Iliad, Ho Mobile, Kena: le migliori offerte di telefonia low cost ad agosto 2019

Risparmiare sulle offerte di telefonia mobile è possibile. Per ridurre il costo della propria tariffa, senza rinunciare alla possibilità di sfruttare al massimo il proprio smartphone (soprattutto per quanto riguarda i GB a disposizione ogni mese) è possibile scegliere un’offerta low cost. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte di telefonia low cost di agosto 2019 ed, in particolare, quali sono le migliori tariffe di Iliad, ho. Mobile e Kena Mobile, i tre principali operatori a cui fare affidamento per risparmiare sul costi della telefonia mobile.

Per attivare una nuova tariffa per smartphone ad agosto 2019 è possibile scegliere tra una lunga serie di offerte low cost che garantiscono la possibilità di risparmiare sui costi mensili senza per questo rinunciare alla possibilità di poter sfruttare un ricco bundle di minuti, SMS e, soprattutto, GB di traffico dati per navigare in mobilità.

Tra le tante offerte di telefonia mobile disponibili ad agosto 2019 le migliori soluzioni low cost arrivano da Iliad, un operatore che nel suo primo anno di presenza sul mercato è riuscito a ritagliarsi uno spazio molto importante grazie ad offerte particolarmente vantaggiose e senza costi nascosti, e dagli operatori virtuali ho. Mobile e Kena Mobile, che presentano un’offerta da 50 GB al mese con un costo differente a seconda dell’operatore di provenienza.

Ricordiamo che è possibile individuare le migliori tariffe per smartphone, in base alle proprie esigenze, affidandosi alla comparazione online delle offerte.

Qui di seguito, invece, illustriamo quelle che sono le migliori offerte low cost di agosto 2019 presentate da Iliad, ho. Mobile e Kena Mobile, tre operatori che, attualmente, rappresentano un vero e proprio punto di riferimento per poter risparmiare senza rinunciare ad una tariffa completa.

Offerte Iliad di agosto 2019

Arrivato sul mercato nella primavera dello scorso anno, Iliad è diventato rapidamente uno degli operatori di riferimento dell’intero mercato di telefonia mobile italiano grazie, soprattutto, alle sue offerte low cost che includono tutti i servizi aggiuntivi e non presentano costi nascosti di alcun tipo.

Chi è interessato a passare ad Iliad ad agosto 2019 ha la possibilità di scegliere l’offerta Giga 50, disponibile sia in portabilità da qualsiasi altro operatore che attivando un nuovo numero di telefono. L’offerta in questione include i seguenti bonus:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia;

minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali dall’Italia;

50 GB di traffico dati in 4G;

in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS senza limiti oltre ad un massimo di 4 GB di traffico dati aggiuntivo;

Giga 50 di Iliad è attivabile, direttamente online oppure presso uno dei punti vendita dell’operatore, al costo di 7,99 Euro al mese. Da notare che è previsto un contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum. Nel canone mensile sono inclusi tutti i servizi aggiuntivi e non sono previsti costi extra di alcun tipo. Da notare che le offerte di Iliad non presentano vincoli di alcun tipo e non richiedono l’utilizzo di sistemi di pagamento automatico. L’addebito dei rinnovi avviene direttamente sul credito residuo e non ci sono ulteriori costi oltre al canone mensile dell’offerta.

In alternativa, chi cerca una tariffa solo per chiamare (e non ha quindi bisogno di traffico dati per navigare in mobilità) può optare per Iliad Voce. Questa tariffa include, infatti, chiamate illimitate verso tutti in Italia e presenta un costo di 4,99 Euro al mese. Da notare che l’offerta include anche un mini bundle di 40 MB di traffico dati ogni mese.

Offerte ho. Mobile agosto 2019

Tra i principali operatori low cost del momento troviamo anche ho. Mobile, un operatore virtuale che utilizza la rete Vodafone per l’erogazione dei suoi servizi Internet e voce. A differenza di Iliad, che include in listino una sola tariffa “tutto incluso” disponibile per tutti gli utenti, sia in portabilità che con attivazione di un nuovo numero, ho. Mobile presenta una struttura tariffaria differente.

L’operatore, infatti, propone una sola tariffa ma che si caratterizza per un costo mensile differente a seconda dell’utente che la va ad attivare. Chi passa ad ho. da un operatore virtuale o da Iliad potrà contare su condizioni estremamente vantaggiose. I costi, invece, tenderanno ad essere più alti per chi passa ad ho. da Kena Mobile o da un altro operatore come TIM, Vodafone, Wind e Tre. Tutte le offerte di ho. non presentano costi nascosti o vincoli di alcun tipo e i rinnovi avvengono con addebito su credito residuo.

L’offerta di ho. è la seguente:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia;

50 GB di traffico dati in 4G Basic (velocità limitata a 30 Mbps);

in roaming in UE è possibile utilizzare minuti e SMS liberamente e sino ad un massimo di 4,8 GB di traffico dati al mese;

Per chi passa ad ho. Mobile da Iliad o da un operatore virtuale (con l’eccezione di Kena Mobile e Daily Telecom) è possibile attivare l’offerta ho. 5,99. Questa tariffa presenta tutti i bonus illustrati in precedenza e si caratterizza per un costo periodico di 5,99 Euro al mese con attivazione di 9,99 Euro e spedizione gratuita della SIM.

Quest’offerta è, senza dubbio, la più conveniente del listino di ho. e, più in generale, si tratta di una delle offerte più convenienti in assoluto. Da notare che ho. 5,99 è una “limited edition” e potrà essere attivata da tutti i clienti che rispettano i requisiti fissati dall’offerta entro il prossimo 26 di agosto.

La stessa offerta (minuti ed SMS illimitati oltre a 50 GB in 4G Basic) è disponibile anche per chi passa da Kena Mobile o Daily Telecom oppure per chi richiede l’attivazione di un nuovo numero di cellulare. In questo caso, però, il costo periodico dell’offerta sarà di 8.99 Euro al mese con un contributo di attivazione pari a 9,99 Euro.

Per chi passa ad ho. Mobile da un altro operatore come Vodafone, TIM, Wind e Tre, invece, è possibile attivare ho. 12,99. Anche in questo caso, i bonus inclusi nella tariffa sono i medesimi visti nel caso precedente (minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G Basic) mentre a cambiare è il costo periodico che è di 12,99 Euro al mese. Il contributo di attivazione è di 9,99 Euro tranne che per chi passa da Vodafone che dovrà pagare 29,99 Euro.

Offerte Kena Mobile agosto 2019

Anche Kena Mobile propone una serie di offerte low cost davvero molto interessanti. L’operatore virtuale, che utilizza la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi, presenta una serie di offerte simili a ho. Mobile. I bonus inclusi sono, infatti, gli stessi mentre il costo mensile cambia in base all’operatore di provenienza. Tutte le offerte non prevedono vincoli o costi nascosti ed i rinnovi avvengono con addebito su credito residuo.

Chi vuole passare a Kena Mobile ad agosto 2019 potrà attivare un’offerta che include i seguenti bonus:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia;

50 GB di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download;

in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS liberamente mentre il traffico dati incluso è di 5 GB al mese;

Per chi passa a Kena Mobile da Iliad o da un operatore virtuale (ho. Mobile escluso) il costo di quest’offerta è di 5,99 Euro al mese con attivazione e spedizione della SIM gratis ed un contributo di acquisto della SIM di appena 5 Euro. L’offerta in questione è attivabile direttamente online.

Per chi passa da ho. Mobile a Kena Mobile, invece, il costo dell’offerta riportata in precedenza è di 8,99 Euro al mese. Anche in questo caso è previsto un costo della SIM di 5 Euro mentre l’attivazione e la spedizione sono gratis. L’offerta è attivabile direttamente online.

Infine, chi passa da Kena Mobile da un altro operatore come TIM, Vodafone, Wind e Tre oppure chi vuole attivare un nuovo numero di cellulare con Kena può sottoscrivere l’offerta con minuti ed SMS illimitati e 50 GB di traffico dati incluso ogni mese al costo di 13,99 Euro al mese con un contributo di 5 Euro per la SIM e attivazione e spedizione gratis.

A completare la gamma di offerte Kena Mobile c’è l’offerta Kena Voce che ha un costo di 4,99 Euro al mese. Questa tariffa include minuti illimitati verso tutti in Italia (ed in roaming gratuito in UE) ed un piccolo bundle di 50 MB di traffico dati. Anche in questo caso è previsto un costo di 5 Euro una tantum per la SIM mentre l’attivazione e la spedizione della SIM sono gratis.