione). Queste offerte, infatti, presentano un costo medio promozionale di 23,28 euro al mese, in netto calo rispetto ai 26 euro registrati lo scorso anno. Il calo è del -10% nel confronto annuo con un taglio di quasi 4 euro al mese di prezzo. Da notare che calano del -3% anche i costi dele offerte in fibra mista FTTC (27,58 euro al mese) e ADSL (28,06 euro al mese).

Le tendenze degli ultimi mesi del settore delle offerte Internet casa

LE PRINCIPALI TENDENZE DEL SETTORE DELLE OFFERTE INTERNET CASA 1. I prezzi delle offerte sono stabili nel confronto tra maggio e settembre 2022 2. Le offerte fisso + mobile garantiscono un risparmio di 42 euro all’anno

Lo studio dell’Osservatorio Segugio.it e SOStariffe.it ha rilevato alcune tendenze che caratterizzano il settore delle connessioni per la rete fissa di casa. Il confronto tra i prezzi medi di maggio 2022 e settembre 2022, ad esempio, conferma un costo medio delle offerte stabile, per tutte le tecnologie. Da questo punto di vista, il mercato è stato praticamente fermo nel corso degli ultimi mesi.

Ci sono, però, nuove opportunità di risparmio per gli utenti. In particolare, lo studio rileva la crescente diffusione delle offerte fisso + mobile, proposte oramai da tutti i provider presenti in entrambi i segmenti di mercato. Scegliere queste offerte può garantire un notevole risparmio aggiuntivo per i clienti che hanno la possibilità di risparmiare puntando sullo stesso provider per entrambi i servizi.

Con un’offerta fisso + mobile, infatti, in media si risparmiano 42 euro all’anno rispetto al costo combinato di un’offerta Internet casa e di un’offerta mobile. Al risparmio vanno ad aggiungersi ulteriori vantaggi. Molti provider, ad esempio, mettono a disposizione Giga illimitati o tariffe esclusive per i clienti che optano per le soluzioni convergenti fisso + mobile. Tali bonus si sommano allo sconto sulla fibra ottica.

