Per ridurre i costi della tariffa per lo smartphone è possibile sfruttare una delle tante alternative presenti sul mercato di telefonia mobile in questo momento. A partire da poco meno di 5 Euro al mese, infatti, è possibile sfruttare tariffe con pacchetti completi di minuti, SMS e GB per sfruttare al massimo il proprio smartphone. Ecco le 5 migliori offerte di telefonia mobile di agosto 2020:

Risparmiare sui costi della tariffa del proprio smartphone è possibile, basta scegliere con attenzione l’offerta giusta da attivare. Ad agosto 2020 sono disponibili sul mercato svariate soluzioni molto vantaggiose che permettono di attivare pacchetti di minuti, SMS e GB ad un prezzo davvero contenuto. Per un quadro completo su tutte le opzioni disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure scaricare l’App di SOStariffe.it, disponibile su Android e iOS.

Di seguito, invece, andremo ad analizzare le 5 migliori offerte di telefonia mobile di agosto 2020:

1) Creami WOW 10 GB di PosteMobile

Tra le migliori offerte di telefonia mobile di agosto 2020 troviamo Creami WOW 10 GB di PosteMobile, l’operatore virtuale del gruppo Poste Italiane. L’offerta in questione è una delle soluzioni più economiche del mese ed è l’unica tariffa disponibile per tutti (senza vincoli sull’operatore di provenienza) che offre un pacchetto completo di minuti, SMS e GB ad un prezzo inferiore ai 5 Euro al mese. Ecco le caratteristiche complete di Creami WOW 10 GB:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

10 GB di traffico dati in 4G ogni mese

di traffico dati in 4G ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2,34 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori (“Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212) sono inclusi nel prezzo

Creami WOW 10 GB di PosteMobile è disponibile, per tutti, ad un costo di 4,99 Euro al mese. Per attivare l’offerta è necessario sostenere una spesa iniziale di 20 Euro con 10 Euro di credito sulla SIM che potranno essere utilizzati per il pagamento dei primi due mesi della tariffa. Creami WOW 10 GB è attivabile esclusivamente online, tramite il sito PosteMobile, con la SIM che sarà spedita a casa dell’utente in modo completamente gratuito.

Per attivare l’offerta è possibile seguire questa procedura online:

2) Very 4,99 di Very Mobile

Restando al di sotto della soglia dei 5 Euro al mese troviamo Very 4,99 di Very Mobile, operatore virtuale appartenente al gruppo WindTre. L’offerta in questione, a differenza della tariffa di PosteMobile illustrata in precedenza, presenta un bundle dati maggiore ma con una velocità massima della connessione 4G limitata. Da notare, inoltre, che Very 4,99 non è disponibile per tutti ma può essere attivata solo da un target selezionato di utenti.

Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

30 GB di traffico dati ogni mese; la connessione sotto rete 4G è limitata a 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento del bundle dati la connessione si blocca ma è possibile anticipare il rinnovo mensile dell’offerta senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

di traffico dati ogni mese; la connessione sotto rete 4G è limitata a 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento del bundle dati la connessione si blocca ma è possibile anticipare il rinnovo mensile dell’offerta senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2,4 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

servizi accessori (Ring Me, Ti Ho Cercato, HotSpot) inclusi senza costi aggiuntivi

Very 4,99 presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 5 Euro. L’offerta può essere attivata direttamente online con la SIM che sarà spedita gratuitamente all’indirizzo fornito dall’utente in fase di registrazione. La procedura di attivazione della SIM potrà poi essere completata tramite l’app Very.

L’offerta di Very Mobile è attivabile richiedendo un nuovo numero. In alternativa, l’offerta può essere richiesta effettuando la portabilità del numero da un operatore virtuale (sono esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu) o da Iliad. Per richiedere l’attivazione online dell’offerta in questione è possibile seguire la procedura online dal sito dell’operatore:

3) ho. 5,99 di ho. Mobile

Chi ha bisogno di più GB al mese, contenendo comunque la spesa per la tariffa mobile, può valutare ho. 5,99 di ho. Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete Vodafone per l’erogazione dei suoi servizi. Questa tariffa offre tantissimi GB ad un costo decisamente contenuto. Bisogna sottolineare, in ogni caso, che la velocità di connessione è limitata e che l’offerta è disponibile solo richiedendo la portabilità del numero da specifici operatori.

Ecco le caratteristiche di ho 5,99:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; se si finiscono i GB è possibile continuare a navigare richiedendo l’anticipo del rinnovo mensile dell’offerta, senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; se si finiscono i GB è possibile continuare a navigare richiedendo l’anticipo del rinnovo mensile dell’offerta, senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2,9 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

servizi accessori inclusi senza costi aggiuntivi

ho. 5,99 è disponibile solo per un target preciso di clienti. E’ possibile richiedere l’attivazione dell’offerta solo effettuando la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale (sono esclusi PosteMobile, DigiMobil, Daily Telecom e Very Mobile). Per quanto riguarda i costi, l’offerta presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 0,99 Euro. Per attivare ho. 5,99 è possibile seguire una veloce procedura online, disponibile dal sito dell’operatore.

4) Giga 50 di Iliad

Iliad continua ad essere una delle opzioni di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di un’offerta economica e senza vincoli e costi nascosti. Ad agosto 2020, infatti, Iliad propone Giga 50, un’offerta disponibile per tutti, con le stesse condizioni economiche e con gli stessi vantaggi. La tariffa dell’operatore può essere richiesta sia attivando un nuovo numero che effettuando la portabilità del numero di cellulare da un altro provider (non vengono fissati vincoli in merito all’operatore di provenienza.

Giga 50 di Iliad presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso più di 60 destinazioni internazionali

50 GB di traffico dati in 4G sotto rete Iliad; in caso di esaurimento dei Giga disponibili in un mese, sino al rinnovo successivo, sarà possibile continuare a navigare al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB di traffico dati (circa 9 Euro per 1 GB)

in roming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori sono già inclusi nel canone senza costi extra

dopo 3 mesi dall’attivazione: il cliente può richiedere l’acquisto a rate di uno smartphone presente nel listino dell’operatore (anticipo + 30 rate mensili e senza vincoli di permanenza); non sono previsti vincoli di permanenza, in caso di passaggio ad altro provider, l’utente continuerà a pagare le rate residue

Giga 50 di Iliad è disponibile con un costo periodico di 7,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 Euro. Come anticipato in precedenza, l’offerta di Iliad è disponibile per tutti. Per richiedere l’attivazione di Giga 50 è sufficiente collegarsi al sito dell’operatore, cliccando sul box qui di sotto, e seguire la veloce procedura di attivazione online.

5) Creami Relax 100 di PosteMobile

Creami Relax 100 di PosteMobile è una delle migliori offerte di telefonia mobile di agosto 2020. La tariffa in questione, infatti, è disponibile per tutti, sia attivando un nuovo numero che richiedendo la portabilità da un altro provider (senza vincoli di alcun tipo in merito all’operatore di provenienza). A rendere ancora più conveniente l’offerta troviamo due caratteristiche ben precise:

il canone mensile di Creami Relax 100 di PosteMobile si riduce nel corso dei mesi passando da 10 Euro al mese a 8 Euro al mese

dopo il primo anno di sottoscrizione, l’utente potrà contare su di un incremento dei GB disponibili senza alcun costo aggiuntivo

Ecco le caratteristiche complete dell’offerta di PosteMobile:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

80 GB al mese in 4G per il primo anno; dal secondo anno, l’offerta si rinnova con 100 GB al mese

al mese in 4G per il primo anno; dal secondo anno, l’offerta si rinnova con tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 4,68 GB (per i primi 3 rinnovi) 4,22 GB (dal quarto al sesto rinnovo) e 3,75 GB ( dal settimo rinnovo) ogni mese senza costi aggiuntivi

Come anticipato in precedenza, il costo dell’offerta di PosteMobile si riduce nel corso dei mesi seguendo questo schema:

10 Euro al mese per i primi 3 rinnovi

9 Euro al mese dal quarto al sesto rinnovo

8 Euro al mese dal settimo rinnovo

Da notare che l’offerta prevede un contributo di attivazione di 10 Euro. Creami Relax 100 di PosteMobile è attivabile direttamente online, tramite il sito dell’operatore, con consegna gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente.

Le principali alternative alle migliori offerte di telefonia mobile di agosto 2020

Il mercato di telefonia mobile italiano propone svariate opzioni da tenere in considerazione per attivare una buona tariffa per il proprio smartphone. Risparmiare è possibile ed è anche molto facile. Confrontando le offerte disponibili, infatti, sarà facile individuare la soluzione più vantaggiosa da attivare per massimizzare il quantitativo di minuti, SMS e GB senza spendere troppo.

Tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, accessibile cliccando sul box qui di sotto, sarà possibile personalizzare la ricerca della migliore tariffa, impostando i filtri per individuare l’offerta più in linea con le proprie esigenze. Successivamente, sarà possibile anche procedere con l’attivazione online grazie ad un collegamento diretto con il sito dell’operatore.

Oltre alle 5 offerte indicate in precedenza, il mercato di telefonia mobile italiano propone anche diverse alternative per attivare una buona tariffa per lo smartphone. La tabella qui di seguito racchiude alcune offerte da tenere d’occhio:

Nome offerta Minuti ed SMS GB Costi Attivabile da Kena 5,99 di Kena Mobile Minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 70 GB con velocità limitata a 30 Mbps 5,99 Euro al mese con attivazione e primo mese gratis Solo da chi passa da Iliad o da alcuni operatori virtuali Very 6,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 100 GB con velocità limitata a 30 Mbps 6,99 Euro al mese con 5 Euro di attivazione Solo per chi passa da Iliad o da alcuni operatori virtuali Very 6,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 100 GB con velocità limitata a 30 Mbps 7,99 Euro al mese con 5 Euro di attivazione Solo per nuovi numeri Fastweb Mobile Minuti illimitati e 100 SMS verso tutti in Italia, minuti illimitati verso 60 destinazioni internazionali 50 GB 8,95 Euro al mese con attivazione gratuita Attivabile da tutti TIM Young Student Edition Minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 40 GB con Giga illimitati su app social, chat, musica e e-learning 9,99 Euro al mese con attivazione di 9 Euro Attivabile solo da under 25 ho. 12,99 di ho. Mobile Minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 50 GB con velocità limitata a 30 Mbps 12,99 Euro al mese con attivazione di 9,99 Euro Solo da chi passa da alcuni operatori specifici RED di Vodafone Minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia verso l’UE 40 GB con Giga illimitati su app social, chat, musica e mappe 18,99 Euro al mese Attivabile da tutti

