La classifica delle province Italiane con le bollette luce e gas più alte di Marzo 2023

La provincia con le bollette luce e gas più care d'Italia è Oristano : la spesa annua totale è di 2.995 euro per una famiglia nella Maggior Tutela . È quanto emerge dall'indagine realizzata dall' Osservatorio di SOStariffe.it e Segugio.it . Lo studio evidenzia anche che la strada per tagliare i costi delle fatture di elettricità e metano passa dal Mercato Libero , dove si risparmiano fino a 616 euro l'anno .

Con una spesa che sfiora i 3.000 euro per luce e gas in un anno, Oristano è la provincia italiana dove il caro-bollette è più alto. Seguono Benevento e Sondrio. Questo podio è contenuto nell’ultima indagine realizzata dall’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it, che stila una classifica delle 10 province della Penisola in cui si registra la spesa più elevata per le fatture di elettricità e metano per gli utenti nel Mercato Tutelato.

Prima di analizzare nei dettagli le province dove luce e gas sono un salasso, c’è da osservare che questo studio evidenzia anche il risparmio ottenibile con il passaggio dal regime Tutelato alla migliore offerta del Mercato Libero: con tale passaggio, per luce e gas sarebbe possibile risparmiare fino a 616 euro nell’arco di un anno.

Maxi bollette luce e gas: Oristano e Benevento in pole position

PROVINCIA SPESA ANNUA TUTELA SPESA ANNUA MERCATO LIBERO RISPARMIO CON MERCATO LIBERO 1 Oristano 2.995 € 2.497 € 498 € 2 Benevento 2.974 € 2.557 € 417 € 3 Sondrio 2.941 € 2.325 € 616 € 4 Avellino 2.940 € 2.486 € 454 € 5 Belluno 2.836 € 2.451 € 385 € 6 Mantova 2.832 € 2.386 € 446 € 7 Lecce 2.794 € 2.331 € 463 € 8 Crotone 2.764 € 2.400 € 364 € 9 Vicenza 2.750 € 2.282 € 468 € 10 Caltanissetta 2.747 € 2.319 € 428 €

Nella classifica delle province italiane in cui si spende di più all’anno per l’energia elettrica e il metano, Oristano è in prima fila. Le famiglie che abitano nella provincia sarda arrivano infatti a spendere quasi 3mila euro sommando gli importi delle bollette della luce e le fatture del gas. A pagare il prezzo più salato sono i clienti domestici ancora in regime di Maggior Tutela: per loro la spesa combinata di luce e gas tocca i 2.995 euro all’anno. Coloro che, invece, in provincia di Oristano, si siano già affidati al Mercato Libero spendono 2.497 euro, con un risparmio che sfiora i 500 euro (498 euro per l’esattezza).

A tallonare Oristano è la provincia di Benevento. Le famiglie ancora nel Mercato Tutelato che abitano in questo angolo d’Italia si trovano a dover affrontare una spesa annuale per elettricità e metano che tocca quota 2.974 euro, a fronte di un esborso di 2.557 nel Mercato Libero (417 euro di minori uscite dal budget di casa).

Nella mappa italiana dei rincari c’è anche il Nord, con la provincia di Sondrio che si aggiudica il terzo posto in classifica: qui, i clienti domestici serviti dalla Tutela si vedono recapitare fatture “roventi” di luce e gas: 2.941 euro all’anno, contro i 2.325 euro spesi in 12 mesi dalle famiglie che si sono affidate ai fornitori energetici della libera concorrenza. Un divario, quello tra Mercato Tutelato e Mercato Libero, che si attesta a 616 euro all’anno (il valore più alto tra le 10 province in classifica).

Tra le province che indossano la “maglia nera” per costi alle stelle di energia elettrica e gas si annoverano anche Avellino, Belluno, Mantova, Lecce, Crotone, Vicenza e Caltanissetta.

Bollette luce: Roma capitale dei rincari con 1.506 euro all’anno

PROVINCIA SPESA ANNUA TUTELA SPESA ANNUA MERCATO LIBERO RISPARMIO CON MERCATO LIBERO 1 Roma 1.506 € 1.064 € 442 € 2 Medio Campidano 1.394 € 1.108 € 286 € 3 Cagliari 1.378 € 1.071 € 308 € 4 Ogliastra 1.367 € 1.045 € 321 € 5 Olbia Tempio 1.363 € 1.059 € 304 € 6 Carbonia Iglesias 1.358 € 1.065 € 293 € 7 Ragusa 1.351 € 1.054 € 297 € 8 Oristano 1.345 € 1.037 € 308 € 9 Prato 1.342 € 1.057 € 285 € 10 Sassari 1.340 € 1.038 € 302 €

Roma da record: la capitale d’Italia non è solo un magnete per i turisti. Lo è anche per il caro bollette. Secondo l’analisi dell’Osservatorio, le sole fatture della luce in provincia di Roma sono le più salate della Penisola: in Maggior Tutela si spendono in un anno 1.506 euro per illuminare casa. Per chi è invece nel Mercato Libero la stangata si ferma a 1.064 euro (-442 euro di differenza in 12 mesi).

A “rubare la scena” alla provincia di Roma è anche Medio Campidano, una provincia della Sardegna: qui le fatture dell’elettricità per i contratti Tutelati raggiungono quota 1.394 euro in un anno, con un maggior esborso di 286 euro rispetto a chi si è affidato alle migliori offerte luce del Mercato Libero (1.108 euro).

Un’altra provincia sarda in vetta alla classifica per le bollette luce più care è Cagliari: per le famiglie nel Mercato Tutelato l’ammontare annuo delle spese per l’elettricità si attesta a 1.378 euro, mentre i clienti che hanno optato per la libera concorrenza l’esborso si ferma a 1.071 euro. La differenza? 308 euro che rimangono in tasca di chi ha già attivato una fornitura di energia con il Mercato Libero.

Ancora Sardegna nel mirino dei rincari luce: le province di Ogliastra, Olbia-Tempio e Carbonia-Iglesias si posizionano rispettivamente al quarto, quinto e sesto posto della classifica. Nelle retrovie si piazzano Ragusa, Oristano, Prato e Sassari.

Bollette del gas: le più salate sono a Sondrio

PROVINCIA SPESA ANNUA TUTELA SPESA ANNUA MERCATO LIBERO RISPARMIO CON MERCATO LIBERO 1 Sondrio 1.679 € 1.340 € 339 € 2 Benevento 1.666 € 1.538 € 128 € 3 Oristano 1.650 € 1.460 € 190 € 4 Avellino 1.648 € 1.467 € 181 € 5 Belluno 1.618 € 1.494 € 124 € 6 Crotone 1.534 € 1.422 € 112 € 7 Mantova 1.533 € 1.348 € 185 € 8 Milano 1.527 € 1.333 € 193 € 9 Lecce 1.491 € 1.307 € 185 € 10 Vercelli 1.490 € 1.304 € 186 €

Analizzando unicamente le bollette del gas, la provincia italiana dove esse sono più salate è quella di Sondrio. Infatti in questa provincia le fatture del metano per i clienti ancora in Maggior Tutela sono in cima alla graduatoria delle più care redatta sulla base delle comparazioni effettuate a marzo 2023.

A Sondrio, la spesa annuale per il solo gas ammonta a 1.679 euro per coloro che sono in Maggior Tutela. Per chi invece è già passato al Mercato Libero la spesa nell’arco dei dodici mesi è di 1.340 euro, con un risparmio di 339 euro.

Da Nord e Sud: dietro Sondrio, al secondo posto della classifica si piazza Benevento, con un esborso di 1.666 euro l’anno nel Mercato Tutelato, mentre optando per il Mercato Libero si potrebbe alleggerire le bollette di 128 euro. Sul terzo gradino del podio sale ancora Oristano: la provincia della Sardegna conteggia una spesa di 1.650 euro l’anno per il gas naturale in regime Tutelato, mentre per chi è già passato al Mercato Libero spende 1.460 euro, con un taglio dei costi in bolletta di 190 euro.

Luce e gas: le offerte del Mercato Libero a Marzo 2023

Stando allo studio realizzato dall’Osservatorio di SOStariffe.it e Segugio.it, un modo per risparmiare sui costi dell’elettricità e del metano è di passare dal Mercato Tutelato al Mercato Libero. Sempre secondo quanto riferisce l’indagine, il passaggio si traduce in un risparmio fino a 616 euro in un anno. Un cambio della fornitura che sempre più famiglie italiane hanno scelto nel corso degli ultimi sei mesi, un periodo contrassegnato da una ormai ben nota impennata delle bollette di luce e gas.

Ma a quale fornitore di energia elettrica e gas naturale affidarsi a marzo 2023 per risparmiare in bolletta? Per rispondere a questa domanda basta consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Questo strumento digitale e gratuito mette a confronto le numerose soluzioni proposte dai fornitori energetici del Mercato Libero, aiutando i titolari di utenze domestiche a scegliere quella che più si adatta alle proprie tasche e stili di consumo. Per avere un quadro completo delle offerte, clicca sul bottone verde qui sotto:

Effettuare la comparazione online è semplice, intuitivo e gratuito. È sufficiente indicare una stima del proprio consumo annuo di energia elettrica e metano (il dato è riportato anche nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore) per trovare subito le tariffe migliori da attivare per il proprio profilo di consumo.

Infine, per i lettori di SOStariffe.it che non conoscano nel dettaglio il proprio fabbisogno annuo di energia elettrica, possono calcolarne una stima grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili dal widget qui sotto:

