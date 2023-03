Uno dei parametri più importanti per la valutazione delle tariffe di telefonia mobile è la disponibilità della rete , un aspetto spesso sottovalutato ma che diventa sempre più rilevante, anche alla luce di alcuni temi di attualità che hanno riacceso l'attenzione sull'argomento. Vediamo cosa si intende per disponibilità di rete per la telefonia mobile e quali sono le migliori tariffe da attivare a marzo 2023 , tenendo conto di quest'elemento.

Cosa si intende per disponibilità di rete nel settore della telefonia mobile? Si tratta di un aspetto importante nella valutazione delle tariffe mobile. L’esperienza utente, infatti, è strettamente collegata alla copertura ed al tempo in cui la rete mobile del proprio operatore risulta effettivamente accessibile, sia per le telefonate che per la connessine ad Internet in mobilità.

Il tema della disponibilità di rete per la telefonia mobile è oggi di grande attualità. In queste settimane si registra, infatti, una vera e propria sfida tra gli operatori. La questione riguarda un importante premio ricevuto da Iliad da parte di Open Signal, organizzazione che, periodicamente, premia i migliori operatori, per qualità della rete, in Italia e nel resto del mondo.

Cosa si intende per disponibilità di rete?

3 DIVERSE INTERPRETAZIONI SULLA DISPONIBILITA’ DI UNA RETE MOBILE 2. È possibile intendere la percentuale di tempo di disponibilità di una rete 4G/5G sul tempo totale di utilizzo 3. Si può intendere anche la percentuale di copertura di un territorio di una determinata rete Può essere definita come la percentuale di popolazione raggiunta dalla rete sul totale di abitanti

Di recente, Iliad ha ricevuto il premio Availability Award da Open Signal come miglior operatore in Italia per disponibilità della rete. Il provider ha citato questo premio in una delle sue comunicazioni commerciali. Questa scelta ha spinto gli operatori concorrenti (TIM, WINDTRE e Vodafone) ad inviare una segnalazione a IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria che ha poi provveduto a ordinare lo stop alla pubblicità di Iliad.

Tutto ruota intorno all’interpretazione del concetto di “disponibilità di rete” alla base dell‘Availability Award di Open Signal. Secondo l’organizzazione indipendente che testa e analizza le reti mobili su scala globale, questo parametro riguarda il tempo in cui gli utenti di un operatore hanno accesso alla rete mobile più veloce.

Per come era stata impostata la comunicazione commerciale di Iliad, invece, il premio assegnato dall’operatore veniva collegato alla copertura di rete su base territoriale, un parametro diverso da quello evidenziato dal report di Open Signal che, invece, si concentra sulla percentuale di tempo in cui gli utenti sono connessi alle reti più veloci messe a disposizione dal singolo provider.

Le differenti interpretazioni del concetto di disponibilità di rete

Il concetto di “disponibilità di rete”, quindi, si presta a più interpretazioni. Da una parte, infatti, è possibile fare riferimento al tempo in cui la rete più veloce è disponibile, in media, per gli utenti (ad esempio per quanto tempo gli utenti sono agganciati al 4G e 5G invece che al 2G e al 3G).

Dall’altra, invece, per disponibilità di rete è possibile intendere la copertura territoriale di una determinata rete mobile e, quindi, la percentuale di territorio coperto oppure la percentuale di popolazione raggiunta da una singola rete. Si tratta di un dato diverso ma ugualmente importante da conoscere per valutare l’effettiva qualità di una rete mobile.

La disponibilità (sia in termini di tempo che di copertura) resta un fattore determinate per giudicare una rete mobile, al pari dei dati relativi alla velocità in download e in upload (sia media che massima). L’analisi di tutti questi fattori consente di individuare, con maggior precisione, le migliori reti disponibili in Italia.

In generale, quindi, gli utenti devono valutare i dati relativi alla disponibilità di rete e alla copertura citati dagli operatori per capire a cosa questi dati fanno riferimento. Questi concetti, infatti, possono essere interpretati in vario modo, per mettere in risalto un aspetto e nasconderne altri, dagli operatori.

L’importanza della trasparenza informativa e come difendersi

Il mercato di telefonia mobile, quindi, nasconde una serie di insidie per gli utenti finali. La trasparenza informativa deve essere un aspetto centrale del rapporto tra operatori e consumatori. Il rischio di imbattersi in situazioni in cui c’è poca chiarezza sul funzionamento di una tariffa, sui costi e sui contenuti del servizio è sempre dietro l’angolo.

Per difendersi e scegliere con precisione la migliore tariffa da attivare conviene:

consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile in modo da identificare con precisione le tariffe più vantaggiose, sia in termini di costo mensile che di contenuti inclusi, da attivare poi online in pochi click

per in modo da identificare con precisione le tariffe più vantaggiose, sia in termini di costo mensile che di contenuti inclusi, da attivare poi online in pochi click valutare le recensioni online degli operatori da parte degli utenti che possono aiutare a capire la qualità del servizio e la trasparenza di un singolo provider

degli operatori da parte degli utenti che possono aiutare a capire la qualità del servizio e la trasparenza di un singolo provider prendersi un tempo di tempo per capire il significato di tutti i termini utilizzati nel settore della telefonia; al tal fine è possibile consultare il Glossario di SOStariffe.it per capire cosa significano termini come 5G, latenza, ping e molti altri termini utilizzati nel settore

Le migliori tariffe mobile di marzo 2023 per costo, contenuti e disponibilità di rete

Il mercato di telefonia mobile propone un gran numero di offerte complete e vantaggiose che consentono di attivare una tariffa mobile con costi ridotti e con un ricco bundle di minuti, SMS e Giga da utilizzare per sfruttare al massimo il proprio smartphone.

Nella scelta delle migliori offerte è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it, accessibile dal link qui di sotto. Il tool di comparazione consente di individuare facilmente le offerte più vantaggiose, tenendo conto delle proprie necessità (sia in termini di spesa che di Giga inclusi).

Una volta individuata l’offerta giusta da attivare, sarà possibile raggiungere il sito dell’operatore e completare una semplice procedura di sottoscrizione online, con consegna gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente. L’attivazione online, in genere, è il sistema più economico per attivare un’offerta.

Per offrire un’idea precisa in merito alle tariffe mobile più vantaggiose (per costi, contenuti e disponibilità di rete) di marzo 2023 possiamo, quindi, utilizzare il comparatore di SOStariffe.it ed accedere con pochi click all’offerta più vantaggiosa. Ipotizziamo di voler individuare le tariffe migliori da almeno 50 GB, considerando tutte le principali reti mobili presenti in Italia.

Una delle offerte migliori di marzo 2023 è spusu 70, proposta dall’operatore virtuale spusu che utilizza la rete WINDTRE. L’offerta include:

2000 minuti

500 SMS

70 GB in 4G oltre a 140 GB di “Riserva Dati”

L’offerta di spusu presenta un costo di 5,98 euro al mese con attivazione di 9,90 euro. La tariffa è attivabile da tutti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore.

Attiiva spusu 70 »

Tra le migliori offerte del momento troviamo Kena 6,99 di Kena Mobile, operatore virtuale che sfrutta la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi. Questa tariffa include:

minuti illimitati

500 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps

Kena 6,99 di Kena Mobile presenta un costo periodico di 6,99 euro al mese con attivazione di 4,99 euro. L’offerta è attivabile solo con portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale, tramite il link qui di sotto.

Attiiva Kena 6,99 di Kena Mobile »

Un’altra ottima offerta viene proposta da ho. Mobile, operatore virtuale che sfrutta la rete Vodafone. La tariffa in questione è ho. 6,99 ed include:

minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

L’offerta presenta un costo di 6,99 euro al mese con attivazione gratuita. Aggiungendo 1 euro in più al mese è possibile ottenere 150 GB per ogni rinnovo. L’offerta è disponibile con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato. Per attivarla è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Attiva ho. 6,99 di ho. Mobile »

Da segnalare anche Fastweb Mobile. L’offerta di Fastweb (che utilizza la rete TIM per il 4G e la rete WINDTRE per il 5G) include:

minuti illimitati

100 SMS

150 GB in 4G ed in 5G

Fastweb Mobile presenta un costo di 7,95 euro al mese ed è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore.

Attiva Fastweb Mobile »