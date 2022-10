Passa da WindTre a Iliad, Vodafone, TIM e altri operatori: le offerte di Ottobre 2022

WindTre è un operatore di telefonia mobile che ha una storia piuttosto breve, anche se eredita quella dei due gestori dalla cui fusione è poi nato. Sul mercato però non è così difficile trovare tariffe con un rapporto qualità prezzo superiore a quelle di questo provider. Oggi infatti abbiamo anche promozioni per navigare in 5G a meno di 8 euro al mese. Ecco tutte le offerte del mese per chi passa da WindTre a Iliad, Vodafone, TIM e tutti gli altri operatori.

Passa da WindTre a Iliad, Vodafone e TIM: le offerte di ottobre 2022

Offerte di Iliad, Vodafone e TIM Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1. Giga 80 di Iliad illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 2. RED Pro di Vodafone illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro 3. TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Chi vuole passare da WindTre a Iliad questo mese può avere minuti e SMS illimitati e 80 GB per navigare in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre con Giga 80. In Unione Europea sono disponibili 7 GB in roaming. E’ importante sottolineare che chi passa da Wind Tre a Iliad troverà solamente tariffe senza vincoli o costi nascosti. E’ quindi possibile disattivarle in ogni momento senza il pagamento di penali. Iliad inoltre non applica rimodulazioni e per questo la composizione del piano rimarrà fissa nel tempo.

Per passare da WindTre a Iliad basta collegarsi al sito dell’operatore low cost e seguire la procedura di registrazione. La portabilità del numero è gratuita e avviene in massimo tre giorni lavorativi. La SIM viene spedita direttamente a casa entro 2-5 giorni lavorativi tramite Poste italiane o corriere. Per completare l’attivazione si dovrà poi effettuare la videoidentificazione.

In questi giorni è poi disponibile una nuova offerta chiamata Flash 160 con minuti e SMS illimitati e 160 GB per navigare in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre per la SIM servono 9,99 euro. Attivando questa tariffa, che salvo proroghe resta disponibile fino al 10 novembre 2022, si ha uno sconto di 5 euro sull’offerta fibra ottica di Iliad. La tariffa include navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download sulla rete FTTH EPON, chiamate illimitate da fisso, attivazione e modem IliadBox a 19,99 euro al mese per sempre per i clienti mobili dell’operatore. E’ poi previsto un costo di installazione di 39,99 euro.

Vodafone invece propone diverse offerte 5G per avere anche minuti, SMS e Giga illimitati. Tra le offerte più richieste abbiamo però RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB a 14,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta include il servizio 5G Priority Pass, che nel caso in cui sia assente il segnale in 5G passa in automatico a una connessione in 4G di alta qualità.

Smart Pay invece è il sistema di pagamento con addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Il primo vantaggio è quello di non dover più acquistare una ricarica manuale. Il secondo è quello di avere 10 GB aggiuntivi al mese e il terzo è l’accesso gratuito a Vodafone Club. Il programma riservato ai clienti dell’operatore permette di avere ogni mese sconti e convenzioni sui prodotti e servizi di marchi come YOOX, Booking, Amazon.it, Carrefour.it ed Everli.

Anche TIM permette di scegliere tra tante offerte 5G. La più economica a listino è TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB con accesso prioritario alla rete dell’operatore fino a 2 Gbps in download a 14,99 euro al mese. Il piano comprende anche 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi per salvare foto, video e documenti nella qualità originale e tutta la protezione di TIM Safe Web Plus con Parental Control.

Il primo mese e attivazione sono gratuiti per chi arriva da WindTre e acquista l’offerta online. La SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Se siete già clienti di TIM per la rete fissa potete avere Giga illimitati su mobile ogni mese con TIM Unica. La promozione è gratuita e riservata a chi mantiene la connessione di casa con TIM. Oltre al traffico senza limiti potete avere inclusi anche TIMVISION con Disney+ per 3 mesi e una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese. Il pagamento con TIM Unica avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Passa da TIM a un operatore virtuale a ottobre 2022

Offerte degli operatori virtuali Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1. Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G 5,98 euro 2. Easy di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 60 GB in 4.5G primo mese gratuito, poi 6,99 euro 3. Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro 4. Creami Extra WOW 150 di Postemobile illimitati 150 GB in 4G+ 9,99 euro 5. Kena 11,99 100GB Gold di Kena Mobile minuti illimitati e 1000 SMS 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 11,99 euro 6. Very 11,99 di Very Mobile illimitati 50 GB in 4G fino a 30 Mbps primo mese a 1,99 euro, poi 11,99 euro 7. ho. 13,99 di ho. Mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro

I clienti WindTre che stanno valutando di passare a un operatore low cost hanno una serie di vantaggi, anche se devono comunque fare delle rinunce. I gestori virtuali o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) a parte rari casi garantiscono una velocità inferiore rispetto a quella del proprio provider di provenienza. Il loro punto di forza è comunque l’eccellente rapporto qualità prezzo oltre al fatto che per la maggior parte non prevedono rimodulazioni. Le migliori offerte per chi arriva da WindTre sono:

Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese. In Unione Europea sono disponibili 8,19 GB in roaming. Il prezzo della SIM è di 20 euro ma con 20 euro di traffico incluso se acquistata online.

Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS, 50 GB in 4G e 100 GB di riserva a 5,98 euro al mese. In Unione Europea sono disponibili 4,9 GB in roaming. Il traffico di riserva si può utilizzare nel momento in cui si esauriscono i Giga inclusi nel piano. Spusu poi permette di cambiare offerta gratuitamente quando si vuole e con Riserva Dati di convertire il traffico voce e dati non consumato nel mese in Giga aggiuntivi disponibili dal mese successivo e che non ha scadenza.

Easy di Elimobile minuti illimitati, 100 SMS e 60 GB in 4.5G e 70 elicoin a 6,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. In Unione Europea si possono avere fino a 60 minuti e 1 GB di navigazione. Elimobile permette di cambiare offerta in ogni momento senza costi aggiuntivi. Il piano include anche:

70 elicoin in regalo a ogni rinnovo

Run With Me per ottenere 10 elicoin per ogni chilometro percorso

app Elisium con contenuti esclusivi come esperienze uniche con i VIP, virtual masterclass, corsi su diversi argomenti, interviste, etc.

La nuova serie Maccioverse di Maccio Capatonda

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. In Unione Europea sono disponibili 8 GB in roaming. La SIM con acquisto online costa 10 euro mentre attivazione e spedizione sono gratuite. Nel piano sono anche inclusi i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali che vi renderanno più competitivi nel mercato del lavoro

Kena 11,99 100GB Gold di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 11,99 euro al mese. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. In Unione Europea sono disponibili 10 GB in roaming. L’operatore low cost a chi arriva da WindTre richiede la portabilità ma permette poi di cambiare offerta quando si vuole senza costi aggiuntivi

Very 11,99 di Very Mobile con minuti illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 1,99 euro per un mese acquistandola online fino al 27 ottobre 2022, poi 11,99 euro al mese. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. In Unione Europea sono disponibili 11 GB in roaming. Per chi arriva da WindTre è richiesta la portabilità

ho. 13,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati, 150 GB in 4G fino a 30 Mbps a 13,99 euro al mese. In Unione Europea sono disponibili 11,5 GB in roaming. SIM e consegna sono gratuite mentre l’attivazione è di 9,99 euro. Anche in questo caso è richiesta la portabilità.

Il vantaggio nello scegliere ho. Mobile sta nell’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati per provare gratuitamente l’offerta per un mese. Dopo 30 giorni, si può scegliere se continuare con il piano o richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute seguendo una procedura online che prevede appena due clic.

