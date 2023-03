Quali sono le carte di credito disponibili a Marzo 2023?

Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Revolut QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Prepagata Mastercard QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Con l’aumento degli acquisti online, c’è anche un aumento delle attivazioni di carte di credito. Così come sono in crescita le offerte per ottenerne una. È questo il motivo per cui le carte di credito stanno progressivamente sostituendo il contante, anche perché sono disponibili sia in versione fisica che virtuale, sono comode, facili e sicure da usare.

Con il comparatore di carte di credito di SOStariffe.it è possibile sondare il mercato bancario per trovare le carte di credito più convenienti di marzo 2023.

Va ricordato, inoltre, che una carta di credito deve sempre avere un conto corrente d’appoggio. Fra questi ultimi, i risparmiatori preferiscono i conti correnti online perché sono quelli che costano meno, essendo spesso a zero spese e a zero commissioni, oppure con canoni di tenuta del conto stesso molto bassi.

Carte di credito: le migliori offerte a marzo 2023

NOME DELLA CARTA DI CREDITO DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Cartaimpronta One di Webank canone annuo gratuito

plafond da un minimo di 500 euro a un massimo di 7.800 euro 2 Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum canone di 12 euro euro l’anno

fido mensile a partire da 1.500 euro 3 Fineco Card Credit Monofunzione di FinecoBank canone annuale di 19,95 euro

massimale di spesa mensile di 1.600 euro 4 Carta Classic Widiba di Banca Widiba canone di 20 euro l’anno

plafond di 1.500 euro al mese

Qui di seguito un’analisi delle migliori soluzioni per dotarsi di una carta di credito e le principali caratteristiche dei conti correnti a cui sono abbinate.

Cartaimpronta One di Webank

Webank propone Cartaimpronta One. È una carta di credito a zero spese con un fido mensile minimo di 500 euro e massimo di 7.800 euro, mentre l’addebito è a saldo. Appartiene ai circuiti Visa/MasterCard e non prevede commissioni sui pagamenti in area Euro, in valuta diversa maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese. Dotata di tecnologia contactless, con importi fino a 25 euro non è necessario inserire il PIN. Questa carta prevede collegamenti con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay e Xiaomi Pay.

Cartaimpronta One si appoggia al conto corrente online di Webank che, aprendolo entro il 31 dicembre 2024 (anche tramite SPID), è a canone gratuito per sempre. Questo prodotto bancario include una carta di debito internazionale con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay. Con prelievo di contante gratuito da tutti gli ATM in Italia e area Euro, il conto corrente Webank ha anche le seguenti caratteristiche:

domiciliazione delle utenze incluse;

bonifico ordinario in Italia e area SEPA senza commissioni;

ricarica cellulare gratuite;

pagamenti MAV e RAV senza costi.

Per avere più informazioni sull’offerta di Webank, segui il link:

Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum

Banca Mediolanum offre Mediolanum Credit Card. Si tratta di una carta di credito con canone annuo di 12 euro e fido mensile a partire da 1.500 euro. Appartenente ai circuiti Visa o MasterCard, con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, questa carta può essere personalizzata: è possibile scegliere il colore preferito e inserire una propria fotografia. Offre anche la possibilità di rateizzare i pagamenti per acquisti dai 250 ai 2.400 euro e di impostare un limite di acquisto e attivare un servizio alert per tenere sotto controllo le proprie spese.

Mediolanum Credit Card ha come conto corrente d’appoggio SelfyConto, un conto corrente online a canone gratuito per il primo anno, poi è previsto un costo di 3,75 euro al mese. Ma c’è la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di azzerarlo con la sottoscrizione di un prestito, o un mutuo, o una polizza assicurativa, oppure avendo un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro. L’apertura del conto è più veloce con lo SPID. Per gli under 30 SelfyConto è sempre a canone gratuito.

Oltre a una carta di debito a canone gratuito, SelfyConto prevede anche:

prelievi bancomat da altra banca gratuiti;

bonifici online senza commissioni;

domiciliazione delle bollette gratuita;

possibilità di trading online con 24 mercati nel mondo.

Aprendo SelfyConto, è possibile ottenere anche un rendimento del 4% lordo sulle somme vincolate per 6 mesi. L’offerta è valida fino al 30 aprile 2023. Per beneficiare di questa promozione è sufficiente accreditare lo stipendio entro il 10 luglio 2023 e richiedere, entro la stessa data, la costituzione di depositi della durata di 6 mesi. La somma minima può essere anche di soli 100 euro.

Per conoscere l’offerta di Banca Mediolanum, vai al link di seguito:

Fineco Card Credit Monofunzione di FinecoBank

Fineco Card Credit Monofunzione, con canone annuo di 19,95 euro (incluse le spese di spedizione), è una soluzione vantaggiosa proposta da FinecoBank. Questa carta di credito ha un fido di 1.600 euro al mese, offre la possibilità di prelevare contanti fino a un massimo di 500 euro al giorno (massimo 3 al giorno) presso ATM in Italia e all’estero. Mentre la modalità di rimborso è a scelta del cliente e può essere:

a saldo;

opzione revolving;

oppure opzione PagoFacile.

Fineco Card Credit Monofunzione si appoggia al conto corrente online di FinecoBank che è a canone gratuito per 12 mesi con apertura entro il 30 giugno 2023. Poi il canone è di 3,95 euro al mese. Tuttavia, c’è la possibilità di azzerarlo in questo modo:

accreditando stipendio o pensione ;

; utilizzando i servizi di consulenza evoluta valorizzato maggiore/uguale a 20.000 euro;

se si hanno meno di 30 anni;

con un patrimonio di risparmio gestito maggiore di 40.000 euro;

con Credit Lombard e fido su titoli;

con un Fondo pensione con versamento annuo maggiore/uguale a 1.000 euro;

con 4 trading eseguiti nel mese.

C’è inoltre da osservare che al raggiungimento di 48 ordini trading, il canone è gratis per tutto l’anno in corso.

Dal canto suo, il conto di FinecoBank ha le seguenti caratteristiche:

carta di debito Fineco Card Debit con canone di 9,95 euro (più la spedizione a domicilio 2,25 euro);

con canone di 9,95 euro (più la spedizione a domicilio 2,25 euro); prelievo gratuito superiore a 99 euro dagli ATM in Italia su circuito Bancomat;

maxi prelievo gratuito su circuito Bancomat (fino a 3.000 euro giorno), ma il servizio è disponibile presso tutti gli ATM evoluti UniCredit;

pagamento online di MAV, RAV e pagamento tasse F24 gratis;

bonifico SEPA senza commissioni;

ricariche telefoniche gratuite.

Per una panoramica dell’offerta di FinecoBank, ecco il link di riferimento:

Carta Classic Widiba di Banca Widiba

Banca Widiba mette a disposizione Carta Classic Widiba con plafond fino a 1.500 euro al mese e canone annuo di 20 euro. Oltre a questa carta di credito conveniente, la banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi offre anche Carta Gold Widiba. Quest’ultima però è indicata per i clienti più esigenti: infatti ha un fido fino a 3.000 euro al mese e un canone annuale di 50 euro. Entrambe le carte, disponibili sia in versione fisica che digitale, hanno le seguenti caratteristiche:

tecnologia contactless;

appartenenza al circuito Mastercard/Visa;

collegamenti ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Entrambe le carte di credito si appoggiano al conto corrente online Widiba Start che, aprendolo entro il 29 marzo tramite SPID o webcam, prevede:

canone gratuito i primi 12 mesi;

3 euro al mese dal secondo anno.

Banca Widiba consente di azzerare i costi del canone a tempo indeterminato grazie a una serie di promozioni, mentre per i clienti under 30 il canone annuale è gratuito sempre.

Oltre a una carta di debito fisica e virtuale con collegamento con Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay, questo conto ha anche le seguenti caratteristiche:

prelievo di contante gratuito da ATM pari o superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia;

bonifico ordinario online in 36 Paesi dell’area SEPA gratuito;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL inclusa;

casella PEC da 1 Giga e firma digitale gratis fino a quando si è cliente della banca.

Il conto Widiba Start permette anche di avere un rendimento annuo lordo del 2,5% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi e con la possibilità di svincolare in anticipo le somme rispetto alla scadenza. Per avere questo tasso occorre aprire il conto Widiba entro il 29 marzo 2023 e attivare dalla propria Area Privata, entro 30 giorni dalla data effettiva di apertura del conto, uno dei vincoli scelti.

Per saperne di più dell’offerta di Banca Widiba, vai al link:

Scopri conto Widiba