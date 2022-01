Pagare le bollette online: le migliori offerte di Gennaio 2022

Con il forte aumento del costo dell'energia e il conseguente "caro bollette", diventa importante valutare con attenzione la scelta delle migliori offerte luce e gas da attivare per risparmiare. Tra le soluzioni a disposizione degli utenti ci sono anche le offerte che consentono di pagare online la bolletta, senza dover recarsi in un punto abilitato, come l'Ufficio Postale, per pagare il tradizionale bollettino e senza dover obbligatoriamente attivare la domiciliazione bancaria. Vediamo in cosa consiste quest'opportunità e quali sono le migliori offerte da attivare per pagare le bollette online a gennaio 2022.

Per risparmiare e ridurre al minimo le bollette è fondamentale scegliere con attenzione le migliori offerte luce e gas. Solo in questo modo si potrà accedere a condizioni tariffarie più vantaggiose (in particolare ad un prezzo dell’energia ridotto) e ridurre in modo significativo la spesa mensile per le forniture energetiche. In un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui il prezzo delle materie prime energetiche, sia luce che gas, è in fortissima crescita, il risparmio diventa ancora più importante.

Tra le tante opzioni a disposizione degli utenti ci sono anche le offerte luce e gas che consentono di pagare online le bollette. Si tratta di un’alternativa agli altri due metodi di pagamento delle bollette, quello che prevede il pagamento tramite bollettino postale in un Ufficio Postale o in una ricevitoria abilitata, e quello rappresentato dall’attivazione della domiciliazione bancaria, che comporta un addebito automatico dell’importo della bolletta sul conto corrente del cliente. Pagare le bollette online è possibile e può rappresentare una soluzione conveniente grazie alla possibilità di accedere ad offerte luce e gas vantaggiose.

Vediamo, quindi, come funziona il pagamento online delle bollette e quali sono le migliori offerte da attivare a gennaio 2022.

Come funziona il pagamento online di una bolletta

Pagare una bolletta online è, sostanzialmente, una procedura molto semplice e simile a quella che caratterizza un normale acquisto online. Per effettuare il pagamento, infatti, è necessario avere a disposizione uno strumento abilitato agli acquisti online. Generalmente, i fornitori di luce e gas che accettano i pagamenti online delle bollette consentono l’utilizzo di diversi strumenti di pagamento.

Nella quasi totalità dei casi, infatti, le carte di credito, di debito e le prepagate sono accettate per effettuare il pagamento. Molti fornitori accettano anche i pagamenti tramite PayPal, circuito di pagamento di riferimento per le transazioni online, o con altri servizi similari. Un altro servizio che viene accettato in molti casi è MyBank. Di solito, il pagamento della bolletta online tramite carta di pagamento o un altro servizio avviene direttamente dall’area clienti o dall’app del proprio fornitore.

Da notare, inoltre, che molti istituti bancari consentono il pagamento delle bollette tramite i canali Home Banking o Internet Banking. Tale pagamento avviene, semplicemente, inserendo i dati riportati sul bollettino cartaceo allegato alla fattura che viene inviato dal proprio fornitore e che, di solito, va portato con sé per pagare di persona la bolletta. Il pagamento tramite i canali di Internet Banking non è un servizio fornito dal fornitore ma dalla propria banca.

Appare evidente, quindi, che poter pagare una bolletta online è un’opzione semplice ed alla portata di tutti, esattamente come fare un acquisto online oppure eseguire un’operazione con i propri servizi di Home Banking. Basteranno pochi secondi per completare la transazione e saldare la bolletta, evitando così le lunghe fille e le perdite di tempo rappresentate dal dover recarsi in un punto vendita o in un Ufficio Postale per saldare quanto dovuto.

Le offerte luce e gas per pagare le bollette online

A disposizione degli utenti ci sono un gran numero di offerte che garantiscono un notevole risparmio permettendo agli utenti anche il pagamento online delle bollette. Prima di entrare nei dettagli della questione, è opportuno precisare che, di solito, le tariffe luce e gas più convenienti prevedono la domiciliazione bancaria come sistema di pagamento delle bollette. Di conseguenza, per minimizzare la spesa potrebbe essere necessario optare per questa soluzione impostando, già in fase di attivazione di una nuova offerta, l’addebito automatico sul conto corrente.

Passiamo ora alle offerte più convenienti per chi vuole pagare le bollette online. Per un quadro generale sulle tariffe a disposizione è sempre possibile affidarsi alla comparazione online tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas oppure tramite l’App di SOStariffe.it, disponibile su dispositivi Android ed iOS. La comparazione è gratuita e consente di individuare l’offerta giusta da attivare in poco tempo. Per individuare l’offerta più vantaggiosa bisognerà inserire una stima del proprio consumo annuo di energia. Tale dato è riportato nell’ultima bolletta inviata dal proprio fornitore oppure può essere stimato tramite il tool di calcolo integrato nel comparatore.

Da notare che per ottenere assistenza nella scelta delle offerte è possibile chiamare al numero 02 5005 222 per parlare con un consulente di SOStariffe.it. In alternativa, è possibile sfruttare il servizio Analisi della Bolletta che consente di inviare una bolletta a SOStariffe.it, in formato digitale, tramite il comparatore o l’app ed ottenere assistenza nella scelta. Entrambe le opzioni sono completamente gratuite e senza alcun impegno da parte del cliente. Vediamo ora quali sono le offerte migliori da attivare.

Per individuare le tariffe più vantaggiose ipotizziamo il caso di una “famiglia tipo” (consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica con potenza impegnata di 3 kW e consumo annuo di 1400 Smc di gas naturale con una fornitura attiva a Milano). Per questo profilo di consumo, l’offerta luce più conveniente che consente il pagamento delle bollette online viene proposta da Iberdrola. Il fornitore mette a disposizione l’offerta EcoClick Special. Questa tariffa è di tipo monorario (il prezzo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo) e prevede un prezzo dell’energia pari a 0,1355 €/kWh. Da notare che il prezzo è bloccato per i primi 24 mesi di fornitura.

La proposta di Iberdrola consente alla “famiglia tipo” di ottenere un risparmio di circa 145 euro all’anno rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato grazie anche alla presenza di uno sconto di 50 euro applicato sulle bollette del primo anno (lo sconto viene dilazionato e consente di ridurre, in media, l’importo da pagare di circa l’8%). Da notare che l’offerta proposta da Iberdrola è disponibile anche in versione bioraria per i clienti che concentrano i consumi nelle ore serali e nei week end.

Per quanto riguarda il pagamento online della bolletta è possibile saldare quanto dovuto dall’area clienti e pagando con una carta di pagamento. Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione online:

Attiva EcoClick Special di Iberdrola »

Per quanto riguarda il gas naturale, invece, l’offerta migliore per pagare le bollette online e risparmiare sui costi viene proposta da A2A Energia che mette a disposizione la tariffa Prezzo Chiaro A2A Gas. Questa soluzione garantisce la possibilità di accedere al prezzo dell’energia all’ingrosso (il riferimento è l’indice TTF) a fronte di un contributo annuale di 48 euro che viene azzerato per il primo anno di fornitura. La “famiglia tipo” che attiva quest’offerta può ottenere un risparmio di 163 euro rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato.

Da notare che A2A Energia consente di pagare le bollette online (fino ad un massimo di 500 euro) tramite carta di pagamento (sono accettate le carte American Express, Visa, Mastercard e Maestro) semplicemente collegandosi all’Area Clienti e seguendo la procedura di pagamento prevista. In alternativa, è possibile pagare anche con pagoPA ma con commissioni variabili in base al gestore del metodo di pagamento. Si può scegliere tra diversi gestori (o PSP, Prestatori di servizi di Pagamento) come Poste Italiane, Mooney, PUNTOLIS e Satispay e le principali banche.

Attiva Prezzo Chiaro A2A Gas »

Come pagare online la bolletta per Internet e il telefono di casa

Oltre alle bollette di luce e gas, ci sono anche altre tipologie di bollette da pagare online. È il caso, ad esempio, della cosiddetta “bolletta del telefono“, ovvero la bolletta relativa all’abbonamento Internet casa. Alcuni operatori consentono di pagare tramite bollettino postale ed anche tramite pagamenti online. Ad esempio, TIM permette di pagare tramite carta di credito, PayPal e piattaforme pagoPA. Anche con WINDTRE è possibile pagare la bolletta online, collegandosi all’area clienti ed effettuando il saldo tramite carta di credito. In alternativa, è possibile pagare tramite bonifico bancario.

Segnaliamo, però, che, quasi sempre, la domiciliazione bancaria rappresenta la scelta giusta e più conveniente per pagare le bollette della connessione Internet. Alcuni operatori accettano esclusivamente la domiciliazione per i pagamenti mentre altri garantiscono condizioni economiche più vantaggiose ai clienti che attivano offerte con questa modalità di pagamento. Per un quadro completo sulle migliori offerte di TIM, WINDTRE e di altri provider è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa.

