Scopri come restituire modem Vodafone se avete disattivato la vostra offerta per la fibra ottica o FWA . Di seguito tutti i dettagli su costi e procedura

Se avete intenzione di disattivare la vostra offerta Internet Casa di Vodafone potete farlo in ogni momento. In alcuni casi potrebbe essere richiesto anche di restituire modem Vodafone. E’ possibile riconsegnare il router all’operatore in diverse modalità e gratuitamente. Questa operazione rientra nel progetto del gestore di azzerare le proprie emissioni di gas serra entro il 2025.

Restituire modem Vodafone: tutto quel che c’è da sapere

Vodafone Station, cosa fare quando si disattiva la linea fissa Soluzioni Quando va restituito il modem? quando si esercita il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla richiesta o entro 14 giorni dalla conferma di mancata attivazione della linea fissa Quanto costa? il reso è gratuito. In casa di mancata restituzione è previsto un addebito di 50 euro per il modem e 70 euro per gli apparati FWA Quali sono le modalità di reso? potete consegnare la Vodafone Station in una sede DHL o richiedere il ritiro via corriere

Non è sempre necessario restituire modem Vodafone quando si decide di disattivare la linea fissa. Ad esempio dopo 24 mesi l’obbligo viene a mancare in quanto si ha superato il limite di permanenza minima prevista dall’operatore, anche se formalmente le offerte fibra ottica sono senza vincoli. In caso di recesso prima dei 24 mesi l’utente deve infatti pagare tutte le rate residue del costo d’attivazione pari a 5 euro al mese per 24 rate. Di seguito spiegheremo nel dettaglio quando è necessario il reso del modem, qual è la spesa richiesta e tutte le modalità disponibili per effettuarlo.

Restituire modem Vodafone: quando è necessario farlo

La Vodafone Station è fornita a titolo gratuito e in caso di recesso non è previsto l’obbligo di restituzione. Dovete invece restituire modem Vodafone se avete esercitato il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla richiesta ai sensi e per gli effetti dell’art. 64 e ss. del D.Lgs. 206/05. Lo stesso vale se non è stato possibile attivare la linea fissa con Vodafone. Il reso deve essere effettuato anche in questo caso entro 14 giorni ma dalla ricezione della comunicazione di mancata attivazione. Se la Vodafone Station è stata fornita da un soggetto terzo partner dell’operatore, la gestione del router avverrà secondo le condizioni disposte da quest’ultimo.

Vi ricordiamo che con Internet Unlimited potete avere una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) insieme a chiamate illimitate con acquisto online e un modem con Wi-Fi Optimizer. E’ incluso anche il costo di attivazione di 5 euro al mese per 24 rate. Se non siete raggiunti dalla FTTH potete accedere alla fibra mista rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 200 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it. Il prezzo è di 24,90 euro al mese senza vincoli.

Se però siete già clienti di Vodafone per la telefonia mobile potete avere la stessa offerta senza chiamate incluse a 22,90 euro al mese senza vincoli. In più con Infinito Insieme avete Giga illimitati in 5G per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM). Si può pagare per tutte le linee con addebito automatico in bolletta, carta di credito, borsellino o RID.

Se avete disattivato un’offerta FWA per la fibra mista radio dovete comunque restituire la Vodafone Station insieme a tutti gli accessori, SIM e antenna da estero per il servizio outdoor entro 14 giorni dall’esercizio del diritto di ripensamento o dalla ricezione della comunicazione di mancata attivazione. Se avete sottoscritto l’offerta dal 19 settembre 2021 e avete optato per la disattivazione nel corso del mese di prova, la restituzione dei materiali deve avvenire entro 30 giorni dalla disattivazione della linea.

Restituire modem Vodafone: le modalità per il reso

Restituire modem Vodafone è del tutto gratuito. Il router può essere riconsegnato nella scatola originale, integra di tutte le sue parti e degli accessori come cavi di collegamento, CD e manuali, avvolta in carta da pacco e sigillata con nastro adesivo in un unico collo. Altrimenti potete utilizzare una scatola d’imballo avvolta in carta da pacco e sigillata con nastro adesivo per garantire la massima protezione al router.

Per il reso dovrete compilare i dati richiesti nel modulo elettronico e stampare il documento di trasporto necessario per la consegna sia tramite corriere sia presso una sede DHL. Potete trovare il punto di ritiro più vicino a voi nella pagina dedicata sul sito dell’operatore. Se non riuscite a stampare il documento di trasporto potete comunque trovarlo anche nelle sedi DHL. In questo caso si dovranno compilare le sezioni come spiegato in seguito, ricordandosi di scrivere sul pacco i propri dati e quelli del destinatario:

Mittente : inserire i propri dati personali ad esclusione del Codice Cliente che va lasciato in bianco

: inserire i propri dati personali ad esclusione del Codice Cliente che va lasciato in bianco Destinatario : inserire l’indirizzo “Vodafone Italia S.p.A. c/o CTDI s.r.l. via Galileo Galilei 13/15 – 20090 Assago (MI)”

: inserire l’indirizzo “Vodafone Italia S.p.A. c/o CTDI s.r.l. via Galileo Galilei 13/15 – 20090 Assago (MI)” Contenuto : inserire solamente “N° Colli/Buste = 1; Peso (Kg) = 2Kg”

: inserire solamente “N° Colli/Buste = 1; Peso (Kg) = 2Kg” Tipo spedizione: barrare la casella Porto assegnato e inoltre Express Domestic per tutte le possibili regioni di origine/ritiro

Se avete deciso di restituire modem Vodafone al ServicePoint di DHL potete scoprire il punto di ritiro più vicino a voi sull’apposita mappa interattiva sul sito dell’operatore. Dopo aver cliccato su Avanti si riceverà una mail con il codice DropOff, che dovrà essere consegnato insieme al pacco entro 30 giorni dalla ricezioni dal messaggio di posta elettronica.

Per scegliere il ritiro con corriere dovete cliccare su “Ritiro a domicilio” e selezionare il dispositivo da consegnare. E’ richiesto di compilare e stampare la lettera di vettura ricevuta via mail. Solitamente il ritiro avviene entro le 24 ore lavorative successive alla richiesta. In ogni caso vi verranno sempre notificati data e fascia oraria durante le quale è previsto il ritiro.

In caso di mancata riconsegna del modem o se non vengono rispettate le tempistiche indicate è prevista una penale di 50 euro come corrispettivo pari al valore del dispositivo. Per le offerte FWA l’addebito è invece di 70 euro. L’importo potrebbe esservi addebitato anche nel caso in cui il router venga riconsegnato danneggiato o non funzionante.