Mi Mix 3 5G: scheda tecnica, caratteristiche, recensioni e offerte smartphone incluso

Il 5G è una tecnologia ancora recente ma che potrebbe rivoluzionare l’approccio alla comunicazione in vari settori della quotidianità. Xiaomi è stato tra i primi produttori di telefonia mobile a coglierne le potenzialità e infatti ha realizzato un’apposita versione di Xiaomi Mi Mix 3 che lo supporta nativamente. Ecco descritte nel dettaglio le caratteristiche di questo avveniristico dispositivo e tutte le offerte smartphone incluso per averlo al giusto prezzo:

Xiaomi Mix Mix 3 5G: scheda tecnica e caratteristiche

Display Full-Screen AMOLED da 6.39″ (2340 x 1080 FHD+)

Altezza: 157.89 mm

Larghezza: 74.69 mm

Spessore: 9.4 mm

Peso: 225 g

Processore Qualcomm Snapdragon 855

6 GB di RAM

64 GB di spazio per l’archiviazione

Fotocamera frontale da 24 MP + 2 MP

Fotocamera posteriore da 12 MP + 12 MP

Batteria da 3.800 mAh

Lettore per le impronte digitali sul retro

NFC

Supporto al 5G

Interfaccia MIUI 11 personalizzata

Xiaomi Mi Mix 3 è tra i primi smartphone sul mercato ad offrire il supporto al 5G, il più recente standard di comunicazione per reti mobili. Questa tecnologia permette di navigare ad una velocità fino a 2 Gigabit al secondo e di sfruttare tutte le potenzialità di strumenti come la realità virtuale e aumentata, il gaming online, le videoconferenze live.

Lo smartphone è dotato del processore top di gamma di Qualcomm a 7nm che permette di godere prestazioni stabili anche grazie all’associazione con l’intelligenza artificiale. Xiaomi Mi Mix 3 porta poi all’estremo il concetto di terminale Full Screen grazie ad innovativo sistema a slider magnetico che nasconde la doppia fotocamera frontale e amplia al massimo la superficie interattiva. Il suo rapporto schermo-corpo è del 93,4%. Basta scorrere per attivare funzioni come il meteo, avviare una registrazione, rispondere ai messaggi o aprire un’app. Il design si completa con una scocca in ceramica colorata leggermente curvata sui bordi.

La fotocamera frontale di Xiaomi Mi Mix 3 dispone di:

Rilevamento scene con AI fino a 12 categorie

Illuminazione da studio

Bokeh dinamico per sfocare lo sfondo e dare risalto ai soggetti in primo piano

Modalità Bellezza video In tempo per il rilevamento preciso del volto

Modalità trucco

Bagliore occhi per riflessi luminosi

La fotocamera doppia con sensori da 12 Megapixel ognuno è sensibile alla luce e dispone invece di:

Rilevamento scene

Modalità notturna

Video in slow motion 960 fps

Xiaomi Mi Mix 3 5G: le offerte telefono incluso

Tim

Tim permette di associare l’acquisto di uno smartphone a tutte le sue offerte Ricaricabile con un piano dati attivo. Xiaomi Mi Mix 3 5G è disponibile a 25 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo. Di seguito le principali offerte Ricaricabile di Tim:

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

3. Tim Young Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30. La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 31/3/20.

4. Tim Senior 60+ Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

4 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13 euro al mese se si sceglie il rinnovo su credito residuo e la spesa per l’attivazione è di 3 euro per i nuovi clienti o chi attiva una seconda linea. La spesa sale a 19 euro per chi è già cliente dell’operatore.

Rinnovando con Tim Pay, carta di credito, conto corrente o nei negozi Tim il costo è di 12 euro e la spesa per l’attivazione è pari a zero. Scegliendo l’addebito in bolletta il costo scende a 9,90 euro e non è prevista spesa per l’attivazione.

Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente inoltre di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Sottoscrivendo la promozione Tim 100% si ottengono 5 GB in regalo ogni mese. Nel pacchetto sono compresi anche il Servizio Clienti 119 e Doctor Tim Mobile.

La tariffa è riservata agli over 60.

5. Tim advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Con Tim Advance 5G TOP lo smartphone è disponibile pagando solamente 199 euro di anticipo.

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/3/20. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/3/20 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

Vodafone

1. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa di Vodafone ha un costo di 26,99 euro al mese invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

Xiaomi Mi Mix 3 5G è disponibile a 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

2. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Xiaomi Mi Mix 3 5G è disponibile a 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

3. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 39,99 euro invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Xiaomi Mi Mix 3 5G è disponibile a 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

4. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

Xiaomi Mi Mix 3 5G è disponibile a 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

5. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dell’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Xiaomi Mi Mix 3 5G è disponibile a 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

6. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dell’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Xiaomi Mi Mix 3 5G è disponibile a 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo