Bollette luce e gas: le novità del nuovo decreto in arrivo da Aprile 2023

La fine del primo trimestre del 2023 si avvicina: gli aiuti per famiglie e imprese destinati a ridurre le bollette di luce e gas stanno per scadere. Il Governo prepara un nuovo decreto che dovrebbe arrivare la prossima settimana, introducendo nuove misure di sostegno per il secondo trimestre del 2023. Ecco quali sono le novità in arrivo per le bollette di luce e gas con il prossimo decreto del Governo che entreranno in vigore da aprile 2023.

Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 858,49 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 753,24 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.063,75 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il prossimo 31 marzo 2023 termineranno gli aiuti sulle bollette di luce e gas definiti dal Governo con la Legge di Bilancio (che ha prorogato, con alcune modifiche, le misure di sostegno già definite in precedenza). All’orizzonte c’è, quindi, l’arrivo di un nuovo decreto che dovrà affrontare la questione delle bollette per i prossimi mesi.

Il calo dei prezzi di luce e gas registrato ad inizio 2023, infatti, non è sufficiente. Le quotazioni sono ancora molto alte ed è necessario definire delle misure di sostegno efficaci, in grado di evitare una nuova stangata sulle bollette a seguito della fine degli aiuti previsti per il primo trimestre.

Le prime informazioni sul nuovo decreto bollette del Governo sono emerse in queste ore. Per il secondo trimestre dell’anno potrebbero arrivare diverse novità e non una semplice proroga delle misure già attive in questo primo trimestre dell’anno. Vediamo i dettagli:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Tutte le novità sul prossimo decreto del Governo sulle bollette di luce e gas in arrivo da aprile 2023

LE POSSIBILI NOVITA’ DEL PROSSIMO DECRETO BOLLETTE Oneri di sistema C’è l’ipotesi di un taglio parziale per il secondo trimestre del 2023, sia per la luce che per il gas Aiuti alle imprese Sarà definito un meccanismo a tre fasce che adeguerà l’aliquota del credito di imposta in base all’andamento del prezzo dell’energia all’ingrosso Bonus Famiglie Il Governo valuta un meccanismo che prevede una fascia di consumi a prezzo agevolato: il debutto è previsto per la seconda metà del 2023 Bonus Luce e Gas Confermato il tetto ISEE a 15 mila euro. Dovrebbe tornare il bonus integrativo per incrementare l’importo dell’agevolazione Taglio all’IVA per il gas Attualmente, l‘aliquota è ridotta al 5%. Al momento, non c’è una conferma in merito ad una proroga

Il Governo sta valutando le misure da adottare con il prossimo decreto bollette che dovrà coprire il secondo trimestre del 2023. In particolare, sono in arrivo nuovi aiuti per famiglie e imprese che dovranno compensare le quotazioni ancora molto elevate delle materie prime energetiche (superiori a più del doppio dei livelli pre-crisi).

Tra i temi sul tavolo ci sono gli oneri di sistema, attualmente azzerati. Tra le ipotesi c’è la possibilità di un taglio parziale degli oneri di sistema per il secondo trimestre che, ad oggi, appare decisamente più probabile rispetto ad una reintroduzione in bolletta, senza alcuna agevolazione per gli utenti finali.

Per le imprese, intanto, si lavora ad un sistema di aiuti in tre fasce che seguiranno l’andamento del prezzo del gas all’ingrosso. Tale sistema potrebbe regolare l’aliquota del credito di imposta sulle bollette in base a quelli che saranno i costi dell’energia nei prossimi mesi. In caso di aumenti, quindi, gli aiuti diventeranno più efficaci.

Tra le novità in arrivo c’è anche un nuovo meccanismo di sostegno per le famiglie, già denominato “bonus famiglie“. Tale agevolazione dovrebbe prevedere una fascia di consumi con un prezzo agevolato, definita come una percentuale (70-80%) dei consumi dell’anno precedente.

Il meccanismo, già allo studio da diverse settimane, dovrà ricevere l’ok da ARERA per quanto riguarda la fattibilità. Novità in tal senso dovrebbero arrivare a breve ma il nuovo sistema non dovrebbe debuttare prima del secondo semestre del 2023. L’annuncio ufficiale del meccanismo potrebbe arrivare a breve.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Per quali scopi utilizzi il gas? Acqua calda Cottura Riscaldamento CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Sempre per le famiglie, invece, resta confermato il nuovo limite ISEE per i Bonus Luce e Gas (15.000 euro ma per avere il 100% del bonus, invece che l’80%, servirà un ISEE inferiore a 9.540 euro). I bonus dovrebbero essere potenziati con un importo integrativo anche per il secondo trimestre del 2023.

Sul bonus c’è stata la conferma del Presidente di ARERA, Stefano Besseghini, che ha sottolineato: “c’è la volontà di proseguire in maniera chiara perché è definito come un meccanismo che permette di cogliere una parte dei consumatori che sono bisognosi di un supporto in una fase in cui, non dimentichiamo, le discese sono importanti ma i costi dell’energia rimangono ancora piuttosto significativi”

Non ci sono informazioni, ad oggi, in merito ad un nuovo taglio dell’IVA sul gas. Attualmente, l’aliquota è ridotta al 5% ma, come le altre misure, l’agevolazione termina il prossimo 31 marzo. Sarà necessaria una proroga da parte del Governo per evitare il ripristino dell’aliquota ordinaria.

Come risparmiare subito sulle bollette di luce e gas

In attesa del nuovo decreto, risparmiare sulle bollette di luce e gas resta un tema di grande attualità. Per tutte le famiglie c’è oggi la possibilità di sfruttare il calo dei prezzi all’ingrosso su luce e gas e, quindi, di ottenere un taglio delle bollette nel corso del prossimo futuro.

Per raggiungere quest’obiettivo è sufficiente puntare sulle migliori offerte luce e gas del momento, facilmente individuabili tramite il comparatore di SOStariffe.it, accessibile dal link qui di sotto. Basta inserire una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato in bolletta ma è calcolabile anche tramite il comparatore) per scoprire le tariffe più vantaggiose del momento.

Scopri qui le migliori offerte luce e gas »

Una volta individuata l’offerta giusta si potrà passare alla sottoscrizione online, raggiungendo il sito del fornitore. Per completare l’attivazione di un’offerta è sufficiente avere a disposizione i dati anagrafici dell’intestatario e i dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas).

Per assistenza nella scelta e nell’attivazione dell’offerta è possibile chiamare al servizio di consulenza di SOStariffe.it, disponibile al numero 02 5005 111. Il servizio è completamente gratuito e senza alcun impegno.

« notizia precedente Migliori offerte luce e gas di Marzo 2023