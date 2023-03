Conti correnti a zero spese: le offerte di Marzo 2023

Per ridurre le spese bancarie, i conti correnti online sono una soluzione vantaggiosa perché sono a zero spese, dato che tagliano i costi fissi di gestione e le commissioni . Ma quali sono i migliori conti online di marzo 2023? Sono 3 e sono stati trovati dal comparatore di SOStariffe.it .

Nel panorama dei conti bancari i conti correnti online sono quelli più economici perché a zero spese. Infatti, a differenza dei conti correnti tradizionali, i conti 100% digitali hanno il vantaggio che (di solito) sono privi di costi di gestione e non applicano commissioni sulle principali operazioni. Inoltre sono sicuri, facili e intuitivi da usare. Con il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, ecco le soluzioni più convenienti per i risparmiatori alla ricerca delle migliori offerte di marzo 2023.

Conti correnti online: le proposte più convenienti di marzo 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre

codice IBAN italiano

carta di debito gratuita

gratuita prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 euro

bonifico ordinario e istantaneo gratuito

conto deposito senza vincoli con rendimento del 2% annuo 2 Conto Corrente Arancio di ING canone annuo gratuito a tempo indeterminato con “Modulo zero vincoli” per mezzo di accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro

a tempo indeterminato con “Modulo zero vincoli” per mezzo di accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro carta di debito con canone gratuito

prelievi di contanti da ATM senza commissioni

da ATM senza commissioni un modulo di assegni all’anno gratis

bonifici online senza costi

senza costi rendimento del 3% per i primi 3 mesi, poi tasso dello 0,50% 3 My Genius Green di UniCredit canone annuale gratuito per sempre

carta di debito MyOne inclusa

MyOne inclusa bonifici ordinari gratuiti

gratuiti giroconti online a costo zero

servizio Banca Multicanale incluso

incluso prelievo contanti gratuito da ATM di UniCredit

Scopriamo qui di seguito quali sono i 3 conti correnti online più vantaggiosi disponibili a marzo 2023 sul mercato bancario e analizziamo le loro principali caratteristiche.

Conto BBVA

Con il conto corrente online di BBVA, il canone gratuito è per sempre. Si tratta di un conto 100% online che si apre in pochi minuti tramite Internet, con una procedura facile e veloce. Il conto proposto dalla banca multinazionale spagnola si contraddistingue per le seguenti funzionalità:

codice IBAN italiano;

carta di debito fisica o digitale inclusa;

fisica o digitale inclusa; prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario gratuito fino a un massimo di 6.000 euro d’importo;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro d’importo.

Per nuovi e già clienti di BBVA è possibile anche ottenere un rendimento sui propri risparmi grazie al “Deposito flessibile“, un conto deposito senza alcuna spesa (né apertura né gestione) e senza vincoli (500 euro il minimo, 50.000 euro l’importo massimo) con un rendimento del 2% annuo e, in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), la garanzia di un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

La banca multinazionale spagnola offre altri servizi pay per-use che rendono questo conto molto all’avanguardia:

“ Pay&Plan ”, grazie al quale c’è la possibilità di pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili, a partire da 0,50 euro;

”, grazie al quale c’è la possibilità di pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili, a partire da 0,50 euro; accredito anticipato dello stipendio sul proprio conto corrente: a partire da solo 0,25 euro, è possibile decidere quando e quanto;

sul proprio conto corrente: a partire da solo 0,25 euro, è possibile decidere quando e quanto; “Prestito Immediato” che offre il finanziamento di cui si ha bisogno per realizzare i propri progetti: la gestione online è facile, veloce e senza commissioni.

Inoltre la banca riserva ai nuovi clienti tre promozioni. Ecco quali sono:

Gran Cashback 20% BBVA : il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico direttamente sul conto ed è valido sui primi 500 euro del mese;

: il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico direttamente sul conto ed è valido sui primi 500 euro del mese; Cashback 1% BBVA , per i successivi 12 mesi e valido sui primi 250 euro di acquisti al mese;

, per i successivi 12 mesi e valido sui primi 250 euro di acquisti al mese; Passaparola: un bonus di 40 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA (da 1 a 5 persone massimo), con un omaggio fino a un massimo di 200 euro. La persona portata in BBVA riceverà invece 40 euro di bonus.

Per maggiori dettagli dell’offerta di BBVA collegati al link qui di seguito:

Scopri il conto BBVA »

Conto Corrente Arancio di ING

Tra i conti correnti più convenienti sul mercato c’è anche Conto Corrente Arancio del gruppo bancario olandese ING, che si apre tramite Internet con la firma digitale.

Con la formula (a scelta e più ricca di servizi) “Modulo Zero Vincoli” di Conto Corrente Arancio il canone annuo è gratuito se si accredita stipendio o pensione o si hanno entrate di almeno 1.000 euro al mese. Senza questi requisiti, si pagano 2 euro di canone al mese. Inoltre, questa offerta prevede:

carta di debito Mastercard inclusa, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay;

Mastercard inclusa, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi;

in Italia e in Europa senza costi; bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza commissioni;

principali pagamenti MAV, F24, RAV gratuiti;

un modulo di assegni all’anno senza costi.

Aprendo Conto Corrente Arancio entro il 31 marzo 2023 e attivandolo sempre entro quella data, è possibile ottenere un rendimento del 3% lordo senza vincoli per i primi 3 mesi, poi il tasso di interesse sarà dello 0,5% annuo lordo.

Con Conto Corrente Arancio è anche possibile avere la carta di credito Mastercard Gold con fido di 1.500 euro al mese. Con collegamento ad Apple Pay e Google Pay, questa carta di credito ha un canone di 24 euro l’anno, un costo che si azzera in tutti quei mesi in cui le spese saranno di almeno 500 euro oppure con un piano Pagoflex attivo per acquisti superiori a 200 euro. A disposizione c’è anche la carta prepagata Mastercard, a canone gratuito nella versione virtuale, mentre il rilascio della versione fisica ha un costo di 10 euro.

Per conoscere l’offerta di Conto Corrente Arancio di ING, segui il link qui sotto:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »

Conto My Genius Green di UniCredit

Per i risparmiatori alla ricerca di un conto corrente online economico, è interessante la proposta di UniCredit. Infatti My Genius Green è un conto a canone zero per sempre, dedicato a chi ha a cuore la salvaguardia del Pianeta perché è 100% paperless: comunicazioni solamente in formato elettronico e assenza di carnet di assegni.

Il conto My Genius Green offre anche ai nuovi clienti:

carta di debito internazionale MyOne (circuito Visa/MasterCard) inclusa e disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) che in versione digitale con collegamento ai principali wallet digitali per pagamenti online sicuri;

internazionale MyOne (circuito Visa/MasterCard) inclusa e disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) che in versione digitale con collegamento ai principali wallet digitali per pagamenti online sicuri; prelievi di contanti gratuiti da sportelli ATM di UniCredit;

bonifici ordinari SEPA a zero commissioni;

SEPA a zero commissioni; giroconti online gratuiti;

servizio Banca Multicanale incluso per la gestione del conto avviene per mezzo di Internet, App e telefono.

Aprire questo conto di UniCredit è facile e veloce, considerato che la procedura è completamente online. Sono necessari solo:

un documento di identità o SPID;

una webcam o una fotocamera;

un cellulare con numero italiano e un indirizzo e-mail.

C’è però da notare che questa offerta di My Genius Green è riservata a chi è residente in Italia e non sia già titolare di alcun altro prodotto/servizio di banca UniCredit.

Clicca al link di seguito per avere maggiori informazioni sull’offerta di UniCredit:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »