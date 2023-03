Come attivare il Wi-Fi calling con WindTre a Marzo 2023?

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Easy 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

WindTre è stato il primo operatore in Italia a lanciare Wi-Fi Calling, un servizio che permette di chiamare e ricevere telefonate anche in assegna di segnale mobile se collegati alla rete Wi-Fi dello stesso gestore, ribattezzata Top Quality Network. In questo modo non avrete problemi di copertura anche se vi trovate in luoghi chiusi come seminterrati, capannoni o edifici con mura spesse.

Come attivare Wi-Fi Calling di WindTre a marzo 2023

Wi-Fi Calling, tutti i dettagli Spiegazione Come funziona Si possono effettuare e ricevere chiamate in assenza di segnale mobile se connessi alla rete Wi-Fi di WindTre Come attivarlo Il servizio è gratuito e disponibile per gli smartphone compatibili. Non serve configurazione, scaricare app o ricordare nuove password

Wi-Fi Calling può essere utilizzato gratuitamente su tutto il territorio nazionale alle stesse condizioni della propria offerta di telefonia mobile. Il servizio è disponibile solo su alcuni modelli di smartphone compatibili, la cui lista verrà aggiornata con il passare del tempo, ma non necessita di alcuna configurazione manuale. Possono chiamare e ricevere anche senza segnale mobile tramite il Wi-Fi sia i nuovi sia i già clienti, compresi quelli professionisti con partita IVA. Non serve nemmeno scaricare altre app o ricordare apposite password.

I device che oggi supportano Wi-Fi Calling sono:

Honor Magic5 Lite 5G

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A13 4G NE

Samsung Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy M23 5G

Samsung Galaxy M31s

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 5G FE

Samsung Galaxy S21 5G FE NV

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S22 5G

Samsung Galaxy S22+ 5G

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Samsung Galaxy S23 5G

Samsung Galaxy S23+ 5G

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

Samsung Galaxy Xcover Pro

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy Z Flip4 5G

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy Z Fold4 5G

Vivo V23 5G

Vivo Y21

Vivo Y33s

Vivo Y55 5G

Vivo Y72 5G

Vivo Y76 5G

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

Le offerte WindTre per la rete fissa di marzo 2023

Offerte WindTre per la rete fissa Navigazione Chiamate Costo mensile 1 Super Fibra per i già clienti mobile fino a 2,5 Gbps in FTTH non incluse 22,99 euro 2 Super Fibra fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 26,99 euro 3 Super Internet Casa FWA fino a 100 Mbps in FWA non incluse 22,99 euro per i già clienti di WindTre 4 Super Fibra Top Wi-Fi fino a 2,5 Gbps in FTTH non incluse 28,99 euro 5 Super Fibra & Unlimited fino a 2,5 Gbps in FTTH non incluse 33,98 euro 6 Super Fibra & Netflix fino a 2,5 Gbps in FTTH non incluse 33,99 per i già clienti mobile di WindTre

Se ancora non avete attiva un’offerta Internet Casa di WindTre potete scegliere tra differenti proposte in base alla copertura disponibile al vostro indirizzo. Con la fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home) potete navigare alla massima velocità e con un segnale stabile e diffuso in tutta la casa. In alternativa si può richiedere un collegamento sulla rete in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 200 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Con SOStariffe.it potete verificare gratis la copertura con pochi clic.

Con Super Fibra avete inclusa una connessione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH oltre a chiamate illimitate, modem con supporto al Wi-Fi 6, Giga illimitati per tutte le SIM mobile di WindTre della famiglia e 6 mesi di Amazon Prime. Il prezzo è di 26,99 euro al mese ma se siete già clienti dell’operatore per il cellulare il costo mensile scende a 22,99 euro. Al prezzo di 33,99 euro al mese potete aggiungere alla fibra anche un piano standard di Netflix e vedere i contenuti dell’app in streaming in HD senza pubblicità anche su due dispositivi contemporaneamente. L’attivazione è di 19,90 euro.

Scopri Super Fibra per già clienti mobile »

Se ancora non siete clienti di WindTre per la telefonia mobile potete confrontare le tariffe dell’operatore con quelli di altri marchi tramite il comparatore di SOStariffe.it. Grazie al nostro servizio gratuito in pochi secondi avrete tutti i dettagli sulle offerte più convenienti in base alle vostre specifiche abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online con pochi clic.

Una delle offerte più interessanti di WindTre per il cellulare è Di Più Full 5G con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB per navigare in 5G con Priority Pass a 14,99 euro al mese con Easy Pay. Nel piano sono inclusi anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, uno smartphone Motorola Moto G53 5G e la possibilità di contattare il servizio clienti al 159 senza attese. L’attivazione di 49,99 euro se acquistate l’offerta online si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro.

Scopri le offerte mobile di WindTre »

Con Super Fibra e Unlimited potete avere una connessione illimitata fisso e inclusa una SIM mobile con minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati per navigare in 5G a 33,98 euro al mese. Scegliendo Super Fibra Top Wi-Fi avete oltre alla navigazione anche un modem con Wi-Fi Extender per portare il segnale in ogni angolo della casa e 6 mesi di Amazon Prime. Il prezzo è di 28,99 euro al mese.

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica o abitate in un piccolo Comune potete attivare l’offerta FWA (Fixed Wireless Access) di WindTre. L’utilizzo in tandem di una connessione terrestre e un ponte radio con la tecnologia 4G garantisce infatti una copertura nettamente più ampia. Super Internet Casa FWA costa 22,99 euro al mese per i già clienti di WindTre e include navigazione senza limiti fino a 100 Mbps in download, Modem Wi-Fi 6 e antenna, Giga illimitati per tutte le SIM mobile della famiglia e 6 mesi di Amazon Prime. Per l’attivazione servono 99,99 euro, che si possono suddividere in 24 rate da 3,99 euro al mese chiamando il servizio clienti.