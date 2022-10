Passa da ho a Iliad, Kena, Postemobile e altri operatori: le offerte di Ottobre 2022

Se avete scelto ho. Mobile ma non siete convinti del servizio offerto dal vostro attuale operatore di telefonia mobile, o semplicemente volete trovare una tariffa più conveniente, oggi ci sono moltissimi gestori che propongono promozioni davvero interessanti. Chi passa da ho con o senza portabilità può avere anche Gigabyte illimitati per navigare in 5G se si affida ai grandi marchi e a un prezzo più ridotto fino a 160 GB al mese.

Passa da ho a TIM, Vodafone, WindTre e Iliad di ottobre 2022

Offerte per chi passa da ho a TIM, Vodafone, WindTre e Iliad Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 Giga 80 di Iliad illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 2 TIM Wonder illimitati 50 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 3 RED Pro di Vodafone illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro 4 Di Più Full 5G con Easy Pay di WindTre minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 5G con Priority Pass 14,99 euro 5 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Chi passa da ho a Iliad può trovare solo offerte senza vincoli e costi nascosti. Se non soddisfatti si può quindi recedere dal piano quando si vuole senza penali. L’assenza di rimodulazioni poi fissa per sempre il costo del piano. Una delle migliori tariffe i Iliad è Giga 80 con minuti e SMS illimitati e 80 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Europa si possono consumare fino a 7 GB in roaming.

Oggi comunque è disponibile una nuova tariffa chiamata Flash 160 con minuti e SMS illimitati e 160 GB in 4G/4G+ o 5G fino a 855 mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. La promozione scade il 10/11/22 (salvo proroghe) e se attivata permette di avere uno sconto di 5 euro sull’offerta fibra ottica dell’operatore low cost. IliadBox al costo di 19,99 euro al mese per sempre per i già clienti mobile include:

Navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload su rete FTTH EPON suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi

Chiamate illimitate da fisso e verso 60 destinazioni internazionali

modem IliadBox in comodato d’uso

Attivazione

Chi passa da ho a TIM può invece scegliere tra due tariffe:

TIM Wonder con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G con attivazione e primo mese gratuiti , poi 9,99 euro al mese . La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La tariffa è disponibile solo online e richiede la portabilità del numero , che TIM effettua gratuitamente entro 3 giorni lavorativi

con minuti e SMS illimitati e con , poi . La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La tariffa è disponibile solo online e richiede la , che TIM effettua gratuitamente entro 3 giorni lavorativi TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete. Attivazione e primo mese gratuiti, poi 14,99 euro al mese. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Nel piano sono anche inclusi 100 GB su Google One per 3 mesi e TIM Safe Web Plus. In Europa si possono consumare fino a 13 GB in roaming.

Chi passa da ho a TIM ma è già cliente del secondo operatore per la rete fissa potrà avere Giga illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche non intestate al titolare della connessione di casa) con TIM Unica. La promozione è gratuita e include anche TIMVISION con Disney+ per 3 mesi, sconti fino a 550 euro su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile e una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese. TIM Unica resta valida fino a quando la linea fissa resta attiva e prevede il pagamento con addebito in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Chi passa da ho a WindTre invece può scegliere Di Più Full 5G con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Easy Pay. L’operatore permette di navigare alla massima velocità grazie al Priority Pass, che garantisce alte prestazioni anche in condizioni di traffico congestionato. In più si hanno inclusi anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo, uno smartphone Samsung Galaxy A13 5G da 64 GB e la possibilità di contattare il servizio clienti 159 senza attese 24/7.

WindTre consente di provare la sua tariffa gratis per 30 giorni e decidere poi se disattivare il piano senza penali o continuare pagando il costo mensile e l’attivazione di 49,99 euro. Quest’ultima spesa si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistando la promozione online. La SIM costa 10 euro. Easy Pay permette di addebitare il costo del piano su conto corrente o carta di credito e di disporre del doppio dei Giga rispetto al pagamento su credito residuo.

ho. Mobile è l’operatore low cost di Vodafone, che hai clienti del suo marchio non propone offerte differenziate rispetto a chi invece arriva da altri gestori. Una delle sue tariffe più richieste è RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. L’addebito automatico su conto corrente o carta di credito offre numerosi vantaggi:

Addio alle ricariche manuali

5G Priority Access con accesso prioritario alla rete 4G in caso di assenza di segnale 5G per traffico elevato

10 GB aggiuntivi

Vodafone Club con sconti e promozioni ogni mese su prodotti e servizi di marchi come YOOX, Amazon.it, Carrefour, Q8, Everli e altri

Passa da ho. a un altro operatore low cost a ottobre 2022

Offerte per chi passa da ho a un operatore low cost Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 2 Very 4,99 di Very Mobile illimitati 30 GB in 4G fino a 30 Mbps primo mese a 1,99 euro, poi 4,99 euro 3 Super Power 20 di PosteMobile illimitati 20 GB in 4G+ 4,99 euro 4 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G 5,98 euro 5 Creami Extra WOW 50 di PosteMobile illimitati 50 GB in 4G+ 6,99 euro 6 Easy di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 60 GB in 4.5G primo mese gratuito, poi 6,99 euro 7 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro 8 Kena 7,99 150 Giga minuti illimitati e 1000 SMS 150 GB in 4G fino a 60 Mbps 7,99 euro 9 Elite x12 di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 120 GB in 4.5G 95,99 euro all’anno 10 Creami Extra WOW 150 di Postemobile illimitati 150 GB in 4G+ 9,99 euro 11 Elite di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS illimitati per il 2022, poi 120 GB in 4.5G 9,99 euro

Chi passa da ho può anche scegliere uno dei tanti operatori virtuali sul mercato. Le offerte dedicate ai clienti del marchio low cost di Vodafone non sono convenienti come quelle dedicate, ad esempio, agli utenti di Iliad o Kena Mobile ma si possono comunque trovare facilmente tariffe con tanti Gigabyte e persino la navigazione in 5G a meno di 10 euro al mese.

PosteMobile non prevede vincoli di portabilità o per quanto riguarda l’operatore di provenienza. Chi arriva da ho. Mobile può quindi attivare:

Creami Extra WOW 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese. La SIM costa 20 euro con 20 euro di traffico incluso con acquisto online. In Europa si possono consumare fino a 8,19 GB in roaming.

Creami Extra WOW 50 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G+ a 6,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuita con acquisto online. In Europa si possono consumare fino a 5,73 GB in roaming.

Super Power 20 con minuti e SMS illimitati e 20 GB in 4G+ a 4,99 euro al mese. La SIM costa 20 euro suddivisi in 10 euro per l’attivazione e 10 euro di ricarica. In Europa si possono consumare fino a 4,09 GB in roaming.

Spusu con Spusu 50 permette di avere 2000 minuti, 500 SMS, 50 GB in 4G e 100 GB di riserva a 5,98 euro al mese. In Europa si possono consumare fino a 4,9 GB in roaming. Si può cambiare offerta quando si vuole senza costi aggiuntivi e utilizzare i Giga di riserva nel momento in cui si finisce il traffico dati incluso. Riserva Dati è invece il servizio incluso nelle offerte di Spusu che permette di tramutare i minuti, SMS e Megabyte non utilizzati nell’arco di un mese in Gigabyte aggiuntivi che non hanno scadenza e diventano disponibili a partire dal successivo rinnovo.

Elimobile per chi passa da ho invece propone le seguenti tariffe:

Entry con minuti illimitati, 100 SMS, 30 GB e 50 elicoin a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. La prima ricarica è gratis

Easy con minuti illimitati, 100 SMS e 60 GB in 4.5G e 70 elicoin a 6,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro

Elite x12 con minuti illimitati, 100 SMS e 120 GB, 100 elicoin a 95,99 euro l’anno (circa 8 euro al mese). Attivazione gratuita

Elite con minuti illimitati, 100 SMS, Giga illimitati per tutto il 2022 (poi 120 GB), 100 elicoin a 9,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro

Con tutte le offerte di Elimobile è possibile usare nei Paesi Ue fino a 60 minuti e 1 GB in roaming per la navigazione. E’ possibile effettuare l’upgrade o il downgrade delle tariffe in ogni momento senza costi aggiuntivi. Ad ogni rinnovo si riceve una quantità di elicoin pari a quelli regalati all’attivazione. Le monete digitali possono essere spese per acquistare contenuti a pagamento sull’app Elisium come una cena con Carlo Cracco, corsi online, virtual masterclass con VIP come Marvin Dettori e molto altro.

In tutte le offerte è poi incluso il servizio Run With Me per ottenere 10 elicoin per ogni chilometro percorso. Solo con Elite x12 potete avere anche Concierge, la piattaforma con un consulente personale per aiutarvi a organizzare eventi, visite alle mostre, concerti e servizi per la casa.

Fastweb Mobile nella sua tariffa base per chi passa da ho include minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. In Europa si possono consumare fino a 8 GB in roaming. La SIM costa 10 euro acquistandola online mentre attivazione e spedizione sono gratuite. Con questa offerta avete anche i corsi della Fastweb Digital Academy per assimilare le competenze digitali più richieste oggi dalle aziende.

Kena Mobile con la sua Kena 7,99 150 Giga permette di avere minuti illimitati, 500 SMS e 150 GB in 4G fino a 60 Mbps a 7,99 euro al mese per sempre. In Europa si possono consumare fino a 7 GB in roaming. L’attivazione è di 1,99 euro mentre la SIM e consegna sono gratuite. Kena Mobile a chi passa da ho richiede la portabilità del numero ma poi permette di cambiare offerte quando si vuole senza costi aggiuntivi

Very Mobile infine con Very 4,99 include minuti e SMS illimitati e 30 GB in 4G fino a 30 Mbps con primo mese a 1,99 euro attivandola entro il 27/10/22, poi 4,99 euro al mese. In Europa si possono consumare fino a 4,6 GB in roaming. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. L’operatore richiede la portabilità del numero ma non prevede altri vincoli.

