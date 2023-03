Prezzo gas ARERA: il prezzo dell’offerta Maggior Tutela di Marzo 2023

Con il prezzo del gas all'ingrosso in discesa, le bollette del metano sono più leggere per i 7,3 milioni di clienti ancora serviti dalla Maggior Tutela. Ecco come massimizzare il risparmio a marzo 2023 con le offerte metano più appetibili del Mercato Libero su SOStariffe.it .

Mentre si ricorrono le voci di un potenziale via libera nel prossimo Consiglio dei Ministri di un nuovo decreto aiuti contro il caro bollette (il 31 marzo 2023 scadono le misure prorogate dalla legge di Bilancio), il prezzo del gas all’ingrosso scivola a 39 euro al megawattora al TTF di Amsterdam. Questa parabola discendente si riflette anche sull’indice PSV, che regola il prezzo del gas all’ingrosso in Italia.

Con questo indice in calo, si abbassa il costo del metano e le bollette del gas si avviano verso un’ulteriore contrazione. Una buona notizia per i 7,3 milioni di clienti serviti dalla Maggior Tutela: per loro, l’ultimo aggiornamento del prezzo di ARERA (calcolato sull’andamento mensile del PSV) ha confermato un calo del-13% per le tariffe del metano per una “famiglia tipo” (1.400 Smc all’anno) in Tutela a febbraio 2023 rispetto ai consumi di gennaio 2023.

In attesa del nuovo prezzo ARERA di marzo 2023 (in arrivo i primi giorni di aprile 2023), ricordiamo che il costo della materia prima gas per i contratti Tutelati oggi in vigore si attesta a 0,608549 euro al metro cubo, in calo rispetto a 0,731604 euro al metro cubo di gennaio 2023. Inoltre, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è pari a 86,45 centesimi di euro al metro cubo (tasse incluse).

Per intercettare al massimo questa parabola discendente, è possibile affidarsi alle offerte gas del Mercato Libero a marzo 2023. Trovarle è semplice grazie al comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento digitale e gratuito consente il confronto delle promozioni gas messe a punto dai fornitori energetici del Mercato Libero così da scegliere quella più in linea con il proprio stile di consumo e le proprie possibilità di spesa.

Le offerte metano del Mercato Libero più economiche a Marzo 2023

FORNITORE OFFERTA PREZZO GAS SPESA IN BOLLETTA 1 A2A Easy Gas 0,6026 €/Smc 99,67 euro al mese 2 Pulsee Gas Relax Index 0,6026 €/Smc 102,80 euro al mese 3 wekiwi Energia alla Fonte 0,6526 €/Smc 105,50 euro al mese

Accendiamo ora i riflettori sulle 3 soluzioni gas del Mercato Libero che accendono il risparmio a marzo 2023, sulla base della classifica stilata dal comparatore di SOStariffe.it. Gli importi mensili della bolletta sono allineati al consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi in media 1.400 Smc di gas naturale all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Qualora non si conosca il numero preciso dei metri cubi di gas utilizzato in un anno, si può calcolare questa cifra utilizzando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili cliccando sul widget qui sotto:

Segnaliamo che il prezzo gas che compare nella tabella qui sopra si riferisce al valore dell’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) di febbraio 2023, l’ultimo attualmente a disposizione.

Easy Gas di A2A Energia

La soluzione metano proposta da A2A Energia scala la classifica della convenienza perché fa pagare ai propri clienti il metano allo stesso prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi. Inoltre, l’approccio 100% digitale della fornitura, grazie all’area clienti del sito e all’App MyA2A, semplifica la vita: si possono consultare le bollette direttamente online, verificare lo storico degli importi e controllare lo stato dei pagamenti. Oltre ad avere sempre a portata di mano un compendio di risposte alle principali domande dei clienti.

Altri tratti distintivi della promozione includono:

contributo fisso mensile (pari a 12,50 euro) a copertura dei costi di commercializzazione;

(pari a 12,50 euro) a copertura dei costi di commercializzazione; energia verde inclusa;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 99,67 euro.

Gas RELAX Index di Pulsee

Secondo gradino del podio del risparmio anche per Pulsee (marchio di Axpo Italia). Anche questo brand digitale dell’energia scommette sul prezzo contenuto della materia prima: il metano costa all’utente finale lo stesso prezzo all’ingrosso PSV senza alcuna maggiorazione. Inoltre lo sconto del 20% sul contributo fisso mensile (da 15 a 12 euro al mese, per un totale di 144 euro l’anno) rende ancora più vantaggiosa la promozione.

Altre caratteristiche dell’offerta includono:

App Pulsee Energy per avere sempre la propria fornitura a portata di smartphone;

per avere sempre la propria fornitura a portata di smartphone; opzione aggiuntiva “ Zero Carbon Footprint ” (a 3 euro al mese) per coloro che vogliano abbattere le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita e contribuire alla salvaguardia del Piante;

” (a 3 euro al mese) per coloro che vogliano abbattere le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita e contribuire alla salvaguardia del Piante; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 102,80 euro al mese.

Gas alla Fonte di wekiwi

Anche wekiwi, la web company controllata dal gruppo Tremagi Holding, attrae il risparmio grazie ai seguenti punti di forza:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione molto contenuto: 5,61 euro al mese (67,32 euro all’anno):

(67,32 euro all’anno): sconto di 30 euro in bolletta per i nuovi clienti che attivino la doppia fornitura (luce + gas) online, previo inserimento del codice SOSW22 (in esclusiva di SOStariffe.it);

in bolletta per i nuovi clienti che attivino la (luce + gas) online, previo inserimento del codice (in esclusiva di SOStariffe.it); bonus extra : attivando la promozione si avrà uno sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi, come illuminazione a Led, domotica e altri gadget elettronici;

: attivando la promozione si avrà uno sull’acquisto dei prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi, come illuminazione a Led, domotica e altri gadget elettronici; sistema di fatturazione basato sulla “ carica mensile “: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità e i conguagli sono solo su consumi reali;

“: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità e i conguagli sono solo su consumi reali; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 105,5o euro al mese.

