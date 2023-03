Migliori offerte luce e gas di Marzo 2023

Per quanto energia e gas all’ingrosso costino meno, è corsa al risparmio in bolletta per le famiglie italiane. Ecco le offerte luce e gas più convenienti a marzo 2023 selezionate dal comparatore di SOStariffe.it .

Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 858,49 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 753,24 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.063,75 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

È una “hit parade” al ritmo della convenienza quella stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Grazie a questo strumento digitale e gratuito, gli esperti di SOStariffe.it hanno disegnato una mappa delle promozioni più competitive del Mercato Libero a marzo 2023 per una famiglia che abbia un consumo medio annuo di 2.700 kWh di elettricità e 1.400 Smc di gas naturale.

Nei paragrafi che seguono passiamo sotto la lente le promozioni che il comparatore di SOStariffe.it ha incoronato “ambasciatrici del risparmio” a marzo 2023. I lettori di SOStariffe.it che vogliano procedere subito al confronto delle offerte messe a punto dai fornitori energetici del Mercato Libero possono farlo cliccando sul pulsante verde di seguito:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Energia elettrica: le migliori offerte del Mercato Libero a Marzo 2023

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,171 €/kWh 63 euro al mese 2 wekiwi Energia alla Fonte 0,174 €/kWh 64,98 euro al mese 3 Octopus Energy Octopus Flex 0,177 €/kWh 68,85 euro al mese

Come anticipato poco sopra, la spesa mensile stimata per ciascuna promozione è allineata ai consumi di una “famiglia tipo” che contabilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) all’anno. Chi non conosca il proprio consumo annuo, non ha di che preoccuparsi: si può reperire questa informazione nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore (come leggere la bolletta della luce), oppure stimarla impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili direttamente dal widget qui sotto:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Segnaliamo che le tre offerte analizzate sono tutte a prezzo indicizzato: esse assicurano l’accesso al prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale). È proprio l’indice PUN di febbraio 2023 (eventualmente maggiorato di un contributo al consumo previsto dal fornitore) quello riportato a fianco di ciascuna offerta in tabella.

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

L’identikit dell’offerta di Sorgenia ha il seguente volto:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo per il primo anno di fornitura;

di contributo al consumo per il primo anno di fornitura; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 7,60 euro al mese, con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi così da premiare la fedeltà dei clienti;

per gli anni successivi così da premiare la fedeltà dei clienti; bonus di 80 euro in bolletta per quanti attivino una fornitura combinata di luce e gas;

in bolletta per quanti attivino una fornitura combinata di luce e gas; 10% di sconto sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’ app MyNextMove di Sorgenia, che permette di avere una mappa aggiornata in tempo reale delle colonnine di ricarica auto più vicine alla propria posizione;

sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’ di Sorgenia, che permette di avere una mappa aggiornata in tempo reale delle auto più vicine alla propria posizione; possibilità di accumulare sconti fino a 3mila euro in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia;

in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia; energia proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando questa offerta luce di Sorgenia, la spesa mensile per la “famiglia tipo” ammonterebbe a 63 euro. Per maggiori informazioni, clicca al link di seguito:

Scopri Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia »

Energia alla fonte di wekiwi

wekiwi scommette sulle seguenti condizioni tariffarie, messe a punto in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile pari a 7,50 euro a copertura dei costi di commercializzazione (90 euro all’anno in totale);

a copertura dei costi di commercializzazione (90 euro all’anno in totale); bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta attivando la doppia fornitura (luce + gas) e inserendo il codice sconto SOSW22 ;

in bolletta attivando la doppia fornitura (luce + gas) e inserendo il codice sconto ; 10% di sconto sull’acquisto di prodotti sul wekiwi shop, la piattaforma online dedicata alla vendita di oggetti per la casa, illuminazione led e accessori elettronici;

sull’acquisto di prodotti sul wekiwi shop, la piattaforma online dedicata alla vendita di oggetti per la casa, illuminazione led e accessori elettronici; tariffa monoraria: utilizzare l’energia elettrica ha lo stesso costo nell’arco delle 24 ore;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Clicca al link qui sotto per un affresco dell’offerta, che costerebbe alla “famiglia tipo” 64,98 euro al mese.

Scopri Energia alla Fonte wekiwi »

Octopus Flex di Octopus Energy

Anche Octopus Energy propone un’offerta in esclusiva con SOStariffe.it. Eccone gli ingredienti:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,016 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile pari a 10 euro al mese per costi di commercializzazione (120 euro all’anno è la spesa complessiva);

tariffazione trioraria per pagare meno l’energia nelle fasce orarie notturne e nei fine settimana e nei giorni festivi;

per pagare meno l’energia nelle fasce orarie notturne e nei fine settimana e nei giorni festivi; sconto #Octofriends : per ogni amico portato in Octopus Energy si beneficerà di uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventando cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un bonus di 30 euro in bolletta;

: per ogni amico portato in Octopus Energy si beneficerà di uno in fattura; a sua volta ogni amico diventando cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un in bolletta; fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che scegliesse questo brand dell’energia sostenibile nato nel Regno Unito dovrebbe mettere a budget una spesa mensile di 68,85 euro. Per maggiori informazioni, ecco il link da cliccare:

Scopri Octopus Flex »

Gas naturale: le soluzioni più appetibili del Mercato Libero a Marzo 2023

FORNITORE OFFERTA PREZZO GAS SPESA IN BOLLETTA 1 A2A Easy Gas 0,6026 €/Smc 99,67 euro al mese 2 Pulsee Gas Relax Index 0,6026 €/Smc 102,80 euro al mese 3 Edison Energia World Gas Plus 0,6026 €/Smc 105,94 euro al mese

Utilizzando il comparatore di SOStariffe.it, abbiamo selezionato le 3 offerte di gas più appetibili a marzo 2023 per una famiglia il cui consumo annuale di metano è pari a 1.400 Smc, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Per quali scopi utilizzi il gas? Acqua calda Cottura Riscaldamento CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Anche in questo caso, le tre offerte passate ai raggi X sono a prezzo indicizzato: il prezzo del gas indicato in tabella fa riferimento al valore dell’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) di febbraio 2023, l’ultimo attualmente a disposizione.

Easy Gas di A2A

Ecco cosa propone A2A Energia per la fornitura di metano:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; contributo fisso pari a 12,50 euro al mese a copertura delle spese di commercializzazione (150 euro all’anno in totale);

al mese a copertura delle spese di commercializzazione (150 euro all’anno in totale); gestione in completa autonomia della fornitura grazie all’App MyA2A.

A2A Easy Gas costerebbe alla “famiglia tipo” 99,67 euro al mese. I dettagli cliccando al link di seguito:

Scopri A2A Easy Gas »

Gas Relax Index di Pulsee

Pulsee svetta tra i gestori di metano magneti del risparmio a marzo 2023 per la seguente offerta:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile scontato del 20% (12 euro al mese anziché 15), per una spesa annuale complessiva di 144 euro;

(12 euro al mese anziché 15), per una spesa annuale complessiva di 144 euro; fornitura sempre a portata di smartphone grazie all’ App Pulsee Energy ;

; opzione aggiuntiva: Zero Carbon Footprint (+3 euro rispetto all’offerta standard).

Per Gas Relax Index, la “famiglia tipo” spenderebbe 102,80 euro al mese. Clicca sul pulsante verde di seguito per procedere con l’attivazione:

SCOPRI PULSEE GAS RELAX INDEX »

World Gas Plus di Edison Energia

Ecco i punti di forza che rendono l’offerta di Edison Energia tra le più appetibili di marzo 2023:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile pari a 12 euro al mese, per un totale di 144 euro all’anno di spese di commercializzazione;

all’anno di spese di commercializzazione; iniziativa Edison Cashback per ottenere ulteriori sconti in bolletta previa iscrizione al programma fedeltà EdisonVille;

per ottenere ulteriori sconti in bolletta previa iscrizione al programma fedeltà EdisonVille; accesso gratuito ai servizi EDISONRisolve ed Edison Co.Co ;

; fornitura metano 100% digitale grazie all’App My Edison e all’area Clienti online.

Sottoscrivendo questa promozione gas, la “famiglia tipo” si vedrebbe recapitare bollette (digitali) che ammontano a 105,94 euro al mese. Ecco i passi per attivarla:

SCOPRI EDISON WORLD GAS PLUS »