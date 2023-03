Migliori compagnie luce e gas di Marzo 2023: le offerte del mese

Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 858,49 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 753,24 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.063,75 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Mesi di stangate in bolletta hanno sintonizzato i consumatori sulle frequenze del risparmio. Tanto che il passaggio a un fornitore di luce e gas che aiuti a ridurre gli importi in fattura è una mossa sempre più avvistata nel radar dei clienti domestici.

Ad aiutare i titolari di utenze domestiche a scegliere l’offerta più in linea con le proprie esigenze è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas: gratuito, semplice e intuitivo, questo strumento permette di confrontare le innumerevoli soluzioni proposte dai fornitori energetici del Mercato Libero e a individuare l’offerta più in linea con gli stili di consumo del proprio nucleo familiare.

Le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero a Marzo 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA MENSILE 1 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,1740€/kWh

0,6526 €/Smc 66,95 euro

108,53 euro 2 A2A Easy Luce

Easy Gas 0,1610 €/kWh

0,6026 €/Smc 72,84 euro

102,70 euro 3 Pulsee Luce RELAX Index

Gas RELAX Index 0,1610 €/kWh

0,6026 €/Smc 73,74 euro

105,84 euro

Le promozioni luce e gas elencate in tabella sono quelle che il comparatore di SOStariffe.it ha classificato come le più convenienti a marzo 2023 per una “famiglia tipo” (2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 Smc di gas consumati all’anno). Si tratta di offerte luce e gas a prezzo indicizzato: esse assicurano l’accesso alle condizioni tariffarie all’ingrosso e sono collegate al PUN (Prezzo Unico Nazionale) e al PSV (Punto di Scambio Virtuale), che sono gli indici di riferimento per il mercato all’ingrosso in Italia.

Da segnalare che i prezzi di energia elettrica e metano citati in tabella si riferiscono al valore degli indici PUN e PSV di febbraio 2023 (i più recenti a disposizione), eventualmente maggiorati di un contributo al consumo stabilito da ciascun fornitore.

Energia e Gas alla Fonte di wekiwi

La web company wekiwi propone la seguente promozione, in esclusiva con SOStariffe.it:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; costo fisso mensile a copertura dei costi di commercializzazione: 7,50 euro per la fornitura luce e 5,61 euro per quella del metano;

per la fornitura luce e per quella del metano; bonus di benvenuto di 30 euro rivolto ai nuovi clienti che attivino la doppia fornitura in contemporanea, utilizzando il codice sconto SOSW22;

rivolto ai nuovi clienti che attivino la doppia fornitura in contemporanea, utilizzando il codice sconto SOSW22; sistema di fatturazione basato sulla “ carica mensile “: si scelgono importo e periodicità della carica in acconto, per ricevere conguagli solo su consumi reali ed evitare sorprese in bolletta;

“: si scelgono importo e periodicità della carica in acconto, per ricevere conguagli solo su consumi reali ed evitare sorprese in bolletta; sconto del 10% sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (oggetti per la casa, illuminazione a led, gadget elettronici);

sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (oggetti per la casa, illuminazione a led, gadget elettronici); energia verde inclusa.

Attivando la fornitura luce di wekiwi, la “famiglia tipo” riceverebbe bollette mensili dall’importo di 66,95 euro. Per saperne di più, il link di riferimento è il seguente:

Scegliendo, invece, Gas alla Fonte wekiwi, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare una spesa mensile di 108,53 euro. La panoramica dell’offerta cliccando qui:

Easy Luce e Gas di A2A

A2A Energia, la società commerciale del Gruppo A2A che si concentra sulla vendita di luce, gas e servizi a clienti domestici, piccole e medie imprese e grandi clienti industriali, propone la seguente promozione luce e gas:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 12,50 euro a fornitura (la spesa complessiva annuale è fissata in 150 euro per fornitura);

per costi di commercializzazione: (la spesa complessiva annuale è fissata in 150 euro per fornitura); possibilità di sottoscrivere l’offerta attraverso molteplici canali: sito internet, Whatsapp, numero verde gratuito (800 090 770 o 800 031 688) o in uno degli sportelli A2A;

gestione facile e veloce della propria fornitura grazie alle molteplici funzionalità dell’ App MyA2A ;

; energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Optando per la soluzione luce di A2A Energia, la “famiglia tipo” si vedrebbe recapitare bollette mensili di 72,84 euro e di 102,70 euro per quelle del gas.

Cliccando sul pulsante verde di seguito si verrà reindirizzati al portale che A2A Energia dedica a questa offerta sia per la fornitura luce sia per quella del gas:

Luce e Gas Relax Index di Pulsee

Con Pulsee Luce e Gas Relax Index i clienti domestici possono contare sulle seguenti condizioni tariffarie:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; sulle spese di commercializzazione (che sono indipendenti dal consumo) è applicato uno sconto del 20% che fa scendere a 12 euro al mese (dalla soglia iniziale di 15 euro al mese) il contributo fisso mensile dovuto;

che fa scendere a 12 euro al mese (dalla soglia iniziale di 15 euro al mese) il contributo fisso mensile dovuto; documenti e informazioni sulle forniture di luce e gas sempre in palmo di mano grazie all’App Pulsee Energy ;

; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Da notare anche le seguenti opzioni di personalizzazione dell’offerta:

Cost Sharing : al costo di 1,50 euro al mese, è possibile ricevere bollette dall’importo già suddiviso tra i vari coinquilini;

: al costo di 1,50 euro al mese, è possibile ricevere bollette dall’importo già suddiviso tra i vari coinquilini; Zero Carbon Footprint, al costo di 3 euro al mese, per azzerare le proprie emissioni inquinanti con stili di vita sostenibili.

La “famiglia tipo” che scegliesse l’offerta luce di Pulsee spenderebbe 73,74 euro al mese in bolletta. Per saperne di più, segui il link di seguito:

Affidandosi a Pulsee Gas Relax Index la “famiglia tipo” spenderebbe 105,84 euro al mese. Ulteriori dettagli al seguente link:

