Offerte Enel gas per già clienti: le promozioni del momento

Il passaggio obbligatorio al mercato libero del gas e dell’energia è slittato al 1° gennaio 2023, ma è comunque già possibile cambiare il proprio fornitore al fine di risparmiare sulle bollette mensili, per esempio attivando una delle offerte Enel gas per già clienti . Vediamo di seguito quali sono tutte le proposte sulla componente gas che possono essere attivate da chi ha già un contratto attivo con l’azienda Enel.

Le offerte Enel gas per già clienti possono essere scelte da tutti i clienti che hanno intenzione di effettuare il passaggio al mercato libero dell’energia e del gas naturale, in vista della transizione definitiva, la cui data per i consumatori domestici è al momento fissata al 1° gennaio 2023.

Proprio in relazione alla libera concorrenza che sta alla base del mercato libero, le offerte gas proposte dal fornitore Enel tra le quali è possibile scegliere sono diverse tra loro. Per questo motivo, l’attivazione di una nuova offerta gas potrebbe non essere facilissima.

Al fine di sostenere i già clienti nell’individuazione di una nuova soluzione che possa adattarsi al meglio alle loro esigenze di consumo, abbiamo confrontato le offerte Enel gas disponibili oggi, le quali possono attivate direttamente online.

In particolare, si tratta di:

Scegli Oggi Gas;

Gas 30;

E-Light Gas;

Speciale Gas 50;

Energia sicura Gas;

Energia sicura protezione Gas 360.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche di ogni singola promozione citata.

1. Scegli Oggi Gas

Si tratta dell’offerta Enel gas per già clienti con la quale è possibile ottenere il maggiore risparmio rispetto ai prezzi del mercato tutelato: è disponibile per attivazione online fino al 26 aprile 2021.

La promozione è a prezzo bloccato e prevede uno sconto sul gas – il cui prezzo è pari a 0,244 euro per smc – pari al 30% per un periodo di 24 mesi. Per saperne di più, clicca subito sul link che trovi qui sotto.

2. Gas 30

L’offerta sulla componente gas denominata Gas 30 – disponibile a prezzo bloccato – si differenzia dalla precedente promozione:

per il fatto che potrà essere sottoscritta online fino al 25 aprile 2021;

per il fatto che il gas ha un costo pari a 0,244 euro per smc.

Anche in questo caso è previsto uno sconto del 30% in fattura, ma soltanto per un totale di 12 mesi. Per saperne di più, clicca subito sul link che trovi qui sotto.

3. E-Light Gas

L’offerta e-light gas, per la quale il gas è disponibile a un prezzo bloccato al costo di 0,250 euro per smc, si contraddistingue:

per la possibilità di essere pagata tramite bolletta elettronica ;

perché permette di aderire al Programma fedeltà Enelpremia WOW.

L’offerta Speciale Gas 50 è una tariffa disponibile online e può essere attivata in esclusiva soltanto tramite SOStariffe.it. Ha un prezzo del gas bloccato che è pari a 0,349 euro per smc. Prevede uno sconto sulla fornitura del primo anno pari a 50 euro.

Anche questa tariffa Enel gas prevede un prezzo della materia prima bloccato, che è pari a 0,349 euro per smc.

Con questa promozione:

si aderirà al Programma fedeltà enelpremia WOW;

si avrà la possibilità di poter scegliere se attivare la bolletta elettronica (con la quale sarà possibile risparmiare tempo e denaro), oppure quella cartacea.

6. Energia sicura protezione Gas 360

Questa promozione prevede un prezzo bloccato del gas pari a 0.349 per smc: potrà essere attivata direttamente online fino al 26 aprile 2021. La sua particolarità consiste nel fatto che comprende il servizio Enel X protezione Gas 360 gratuito per tutta la durata della fornitura.

Com’è possibile notare dalle offerte gas del fornitore Enel prese in esame, nel momento in cui si sceglie una nuova tariffa sulla componente gas tra quelle disponibili nel mercato libero, sarebbe meglio non focalizzarsi unicamente sul fattore prezzo.

Sono tanti, infatti, i casi nei quali anche se una promozione ha costo leggermente superiore rispetto a un’altra può risultare più conveniente nella misura in cui prevede degli sconti e dei servizi extra integrati, che rappresentano da sempre una delle peculiarità del mercato libero rispetto al tradizionale mercato tutelato.

Prendersi del tempo per valutare con maggiore attenzione le offerte gas è dunque un’ottima strategia per riuscire non solo a risparmiare, ma a individuare la promozione che si adatta maggiormente alle proprie esigenze e abitudini di consumo.

Come ribadito in precedenza, le offerte gas Enel analizzate sono tutte diverse tra loro: l’unico elemento che le accomuna è il fatto che il prezzo della componente gas è bloccato. Questo significa che non sarà soggetto alle variazioni che ci possono essere nel corso dell’anno all’interno del mercato libero.

Attivare online un’offerta gas

Più in generale, nel caso in cui si volesse attivare una promozione gas, sarebbe molto utile sfruttare i benefici del canale online, sul quale sono in genere presenti prezzi scontati e tariffe che non sono invece disponibili su altri canali.

Per farlo, si potrà utilizzare il comparatore di offerte gas di SOStariffe.it il quale permette di effettuare un confronto tra le migliori tariffe disponibili attualmente sul mercato in due modi differenti. Il primo consiste nell’inserimento di quelli che sono i propri consumi reali.

Il secondo, invece, consiste nell’utilizzo di alcuni filtri di ricerca, grazie ai quali si potrà indicare:

la grandezza della propria abitazione;

il numero di componenti del proprio nucleo familiare;

i motivi principali per i quali si utilizza il gas in casa, per esempio per cucinare, il riscaldamento o l’acqua calda.

Spulciando tra le varie promozioni, ce ne potranno essere alcune a prezzo fisso e altre a prezzo variabile: grazie al comparatore di SOStariffe.it sarà possibile calcolare l’importo della bolletta che si riceverà ogni mese nel caso di una promozione a prezzo fisso.

Uno dei vantaggi dei quali conviene approfittare nel momento in cui si sceglie di attivare una nuova promozione consiste nella bolletta elettronica: in questo modo sarà possibile consultarla in qualsiasi momento, da PC o da smartphone, e non rischiare di dimenticare di pagarla.

Per rendere i pagamenti ancora più puntuali si potrà anche puntare sull’attivazione della domiciliazione bancaria o dell’addebito diretto delle utenze domestiche su una carta di credito: in questo modo sarà praticamente impossibile saltare il pagamento di una fattura. In più, ci sono anche alcune aziende che prevedono degli sconti aggiuntivi per tutti i clienti che scelgono di procedere con l’opzione bolletta digitale + addebito automatico delle fatture.