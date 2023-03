WindTre New Basic: attivare e disattivare il piano di default a Marzo 2023

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Easy 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

New Basic è il piano base Wind già integrato nelle offerte di telefonia mobile dell’operatore per i nuovi clienti. Altrimenti il suo costo è di 4 euro al mese con incluso il pari importo di traffico. Non serve quindi fare nulla per attivarlo, in quanto WindTre lo include direttamente in ogni tariffa Ricaricabile. Se non siete interessati a New Basic o cercate una promozione differente o più conveniente potete passare quando volete e senza costi aggiuntivi al piano Easy.

Piano base Wind: come avere New Basic o passare a Easy

Piani base di WindTre Chiamate Navigazione New Basic 29 cent al minuto senza scatto alla risposta 1 GB a 99 cent per un giorno Easy 30 cent al minuto + 20 cent di scatto alla risposta 24 cent per MB

New Basic è il piano base Wind che permette di chiamare tutti i numeri fissi e cellulari nazionali a 29 cent al minuto con tariffazione al secondo e senza scatto alla risposta. L’offerta prevede anche MMS verso tutti i telefonini a 50 cent e navigazione a 99 cent al giorno per 1 GB fino alle 23:59. Le videochiamate verso i numeri WindTre costano 50 cent al minuto con tariffazione al secondo mentre verso altri operatori a 1 euro al minuto.

A livello di servizi avete invece inclusi:

SMS Ti ho cercato : che vi informa sulle chiamate ricevute quando si ha il telefono spento, non raggiungibili o si è occupati in un’altra conversazione. Il servizio è gratuito

: che vi informa sulle chiamate ricevute quando si ha il telefono spento, non raggiungibili o si è occupati in un’altra conversazione. Il servizio è gratuito Segreteria telefonica : già attiva. Permette l’ascolto dei messaggi in Italia e Unione Europea gratuitamente per le nuove SIM. Per accedere ai messaggi dovete chiamare il 4200. Per disattivare la Segreteria telefonica dovete digitare sul telefono ##004# e premere invio.

: già attiva. Permette l’ascolto dei messaggi in Italia e Unione Europea gratuitamente per le nuove SIM. Per accedere ai messaggi dovete chiamare il 4200. Per disattivare la Segreteria telefonica dovete digitare sul telefono ##004# e premere invio. SMS di ricevuta di ritorno: Il servizio non è attivo in automatico e deve essere abilitato dall’utente dalle impostazioni delo smartphone. Il costo è di 29 cent per SMS solo in caso di attivazione

Il traffico incluso in New Basic è disponibile solo in seguito al pagamento completo del costo mensile. Se il credito è insufficiente, viene utilizzato l’importo disponibile al momento dell’addebito. La parte residua è automaticamente addebitata con la prima ricarica per un importo non superiore a quello dovuto nell’ultimo mese. Non è possibile utilizzare il traffico incluso per SMS solidati, servizi a sovrapprezzo (VAS), roaming extra Ue, numeri a pagamento, canoni e costi di attivazione delle offerte.

Attivare/disattivare New Basic Come fare Come attivare New Basic Il piano è già incluso per i nuovi clienti in tutte le offerte Ricaricabile Come disattivare New Basic Non è possibile disattivarlo ma si può passare gratuitamente a Easy

Easy invece prevede chiamate verso fissi e mobili nazionali a 30 cent al minuto con scatto alla risposta di 20 cent. La tariffazione è a scatti anticipati di 60 secondi. Gli SMS costano 30 cent mentre gli SMS il prezzo è di 50 cent. Potete poi navigare a 24 cent per MB con tariffazione a KB. Le videochiamate verso i numeri WindTre costano 50 cent al minuto con tariffazione al secondo mentre verso altri operatori a 1 euro al minuto. Il servizio di notifica SMS è tariffato a 30 cent per massaggio.

Al piano base Wind si può quindi abbinare un piano Ricaricabile. Una delle migliori offerte tutto incluso di WindTre è Di Più Full 5G con minuti illimitati (+ 50 minuti senza attese), 100 SMS e 100 GB per navigare in 5G con Priority Pass. Sono anche inclusi il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, accesso privilegiato al servizi clienti 159 senza attese e uno smartphone Motorola Moto G53 5G. Il prezzo è di 14,99 euro al mese con Easy Pay. L’attivazione è di 49,99 euro ma acquistandola online potete dividerla in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro.

Per confrontare le offerte di WindTre tra loro o con quelle di altri operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro servizio vi permette di mettere a confronto le migliori promozioni del mese e trovare quella più economica in base alle vostre abitudini di consumo.

I clienti mobile di WindTre possono poi attivare alcune offerte fibra ottica dell'operatore a prezzo scontato. Al costo di 22,99 euro al mese potete avere Super Fibra e navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home). In alternativa si può accedere alla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 200 Mbps in download in base alla distanza dell'abitazione dalla cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it. L'offerta include anche un modem Wi-Fi 6, Giga illimitati per tutte le SIM di WindTre della famiglia e 6 mesi di Amazon Prime. L'attivazione è di 19,99 euro. Al costo di 33,99 euro al mese con Super Fibra & Netflix potete avere incluso anche un piano standard di Netflix per guardare contenuti in HD su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità.

