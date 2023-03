TIM Fibra casa: le offerte di Marzo 2023

Scopri le offerte TIM fibra casa di marzo per navigare alla massima velocità anche con chiamate incluse. Il prezzo è scontato per i già clienti mobili e ci sono anche altri vantaggi

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PosteCasa Ultraveloce Start 23,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

TIM è il primo operatore in Italia per la rete fissa grazie alla sua ricca scelta di offerte Internet Casa. Il gestore infatti dispone di una delle migliori reti a livello nazionale in termini di prestazioni e copertura. Con le tariffe TIM fibra casa avete quindi a disposizione una connessione di alto livello e, a seconda delle proprie esigenze, anche tanti servizi accessori che ne incrementano ulteriormente la qualità. I vantaggi sono anche maggiori per chi è cliente di TIM per la rete fissa e la telefonia mobile.

TIM fibra casa: le migliori offerte fisso di marzo 2023

Offerte TIM per la fibra ottica Navigazione Chiamate Costo mensile 1 TIM Wi-Fi Special Young (solo Under 30)

illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 21,90 euro 2 TIM WiFi Special Famiglia (con reddito ISEE fino a 20mila euro) illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 21,90 euro + 8 euro al mese per 36 mesi 3 Premium Base illimitata fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 25,90 euro 4 TIM Wi-Fi Power Smart illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro 5 TIM WiFi Power Smart + Mobile illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 24,90 euro con offerta mobile da 9,99 euro 6 Fibra + TIMVISION Calcio e Sport illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro + TIMVISION Calcio e Sport a 24,99 euro fino al 23/9/23 7 Fibra + TIMVISION Gold illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro + TIMVISION Gold a 40,99 euro fino al 23/9/23 8 PREMIUM 12 Fibra illimitata fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 34,90 euro per 12 mesi, poi 29,90 euro 9 TIM WiFi + 5G Power illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 39,90 euro 10 TIM WiFi Power All Inclusive illimitata fino a 10 Gbps in FTTH XGS-PON illimitate 39,90 euro

Con le offerte TIM fibra casa potete accedere a due tipologie di reti in base alla copertura disponibile al vostro indirizzo. La più performante è la FTTH (Fiber to the Home) con cui l’operatore raggiunge oggi oltre 1.500 Comuni e garantisce una velocità e stabilità superiore oltre a una latenza minima. Il tempo di risposta ridotto della rete consente di godere senza problemi di contenuti in altissima qualità per lo streaming o gaming online. In alternativa è disponibile la fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet), con cui navigare fino a 200 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Con SOStariffe.it potete verificare la copertura gratis con un clic.

La tariffa base di TIM si chiama Premium Base e al costo di 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online offre una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in download sulla rete FTTH. Sono inoltre inclusi chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione. Se volete è possibile aggiungere anche il modem TIM Hub+ al costo di 240 euro da suddividere in rate da 12-24-36 o 48 mesi. L’installazione è gratuita.

L’offerta TIM fibra casa completa è invece TIM Wi-Fi Power Smart che aggiunge chiamate illimitate (solo se acquistata online), modem TIM Hub+ incluso, la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi alla rete e un anno di assistenza imprevisti TIM Protezione Casa in regalo. Il costo è di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online mentre l’attivazione è di 19,90 euro.

Confronta le offerte fibra di TIM »

Se però siete già clienti di TIM per la telefonia mobile, con l’attivazione gratuita di TIM Unica potete avere TIM Wi-Fi Power Smart a 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. La promozione per i clienti convergenti resta valida fino a quando non si disattiva la linea fissa e include anche Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM), sconti su alcuni modelli di telefono con vincolo di 30 mesi per la parte mobile, una seconda SIM con un’offerta TIM Power 5G a partire da 9,99 euro al mese e 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese). Il pagamento di tutte le linee (mobili e fissa) avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Se avete meno di 30 anni potete invece attivare TIM Wi-Fi Special Young con inclusa una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download 1 Gbps in upload sulla rete FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) e una latenza stimata di 6 ms. Con questa tariffa avete anche chiamate a 19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta e attivazione. Potete anche avere come opzione un tablet Samsung Galaxy Tab A8 a 6 euro al mese per 30 mesi più 50 euro alla consegna. Per i nuovi clienti sono inclusi anche 6 mesi di Amazon Prime. Il prezzo è di 21,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. L’attivazione è di 19,90 euro. E’ possibile aggiungere anche un modem TIM HUB+ a 5 euro al mese per 48 mesi.

Attiva l’offerta fibra per Under 30 »

Chi ha un reddito ISEE 2023 fino a 20.000 euro con TIM WiFi Special Famiglia può avere la fibra ottica fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH e chiamate a 19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta a 21,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. E’ previsto l’acquisto contestuale di un PC Onda Oliver Plus a 288 euro suddivisi in rate da 8 euro al mese per 36 mesi. L’attivazione è di 19,90 euro. E’ possibile aggiungere anche un modem TIM HUB+ a 5 euro al mese per 48 mesi. Per l’acquisto di questa offerta è richiesta un’autocertificazione in merito ai requisiti ISEE.

Attiva TIM WiFi Special Famiglia »

Alle offerte TIM fibra casa al costo di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online per la connessione potete aggiungere anche un pacchetto intrattenimento come:

TIMVISION Calcio e Sport con film, serie TV e produzioni originali di TIMVISION, Discovery+ e il meglio dei programmi Mediaset dell’ultima settimana oltre allo sport di DAZN Standard (visione su due dispositivi in contemporanea sotto la stessa rete domestica) e Infinity+ a 24,99 euro al mese fino 23 settembre 2023 , poi 29,99 euro al mese. E’ incluso anche il TIMVISION Box e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti TIMVISION. L’attivazione è gratuita con acquisto online, altrimenti 19,90 euro o 9,99 euro per chi ha già TV box

con film, serie TV e produzioni originali di TIMVISION, Discovery+ e il meglio dei programmi Mediaset dell’ultima settimana oltre allo sport di DAZN Standard (visione su due dispositivi in contemporanea sotto la stessa rete domestica) e Infinity+ a fino , poi 29,99 euro al mese. E’ incluso anche il TIMVISION Box e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti TIMVISION. L’attivazione è gratuita con acquisto online, altrimenti 19,90 euro o 9,99 euro per chi ha già TV box TIMVISION Gold con l’intrattenimento di TIMVISION, DAZN Standard, Netflix Standard (visione in HD su due dispositivi in contemporanea), Disney+ e TIMVISION Box a 40,99 euro al mese fino 23 settembre 2023 , poi 45,99 euro al mese. E’ incluso anche il TIMVISION Box 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti TIMVISION. L’attivazione è gratuita con acquisto online, altrimenti 19,90 euro o 9,99 euro per chi ha già TV box

con l’intrattenimento di TIMVISION, DAZN Standard, Netflix Standard (visione in HD su due dispositivi in contemporanea), Disney+ e TIMVISION Box a fino , poi 45,99 euro al mese. E’ incluso anche il TIMVISION Box 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti TIMVISION. L’attivazione è gratuita con acquisto online, altrimenti 19,90 euro o 9,99 euro per chi ha già TV box TIMVISION con Disney+ a 5 euro al mese, invece di 9,99 euro al mese

a 5 euro al mese, invece di 9,99 euro al mese TIMVISION con Netflix a 10 euro al mese, invece di 14,99 euro al mese

a 10 euro al mese, invece di 14,99 euro al mese TIMVISION Intrattenimento (Netflix Standard + Disney+) a 15 euro al mese, invece di 19,99 euro al mese

Altre offerte TIM fibra casa sono:

TIM WiFi Power Smart + Mobile include una connessione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH, chiamate illimitate (solo se acquistata online), modem TIM Hub+ e TIM Safe Web Plus. Il prezzo è di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online per i già clienti mobile con offerta a partire da 9,99 euro al mese.

include una connessione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH, chiamate illimitate (solo se acquistata online), modem TIM Hub+ e TIM Safe Web Plus. Il prezzo è di con domiciliazione e conto online per i già clienti mobile con offerta a partire da 9,99 euro al mese. PREMIUM 12 Fibra include una connessione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH, chiamate a consumo e attivazione. Il prezzo è di 34,90 euro al mese per un anno con domiciliazione e conto online, poi 29,90 euro al mese.

include una connessione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH, chiamate a consumo e attivazione. Il prezzo è di con domiciliazione e conto online, poi 29,90 euro al mese. TIM Wi-Fi + 5G Power include una connessione fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), chiamate illimitate (solo se acquistata online), modem TIM Hub+ Executive, assistenza immediata e dedicata al 187 con servizio soddisfatti e garantiti per ricevere un bonus di 2 euro in fattura per ogni intervento di supporto che non vi ha pienamente soddisfatto, 2 SIM 5G (una con minuti e SMS illimitati più 5 GB in 4G a 9,99 euro al mese e la seconda con 5 GB in 4G a 5 euro al mese) e attivazione. Il prezzo è di 39,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

include una connessione fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), chiamate illimitate (solo se acquistata online), modem TIM Hub+ Executive, assistenza immediata e dedicata al 187 con servizio soddisfatti e garantiti per ricevere un bonus di 2 euro in fattura per ogni intervento di supporto che non vi ha pienamente soddisfatto, 2 SIM 5G (una con minuti e SMS illimitati più 5 GB in 4G a 9,99 euro al mese e la seconda con 5 GB in 4G a 5 euro al mese) e attivazione. Il prezzo è di con domiciliazione e conto online. TIM WiFi Power All Inclusive include una connessione fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload su rete FTTH XGS-PON in oltre 30 Comuni, chiamate illimitate, modem TIM 10 Gb, assistenza immediata e dedicata al 187 con servizio soddisfatti e garantiti, Wi-Fi garantito in tutta la casa dai tecnici di TIM, TIM Safe Web Plus, servizio di backup LTE tramite chiavetta USB con SIM mobile per continuare a navigare anche quando la fibra non è disponibile e un anno di assistenza imprevisti TIM Protezione Casa in regalo. Il costo è di 39,90 euro al mese con domiciliazione e conto online mentre l’attivazione è di 19,90 euro.