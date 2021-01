Offerte WindTre per già clienti WIND: le promozioni di Gennaio 2021

L'operatore WindTre ha lanciato una speciale offerta Xmas Edition per chi ha una promozione già attiva almeno da 6 mesi, si tratta di operazione 0,99 euro. Ecco in cosa consiste questa speciale offerta natalizia e quali sono le tariffe più convenienti da attivare per chi è già cliente Wind a Gennaio 2021

Il 2020 ha segnato un nuovo punto di svolta per il settore mobile, se negli scorsi anni la grande rivoluzione è stata legata alle offerte low cost e all’arrivo di Iliad una delle principali novità dell’anno appena concluso è stata la fusione tra Wind e Tre. I due operatori tradizionali si sono uniti e hanno creato un colosso che sta insidiando i leader della telefonia mobile in Italia: Vodafone e TIM.

Il rapporto periodico dell’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) di Ottobre 2020 ha addirittura registrato un sorpasso per quel che riguarda le sim human. Queste ultime sono le sim tradizionali che possono offrire servizi voce o voce e dati. WindTre possiede, secondo i dati raccolti dall’authority, il 28,8% delle quote di mercato delle sim human, seguono TIM al 26,8% e Vodafone (24,4%).

La Giga Network di WindTre

Il nuovo provider ha anche ricevuto un importante riconoscimento rispetto alle prestazioni di rete offerte ai propri utenti. Le performance delle linee dati degli operatori si possono monitorare e confrontare eseguendo gli speed test. Il report pubblicato Open Signal sulla Mobile network experience ha premiato la rete di WindTre definendola come la più veloce d’Italia per download e upload. Il dato medio registrato dagli speed test è stato di 25,4 Mbit/s per scaricare dati e di 9,1 Mbit/s per caricare pacchetti di dati.

Il gruppo sta investendo grandi somme per il rafforzamento della rete infrastrutturale esistente e per la nuova rete 5G. Il piano di WindTre prevede la spesa di 6 miliardi di euro in 5 anni. L’I-Com, l’istituto per la competività, ha portato ad un rallentamento dei lavori del nuovo network, secondo le stime di questo ente i potenziali benefici economici andati persi finora si avvicinano ai 16 miliardi di euro.

L’offerta per cambiare lo smartphone

Per chi ha già scelto di passare a questo gestore nei mesi scorsi è possibile a Gennaio 2021 approfittare di alcune offerte uniche. La più alettante è la promozione che riguarda gli smartphone: Operazione 0,99 euro Xmas Edition. In cosa consiste? Gli utenti con un’offerta ricaricabile attiva da almeno sei mesi possono recarsi nei punti vendita WindTre e scegliere uno smartphone tra quelli abbinati alla promozione.

La lista dei cellulari di questa promo smartphone incluso include:

Samsung Galaxy A20e – anticipo 49,99 euro – rate 0 euro

Samsung Galaxy A41 – anticipo 69,99 euro – rate da 0,99 euro

Huawei P40 Lite E – anticipo 49,99 euro – rate 0 euro

Huawei P smart 2021 – anticipo 79,99 euro – rate 0 euro

Xiaomi Redmi 9 – anticipo 49,99 euro – 0 euro al mese

Xiaomi Redmi Note 9 – anticipo 69,99 euro – 0,99 euro al mese

Oppo A53s – anticipo 49,99 euro – 0 euro al mese

Oppo A91 – anticipo 69,99 euro – 0,99 euro al mese

In realtà le condizioni del piano di pagamento a rate sono un pochino più complicate. Per capire esattamente quanto vi costerà il cellulare acquistato con questa formula di offerta ecco un esempio. Il Samsung A41 lo pagherete con 30 rate mensili, le prime 24 rate saranno da 6,41 euro, sono previste poi 5 rate da 0,99 euro e un’ultima quota da 1,12 euro. Sarà però applicato uno sconto al piano telefonico attivo sulla sim del cliente per 24 mesi e il buono sarà da 5,42 euro al mese. Inoltre si dovranno versare 3 euro come costo di attivazione.

Le promozioni compatibili con questa offerta sono le tariffe ricaricabili che includono sia minuti che bundle dati nel canone mensile. Se il cliente non ha attivo un piano compatibile con questa offerta potrà sottoscrivere una delle tariffe MIA riservate ai già clienti da WindTre.

Le offerte MIA partono da 9,99 euro e arrivano a canoni da 24,99 euro al mese. Le soluzioni al momento attivabili per chi vuole passare da un pacchetto Wind a una tariffa WindTre sono:

MIA 20

MIA 30

MIA 40

MIA 60

MIA 80

MIA 90

MIA 100

MIA 150

MIA Unlimited

Qualsiasi sia il pacchetto prescelto per chi è già cliente WindTre il cambio offerta e l’attivazione avranno un costo di 14,99 euro. Queste promozioni includono chiamate illimitate verso i numeri nazionali, il pacchetto di sms e quello di dati compreso nel canone mensile aumenta con l’accrescere del costo mensile del piano. La promozione Unlimited offre sia chiamate che Giga senza limiti con un abbonamento da 24,99 euro al mese.

Le promozioni per i già clienti WindTre

Per chi non fosse interessato a queste soluzioni ci sono anche le tariffe tradizionali del gestore. Per individuare quali sono i piani dedicati a chi è già cliente Wind si può utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, lo strumento effettua una ricerca rapida tra i cataloghi degli operatori mobile e filtra i risultati in base alle richieste del cliente.

Se per esempio un utente è interessato a conoscere solo le offerte che hanno dai 50 Giga in su, basterà selezionare questa opzione nella colonna dei filtri sulla sinistra. Il servizio, gratuito e senza impegno all’acquisto, fornisce dei risultati schematizzati e riassume le principali condizioni dei contratti proposti dai gestori. L’algoritmo inoltre calcola quale sarà il canone effettivamente pagato mensilmente dal cliente, per esempio se si sceglie di attivare una promozione smartphone incluso il sistema vi restituirà il calcolo complessivo del canone più la rata.

Scopri le migliori offerte per passare a WindTre »

Costi e servizi per chi cambia offerta

Le migliori promozioni per chi vuole un maggior numero di Giga o un canone più basso delle precedenti offerte WindTre sono:

Medium

Large

Xlarge

Unlimited con Easy Pay

Attiva la migliore offerta mobile di WindTre »

Nella seguente tabella riassumiamo i principali elementi delle tariffe. I dati che mettiamo in evidenza per ogni offerta sono i costi del canone, i metodi di pagamento, se sono previsti o meno vincoli temporali, spese per attivazione e sim, possibilità di navigare in 5G.

Offerte WindTre canone chiamate, sms e dati attivazione e sim metodo di pagamento vincoli velocità navigazione servizi inclusi Medium 12,99 euro al mese Minuti illimitati, 200 sms e 30 Giga per già clienti il costo di attivazione è ridotto a 19,99 euro con uno sconto di 30 euro Easy Pay o credito residuo (chi sceglie questo sistema avrà solo 15 Giga al mese) 24 mesi (se si recede prima si dovranno versare le restanti quote di attivazione) Fino a 100 Mbit/s in download e 75 Mbit/s in upload Blocco dei servizi a pagamento 1 Giga di scorta a 0,99 euro quando si termina il bundle dell’offerta App WindTre Programma a premi Winday Large 14,99 euro al mese Traffico voce senza limiti, 200 sms e 50 Giga 19,99 euro per chi ha un’offerta già attiva, altrimenti 49,99 euro da pagare in 24 rate o in un’unica soluzione Easy Pay o credito residuo, la condizione per chi decide di pagare con addebiti sul credito è il dimezzamento dei Giga 24 mesi di vincolo contrattuale (penale per recesso anticipato è il pagamento per intero dei costi di attivazione) Massima velocità 4G+ (100 Mbit/s in download e 75 in upload) 1 Giga a 0,99 euro per 1 giorno quando si esauriscono i Giga Premi Winday Top Speed, per viaggiare con la migliore rete disponibile Blocco servizi a pagamento non richiesti Xlarge 16,99 euro al mese Minuti illimitati, 100 sms e 100 Giga 50 Minuti verso numeri stranieri In promozione a 19,99 euro attivazione Costo sim 10 euro (salvo offerte specifiche) Easy Pay credito residuo (solo 50 Giga al mese) 2 anni di fedeltà al gestore o pagamento per intero delle spese di attivazione (49,99 euro) Pass 5G (velocità in download fino a 1,6 Gigabit/s e 150 Megabit/s in upload) Top Speed, data la copertura limitata del 5G il gestore offre la migliore rete disponibile nella zona Blocco servizi a pagamento 1 Giga a 0,99 euro in caso si esaurimento dati assistenza prioritaria tramite 159 Unlimited Easy Pay 29,99 euro al mese Giga e minuti senza limiti e 200 sms 200 minuti verso numeri stranieri 19,99 euro per già clienti nuovi utenti 49,99 euro (in promozione 6,99 euro) Easy Pay 2 anni 5G o, se la nuova rete ultraveloce non è disponibile, la miglior linea che vi raggiunge Servizio clienti dedicato blocco servizi a sovrapprezzo 1 Giga extra a 0,99 euro

In tutti i pacchetti descritti sono inclusi anche altri servizi: segreteria telefonica, per ascoltare i messaggi si deve chiamare il 4200; ti ho cercato, numero da contattare 403020. Si può inoltre richiedere di attivare gli sms di ricevuta di ritorno, ma questa opzione avrà il costo di 0,29 euro a messaggio.

Per chi non conoscesse il sistema di pagamento Easy Pay, ecco come funziona questo strumento di addebito automatico. Chi attiva questa funzione potrà abbinare i pagamenti del canone ad una carta di credito o di debito o richiedere la domiciliazione sul conto corrente. Le principali carte accettate da WindTre sono le Postepay Evolution, le Superflash di Intesa Sanpaolo, Genius Card di UniCredit e la carta conto di Deutsche Bank.

Il Servizio di assistenza

Da quando è stata ufficializzata la fusione dei due operatori sono stati disattivati i precedenti servizi di supporto ed è stato creato un nuovo contatto unico di assistenza. Per poter parlare con gli addetti dell’operatore è il 159. Ci sono anche altri canali, ad esempio l’assistente virtuale Will che risponderà ai vostri dubbi e inoltrerà eventuali segnalazioni al gestore oppure l’app WindTre tramite cui si potranno operare modifiche dell’offerta o altri servizi pratici.

Per le comunicazioni ufficiali si potranno utilizzare anche l’indirizzo pec del gestore (servizioclienti159@pec.windtre.it) o quello postale (Wind Tre Spa, CD Milano Recapito Baggio, Casella Postale 159, 20152 Milano).