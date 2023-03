Offerte Very Mobile: le promozioni di Marzo 2023

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Easy 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Very Mobile si è ritagliato il suo spazio all’interno del mercato della telefonia mobile grazie all’attenzione al cliente, trasparenza e offerte economiche senza vincoli o costi nascosti. Il rinnovo, ad esempio, avviene sempre lo stesso giorno del mese. L’operatore low cost è anche tra i più green e oggi con la Promo Flash si hanno 50 GB in più al mese per i clienti che passano a Very da un altro gestore entro il 3 aprile 2023.

Il modo più semplice ed efficace per confrontare le offerte Very Mobile con quelle di altri operatori e trovare la soluzione più economica in base alle vostre specifiche abitudini di consumo è utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi secondi per avere anche sullo schermo dello smartphone tutte le informazioni sulle offerte, ordinate in base alla convenienza, e un link diretto per l’attivazione.

Le migliori offerte Very Mobile di marzo 2023

Offerte Very Mobile Minuti, SMS e Giga Costo mensile Per chi arriva… Very 6,99 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G 6,99 euro Iliad e alcuni MVNO selezionati Very 7,99 minuti e SMS illimitati + 200 GB in 4G 7,99 euro Iliad e alcuni MVNO selezionati Very 9,99 minuti e SMS illimitati + 270 GB in 4G 9,99 euro Iliad e alcuni MVNO selezionati Very 12,99 minuti e SMS illimitati + 200 GB in 4G 12,99 euro TIM, Vodafone, WindTre, ho. e Kena Very 13,99 minuti e SMS illimitati + 270 GB in 4G 13,99 euro TIM, Vodafone, WindTre, ho. e Kena Very 300 Giga 300 GB in 4G 13,99 euro qualsiasi operatore

Le offerte Very Mobile si distinguono in base al proprio operatore di provenienza. A chi arriva da altri gestori è infatti richiesta la portabilità del numero di telefono, che viene comunque completata gratis entro tre giorni lavorativi. Il MVNO comunque dispone anche di offerte dedicate a chi acquista una SIM con un nuovo numero. Very Mobile appoggiandosi alla rete di WindTre raggiunge il 99,7% della popolazione italiana in 4G fino a 30 Mbps in download e upload.

Chi arriva da Iliad, Postemobile, Fastweb Mobile, Coop Voce o altri operatori virtuali può scegliere tra:

Very 6,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con la Promo Flash entro il 3/4/23 . Il prezzo è di 6,99 euro al mese . In Ue avete a disposizione 6,4 GB per navigare in roaming

con minuti e SMS illimitati e con la entro il . Il prezzo è di . In Ue avete a disposizione 6,4 GB per navigare in roaming Very 7,99 con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con la Promo Flash entro il 3/4/23 . Il prezzo è di 7,99 euro al mese . In Ue avete a disposizione 7,3 GB per navigare in roaming

con minuti e SMS illimitati e con la entro il . Il prezzo è di . In Ue avete a disposizione 7,3 GB per navigare in roaming Very 9,99 con minuti e SMS illimitati e 270 GB in 4G con la Promo Flash entro il 3/4/23 . Il prezzo è di 9,99 euro al mese . In Ue avete a disposizione 9,1 GB per navigare in roaming

con minuti e SMS illimitati e con la entro il . Il prezzo è di . In Ue avete a disposizione 9,1 GB per navigare in roaming Very 4,99 con minuti e SMS illimitati e 1 GB in 4G. Il prezzo è di 4,99 euro al mese. In Ue avete a disposizione tutti i minuti e i Giga inclusi per navigare in roaming

Chi arriva da TIM, Vodafone, Kena Mobile, WindTre, Spusu e ho. Mobile può invece sceglie tra:

Very 12,99 con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con la Promo Flash entro il 3/4/23 . Il prezzo è di 12,99 euro al mese . In Ue avete a disposizione 11,9 GB per navigare in roaming

con minuti e SMS illimitati e con la entro il . Il prezzo è di . In Ue avete a disposizione 11,9 GB per navigare in roaming Very 13,99 con minuti e SMS illimitati e 270 GB in 4G con la Promo Flash entro il 3/4/23. Il prezzo è di 13,99 euro al mese. In Ue avete a disposizione 12,3 GB per navigare in roaming

Se invece siete interessati a una SIM con un nuovo o un’offerta Internet mobile che preveda solo dati, ad esempio per avere un’alternativa alla rete fissa utilizzando una chiavetta o un modem Wi-Fi 4G, potete scegliere tra:

Very 6,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G . Il prezzo è di 6,99 euro al mese . In Ue avete a disposizione 6,4 GB per navigare in roaming

con minuti e SMS illimitati e . Il prezzo è di . In Ue avete a disposizione 6,4 GB per navigare in roaming Very 7,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G . Il prezzo è di 7,99 euro al mese . In Ue avete a disposizione 7,3 GB per navigare in roaming

con minuti e SMS illimitati e . Il prezzo è di . In Ue avete a disposizione 7,3 GB per navigare in roaming Very 9,99 con minuti e SMS illimitati e 220 GB in 4G . Il prezzo è di 9,99 euro al mese . In Ue avete a disposizione 9,1 GB per navigare in roaming

con minuti e SMS illimitati e . Il prezzo è di . In Ue avete a disposizione 9,1 GB per navigare in roaming Very 300 Giga con 300 GB in 4G Full Speed. Il prezzo è di 13,99 euro al mese. In Ue avete a disposizione 12,8 GB per navigare in roaming

Se acquistate online le offerte Very Mobile per voi l’attivazione, SIM e relativa spedizione sono gratuite. Tutte le tariffe includono anche i servizi RingMe, Ti ho cercato e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. Very blocca in automatico l’attivazione di servizi a pagamento, come oroscopi, suonerie e sfondi. Sono disabilitate di default anche le chiamate internazionali e satellitari, che potete però sbloccare dall’app Very. Nel caso in cui abbiate esaurito il traffico dati incluso prima della scadenza potete riprendere a navigare, aprendo un nuovo ciclo mensile dell’offerta allo stesso prezzo di sempre, cliccando su “Rinnova ora” nell’app Very.

Potete acquistare facilmente le offerte Very Mobile dalla pagina dedicata all’operatore low cost su SOStariffe.it. Cliccando sul tasto di seguito potete selezionare la tariffa che più vi interessa e venire re-indirizzati in automatico verso il sito di Very per completare l’attivazione.

L’app Very è disponibile per Android e iOS e permette anche di monitorare il credito residuo e i consumi, gestire i messaggi in segreteria, acquistare una ricarica online nel taglio e con la modalità di pagamento che si preferisce (carta di credito dei circuiti Visa o Mastercard e PayPal), attivare la ricarica automatico (viene addebitato solo il costo effettivo del rinnovo) e passare a un’altra offerta di Very con più Giga senza costi aggiuntivi.

La SIM viene consegnata direttamente nella cassetta delle lettere entro cinque giorni lavorativi e non è quindi necessario essere presenti personalmente al suo ritiro. In alternativa potete anche scegliere di acquistare una eSIM allo stesso prezzo di una scheda fisica. Per scaricarla sul telefono dovrete inquadrate con la fotocamera dello smartphone un apposito QR Code presente nell’email di riepilogo dell’ordine inviata dall’operatore. Per attivare l’offerta si dovrà poi effettuare la video identificazione, di modo che l’operatore possa verificare l’identità dell’intestatario della SIM. Si tratta di realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento.

Per richiedere assistenza a Very potete contattare l’operatore tramite il suo servizio clienti al 1929. La chiamata è gratuita dal proprio numero. In alternativa sul sito e app sono disponibili nella sezione Supporto alcune guide e FAQ.

Offerte Very Mobile: i servizi aggiuntivi

Potete arricchire le offerte Very Mobile con altri servizi come Very Protetti. La piattaforma al costo di 99 cent al mese permette di avere un filtro automatico per il blocco all’accesso di contenuti potenzialmente inadatti o pericolosi per chi utilizza al telefono o di siti che tracciano la navigazione e utilizzano i vostri dati personali per proporre annunci pubblicitari invasivi. Con Very Protetti siete anche al sicuro contro malware, virus, crypto mail, spam, phishing o qualsiasi altra potenziale minaccia sul web. Il primo mese è gratuito.

Potete aggiungere alla promozione anche uno smartphone ricondizionato refurbed con almeno 12 mesi di garanzia. I telefoni si possono acquistare in un’unica soluzione o in tre comode rate senza interessi o vincoli associati all’offerta mobile. Gli smartphone sono fino al 40% più convenienti rispetto ai nuovi modelli e al 100% ecosostenibili. Con il dispositivo avete incluso anche un buono acquisto per una cover eco-friendly dal valore commerciale di 34,90 euro su caseable.com.

L’iniziativa Giga Green prevede invece di convertire tutto il traffico dati consumato durante il mese in Giga Green per sostenere progetti per la tutela e la riqualificazione dell’ambiente in Italia, dalla pulizia delle spiagge e del fondali alla riforestazione di aree colpite da calamità naturali. Con la promo green si hanno inclusi anche sconti, bonus e coupon offerti dai partner dell’operatore per la mobilità, viaggi, benessere e accessori. Potete verificare i vostri Giga Green all’interno dell’omonima sezione sull’app Very.

Una volta diventati clienti di Very grazie all’iniziativa Porta un amico in Very potete ricevere 5 euro di ricarica omaggio per ogni amico che si convince a passare all’operatore low cost. Si ottiene poi un ulteriore bonus di 5 euro se il conoscente arriva da Iliad o alcuni gestori virtuali selezionati. Raggiunta la soglia di 10 persone si ottiene un Super Bonus di 50 euro. In totale si possono ricevere fino a 100 euro di ricariche omaggio.