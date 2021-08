Iliad all'estero: quali offerte per viaggiare ad Agosto 2021

Iliad è uno degli operatori di riferimento del mercato di telefonia mobile in Italia e può rappresentare un'ottima opzione anche per chi si prepara a viaggiare all'estero. Oltre i confini nazionali, infatti, i clienti che attivano una delle offerte Iliad hanno la possibilità di sfruttare diversi vantaggi aggiuntivi per utilizzare la SIM anche all'estero. Ecco, quindi, quali sono le tariffe per utilizzare Iliad all'estero e quale offerta scegliere in base alle proprie esigenze.

Le offerte Iliad sono utilizzabili anche all’estero. Chi sceglie Iliad, infatti, può utilizzare la propria SIM anche al di fuori dei confini nazionali. L’operatore non presenta opzioni a pagamento da attivare per chi viaggia all’estero ma consente la possibilità di sfruttare tariffe particolarmente vantaggiose al di fuori dei confini nazionali. Viaggiando nell’Unione Europea sarà possibile beneficiare i vantaggi della normativa Roaming Like at Home, pienamente supportata da Iliad, per utilizzare i bonus della propria offerta anche all’estero. In altri Paese, al di fuori dei confini UE, verrà applicata una tariffazione a consumo.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle offerte Iliad per viaggiare ad agosto 2021:

Iliad all’estero: quali sono le offerte?

I clienti che attivano una SIM Iliad hanno la possibilità di utilizzare la SIM stessa anche all’estero. L’operatore non include opzioni a pagamento da attivare prima di mettersi in viaggio per avere minuti, SMS e Giga aggiuntivi ma applica una tariffazione a consumo e, per i viaggi nell’UE e nello Spazio Economico Europeo, consente di utilizzare la normativa Roaming Like at Home per utilizzare anche all’estero i bonus dell’offerta attivata. Per valutare i costi legati all’utilizzo di una SIM all’estero è, quindi, necessario distinguere tra due casi:

viaggio in UE o in un Paese dello Spazio Economico Europeo: il cliente Iliad può utilizzare tutti i minuti e gli SMS inclusi nel proprio piano tariffario sia per chiamare in Italia che per chiamare nel Paese in cui ci si trova in viaggio; per quanto riguarda i Giga, invece, è prevista la possibilità di utilizzare un bundle dati mensile senza costi aggiuntivi; il quantitativo di Giga utilizzabili è legato al canone mensile dell’offerta; una volta utilizzati i Giga inclusi è prevista una tariffazione a consumo

il cliente Iliad può utilizzare tutti i minuti e gli SMS inclusi nel proprio piano tariffario sia per chiamare in Italia che per chiamare nel Paese in cui ci si trova in viaggio; per quanto riguarda i Giga, invece, è prevista la possibilità di utilizzare un bundle dati mensile senza costi aggiuntivi; il quantitativo di Giga utilizzabili è legato al canone mensile dell’offerta; una volta utilizzati i Giga inclusi è prevista una tariffazione a consumo viaggio in un Paese non incluso nello Spazio Economico Europeo: il cliente Iliad può utilizzare la sua SIM con una tariffazione a consumo; per verificare la tariffazione applicata, in relazione al Paese in cui si viaggerà è sufficiente accedere al sito Iliad e, in particolare, alla sezione Brouche Prezzi; in questa sezione si dovrà individuare la tariffa attivata per scaricare un PDF con tutti i dettagli relativi ai costi di roaming; la tariffazione a consumo varia da Paese a Paese (le variazioni possono essere anche significative); al momento dell’arrivo in un Paese estero, l’utente riceverà un’SMS riepilogativo con le tariffe

Da notare che il Regno Unito, nonostante la Brexit, viene ancora considerato come incluso nei Paesi in cui viene applicata la normativa Roaming Like at Home e, di conseguenza, per i viaggi nel Paese sarà possibile utilizzare i bonus della propria offerta, nel rispetto della normativa stessa. Ecco l’elenco completo dei Paesi in cui si applica la normativa Roaming Like at Home con la possibilità per gli utenti di utilizzare i bonus della propria offerta senza costi aggiuntivi:

Antille francesi, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guyana francese, Ungheria, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mayotte, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, Saint-Pierre e Miquelon, Slovacchia, Slovenia, Svezia

Le offerte Iliad da attivare prima di mettersi in viaggio

Il listino di offerte Iliad è davvero ricco. A disposizione degli utenti ci sono diverse offerte da tenere in considerazione per poter sfruttare al massimo i vantaggi della rete Iliad (in Italia) ed avere a disposizione un buon piano tariffario anche quando si viaggia. La prima offerta da considerare è Giga 120. Si tratta dell’offerta più completa del listino di tariffe dell’operatore. Questa tariffa mette a disposizione una SIM con minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia e con minuti illimitati dall’Italia verso l’estero.

Per quanto riguarda la navigazione Internet in mobilità, l’utente avrà a sua disposizione un bundle da 120 GB al mese da sfruttare utilizzando la rete 4G e la rete 5G di Iliad. Da notare che, al momento, l’offerta in questione è l’unica tariffa di Iliad che consente di sfruttare la rete 5G che l’operatore ha lanciato lo scorso dicembre 2020. Per quanto riguarda la normativa Roaming Like at Home, nei Paesi in cui si applica tale normativa, quest’offerta mette a disposizione minuti ed SMS illimitati e ben 6 GB di traffico dati (in caso di esaurimento del bundle verrà applicata una tariffazione a consumo pari a i 0,00366 euro al MB).

Giga 120 di Iliad presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. L’offerta, inoltre, presenta un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Da notare che nel canone mensile sono inclusi tutti i servizi accessori (Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica). La tariffa proposta da Iliad è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero di cellulare da altro operatore.

Costi e vantaggi inclusi nell’offerta non sono legati alla modalità di attivazione. E’ possibile attivare Giga 120 di Iliad direttamente tramite attivazione online, con consegna gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente. Per richiedere l’attivazione dell’offerta è possibile seguire la procedura online qui di sotto:

Un’altra offerta molto conveniente tra le soluzioni proposte da Iliad è rappresentata da Giga 80. Questa tariffa è più economica rispetto alla soluzione precedente offrendo, però, meno Giga. Da notare che scegliendo Giga 80 non sarà possibile utilizzare la rete 5G ma solo la rete 4G per navigare in mobilità in Italia. L’attivazione di Giga 80 permette di accedere ad un piano tariffario con minuti ed SMS illimitati e minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali.

L’offerta, inoltre, include un bundle mensile di 80 GB in 4G per navigare in Italia. Per quanto riguarda l’utilizzo all’estero, inoltre, grazie alla normativa Roaming Like at Home, nei Paesi dello Spazio Economico Europeo, è possibile sfruttare minuti ed SMS illimitati. Per la navigazione, invece, ci saranno 5 GB al mese senza costi aggiuntivi (esaurimento il bundle verrà applicata una tariffa di 0,00366 euro al MB). Nei Paesi extra UE è prevista una tariffazione a consumo per chiamate, messaggi e Giga che varia in base al Paese.

Passiamo ora ai costi. Giga 80 presenta un canone mensile di 7.99 euro al mese con addebito su credito residuo. Il costo è “per sempre”. Nel canone sono inclusi i servizi accessori (Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica). L’offerta prevede un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Da notare che l’offerta è attivabile direttamente online, con consegna gratuita della SIM all’indirizzo di casa. Giga 80 è disponibile sia per chi passa a Iliad che per chi attiva un nuovo numero di cellulare. Per l’attivazione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Iliad propone anche l’offerta Iliad Voce. Questa tariffa è pensata per gli utenti che non hanno bisogno di Giga per navigare in mobilità. La tariffa include esclusivamente minuti ed SMS illimitati oltre ad appena 40 MB al mese (0,04 GB) per navigare. Una volta esaurito il bundle sarà possibile navigare a consumo (90 centesimi per 100 MB di traffico). Per quanto riguarda l’utilizzo all’estero, nei Paesi dove è valida la normativa Roaming Like at Home, è possibile utilizzare tutti i bonus inclusi (minuti ed SMS illimitati e 40 MB di traffico). Negli altri Paesi, invece, si applica una tariffazione a consumo.

Iliad Voce presenta un costo periodico di 4,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum. Tutti i servizi accessori (Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica) sono inclusi gratuitamente. L’offerta è disponibile sia richiedendo la portabilità da altro operatore che attivando una nuova SIM. L’attivazione può avvenire direttamente online, seguendo il link riportato qui di sotto:

Ricordiamo, infine, che i clienti Iliad possono acquistare uno smartphone a rate dopo 3 mesi dall’attivazione della propria offerta. L’acquisto a rate prevede l’addebito della rata mensile su carta di credito o carta di debito. Non sono previsti vincoli. L’utente può cambiare operatore in qualsiasi momento, continuando a pagare le rate mensili. Ecco l’elenco degli smartphone disponibili:

iPhone SE 2020 : anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro

: anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro iPhone XR : anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro

: anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro iPhone 11 : anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro

: anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro iPhone 11 Pro Max : anticipo di 229 euro e 30 rate mensili da 32 euro

: anticipo di 229 euro e 30 rate mensili da 32 euro iPhone 12 Mini: anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro

anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro iPhone 12: anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 24 euro

anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 24 euro iPhone 12 Pro: anticipo di 279 euro e 30 rate mensili da 30 euro

anticipo di 279 euro e 30 rate mensili da 30 euro iPhone 12 Pro Max: anticipo di 319 euro e 30 rate mensili da 32 euro

