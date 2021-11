Come chiudere un conto corrente e aprirne uno nuovo a Novembre 2021

Se il tuo conto corrente non risponde più ai tuoi bisogno, puoi chiuderlo e aprire un nuovo conto. Così come per altri servizi, anche con i conti è possibile effettuare la migrazione da un prodotto ad un altro. Ecco la procedura da seguire per richiedere la portabilità e tutti i dettagli sui costi e le condizioni dei migliori conti

Dal 2008 per cambiare banca non è più necessario sostenere delle spese di chiusura del proprio conto corrente, a stabilirlo è stato il decreto Bersani sulla concorrenza.

Cosa fare per chiudere e aprire un conto corrente

Per chiudere un conto corrente e aprirne uno nuovo non occorrono più di 12 giorni lavorativi. Questo periodo serve ai due istituti per accertarsi che il tuo saldo non sia negativo, altrimenti dovrai prima regolarizzare la tua posizione.

Il secondo passo è richiedere una consulenza per poter procedere alla fine del rapporto con il tuo istituto. Poi devi anche inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno per comunicare la tua volontà di estinguere il tuo conto, con l’indicazione del numero di conto che vuoi chiudere. Per chi ha anche carte, bancomat o libretti di assegni sarà necessario restituire il tutto in filiale.

Se il tuo conto è cointestato dovrai ovviamente firmare la richiesta di chiusura sia tua che il secondo intestatario del servizio. Anche se le spese per aprire e chiudere il conto sono azzerate, dovrai sostenere i costi di gestione e chiusura di eventuali titoli, gli invii degli estratti conto e se hai dei depositi aperti dovrai capire cosa fare con questi prodotti .

Il passaggio e quindi l’apertura del nuovo conto sono sempre più spesso affidati alla nuova banca. Per poter individuare il miglior conto corrente da aprire puoi usare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito per confrontare offerte, costi e condizioni. Il servizio è disponibile sia online che scaricando l’App di SOStariffe.it sul tuo smartphone.

Per poter aprire il nuovo conto corrente devi fornire alla nuova banca il tuo codice fiscale, un documento di identità, devi essere maggiorenne e risiedere in Italia.

Trova i migliori conti correnti »

Cos’è la portabilità e come aprire un conto corrente

Il trasferimento del conto non si limita semplicemente al passaggio dei tuoi risparmi da un prodotto ad un altro. Se chiudi il conto dovrai anche comunicare al datore di lavoro il nuovo IBAN sul quale versare lo stipendio, o modificare i dati relativi alle domiciliazioni bancarie o le informazioni relative ai bonifici ricorrenti. Ci sono istituti che ti offrono dei servizi che in automatico si occupano anche della portabilità dei servizi connessi al conto, come la domiciliazione delle bollette o degli abbonamenti.

Per poter richiedere la migrazione dal vecchio al nuovo conto la domanda di portabilità deve precedere la richiesta di chiusura del conto. Il servizio di passaggio da un conto all’altro in genere è gratuito e non richiede ai clienti di sostenere spese extra. Sarà il nuovo istituto di credito a fornirti tutti i moduli di cui hai bisogno per rendere effettiva il cambio del conto.

Le migliori promo per aprire un nuovo conto corrente

Ecco quali sono i migliori conti correnti tra cui puoi scegliere il tuo nuovo prodotto a Novembre 2021. Ci sono sia conti online, più economici di quelli tradizionali, che soluzioni con carte e conti deposito.

Conto BBVA

La soluzione che ti propone il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria è il suo Conto Corrente BBVA, zero spese e una serie di incentivi per i nuovi clienti. Questa banca non aprirà filiali in Italia, per richiederne l’apertura è possibile seguire la procedura online disponibile sul sito dell’istituto.

Nell’offerta del momento l’istituto offre ai clienti l’emissione di una carta di debito a zero spese e il cashback del 10% (con un tetto massimo di 50 euro) sugli acquisti fatti con le carte di pagamento. Potrai anche rateizzare gli acquisti fatti con le carte e richiedere un anticipo sul tuo stipendio (questa è un’opzione che potrai usare solo se attivi l’accredito automatico).

Con questo conto corrente puoi fare bonifici, sia istantanei che tradizionali, senza spese di commissione verso i Paesi SEPA. La banca ti offre anche la possibilità di prelevare a costo zero dal tuo conto BBVA, ma solo per i prelievi superiori a 100 euro. Per aprire il conto corrente dovrai scaricare l’app della banca.

Apri il conto BBVA »

Conto Arancio ING

Puoi trasferire il conto corrente dal tuo vecchio conto corrente a ING. Il conto corrente più conveniente è Conto Arancio, il prodotto è offerto per il primo anno a zero spese poi il canone sarà di 2 euro al mese. Dal secondo anno di contratto con ING potrai continuare a non pagare il canone se attivare l’accredito dello stipendio (o della pensione), in alternativa l’istituto ti offre la promozione a canone zero anche se versi ogni mese 1.000 euro sul conto.

Con questa banca, oltre alla carta di debito, potrai richiedere anche la carta di credito Mastercard Gold a canone zero per 1 anno, se spendi più di 500 euro al mese potrai continuare a non pagare il canone anche al termine della promozione. Le caratteristiche di questa carta ti permettono di utilizzare il piano PagoFlex per rateizzare le tue spese, gli interessi per usare questa opzione sono piuttosto alti quindi valuta la convenienza acquisto per acquisto

Annunci Google

Bonifici e prelievi non ti impongono spese di commissione. Puoi richiedere l’apertura del conto o maggiori informazioni cliccando qui in basso.

Scopri My Genius »

My Genius

Un’altra alternativa che puoi scegliere è il conto My Genius di UniCredit. Il prodotto proposto da questa banca è offerto a canone zero per i nuovi clienti e puoi anche effettuare bonifici a costo zero. Inoltre con il nuovo conto potrai ottenere una carta di debito senza spese di commissione. La banca ti offre il servizio Banca Multicanale gratuitamente, questa opzione consiste nel poter operare sul tuo conto da più dispositivi sia con home banking che con il mobile banking.

Il conto base include sono Banca Multicanale, bonifici gratuiti e una carta di debito. Per ottenere altri servizi e condizioni più favorevoli puoi attivare i moduli: Silver, Gold o Platinum. Ognuno di questi piani è a pagamento e corrisponde ad un profilo utente: il primo ti offre bonifici illimitati in area SEPA senza costi di commissione e una prepagata senza spese di emissione.

Con il pacchetto Gold puoi attivare gratuitamente la carta di credito UniCreditCard Flexia, la prepagata UniCreditCard Click, la possibilità di prelevare senza commissioni presso qualsiasi ATM in area euro. Il Platinum è un piano più complesso che ti fornisce anche blocchetti degli assegni e altri servizi gratuiti.

Puoi ottenere degli sconti sul costo del canone grazie ad un particolare programma di riduzioni che UniCredit offre ai clienti. Puoi conoscere maggiori dettagli cliccando sul link che segue.

Un’altra soluzione che puoi considerare per cambiare conto corrente è N26 Smart, la banca virtuale tedesca offre il suo prodotto a canone zero. Questa promozione in genere costa 4,90 euro al mese. Questa offerta ti permette di effettuare prelievi a zero spese dagli sportelli di qualsiasi banca e ti dà la possibilità di utilizzare alcuni servizi digitali:

Statistiche – puoi monitorare e catalogare le tue spese

– puoi monitorare e catalogare le tue spese Spaces – puoi creare dei piccoli salvadanai sul tuo conto per i tuoi progetti

– puoi creare dei piccoli salvadanai sul tuo conto per i tuoi progetti Regole – hai la possibilità di arrotondare le cifre spese per i tuoi acquisti mettendo da parte

Per aprire il conto N26 devi scaricare l’applicazione della tua banca e devi anche scattarti un selfie con accanto il tuo documento di identità, è una richiesta per poter rispettare le regole della normativa antiriciclaggio.

Uno dei servizi che possono usare tutti i clienti di N26 è il Cash26, in pratica grazie ad un accordo tra la banca e le catene di supermercati e negozi potrai prelevare con la tua carta rivolgendoti alle casse dei punti vendita. Puoi trovare il Cash26 più vicino a te tramite la mappa sull’app.

Per attivare un nuovo conto N26 poi utilizzare il link che segue o chiedere maggiori informazioni ai consulenti SOStariffe.it.

Attiva un nuovo conto con N26 »

Conto Widiba

Un’altra offerta interessante, soprattutto se vuoi aprire un nuovo conto chiudendone uno vecchio, è quello proposto da Banca Widiba. Puoi avere Start a canone zero se approfitti dell’attuale promozione di questo istituto per il primo anno di contratto. Al termine dei 12 mesi avrai la possibilità di continuare a non pagare la quota mensile se hai meno di 30 anni, se rispetti alcune condizioni patrimoniali o di giacenza.

La comodità che ti offre Widiba se vuoi cambiare conto è il servizio WidiExpress. Questa opzione ti risparmierà ogni noia burocratica sia per la migrazione del saldo bancario che per gli altri servizi, dovrai solo compilare il modulo sul sito della banca.

L’offerte per i nuovi clienti Widiba include:

carta di debito a canone zero

prelievo da ATM superiori a 100 euro senza spese

bonifici SEPA a commissioni azzerate

Puoi attivare il tuo nuovo conto in pochi minuti tramite la piattaforma online o cliccando sul link qui di sotto.

Richiedi il Conto Widiba Start »