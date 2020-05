Come attivare un’offerta Vodafone casa online

Abbonarsi a una delle offerte Internet casa dell’operatore Vodafone direttamente online è estremamente facile: il web rappresenta una validissima alternativa all’attivazione presso un Punto Vendita Vodafone o tramite il numero dedicato 800.190.190.

La promozione può essere attivata sia nel caso in cui si tratti di una nuova linea, sia in quello in cui si abbia già una promozione attiva con un altro operatore. Le offerte Internet casa di Vodafone possono essere sottoscritte anche nel caso in cui non si possedesse una linea fissa.

In questo caso specifico, si dovrà richiedere l’attivazione di una nuova linea e di un nuovo numero fisso Vodafone: durante questa fase, l’operatore chiederà qual è l’indirizzo di residenza per il quale si vorrebbe sottoscrivere la nuove linea al fine di verificarne la copertura.

Come funziona la sottoscrizione online di una tariffa Vodafone

L’attivazione online di un’offerta Internet casa prevede un passaggio preliminare che è indispensabile: la comparazione delle offerte disponibili al fine di individuare quella che si adatta meglio alle proprie esigenze di budget e alle proprie abitudini di consumo.

La comparazione potrà essere effettuata in modi differenti:

quello canonico consiste nell’apertura delle singole landing dedicate alle promozioni sul sito dell’operatore, per la quale si dovrà avere diverso tempo a propria disposizione;

quello più veloce e intuitivo, che è rappresentato dall’utilizzo di un comparatore online, attraverso il quale si potranno avere tutte le offerte attivabili presso il proprio indirizzo di residenza direttamente in un’unica pagina di confronto.

Dopo aver letto per bene tutti i termini e le condizioni contrattuali che caratterizzano la promozione, si potrà procedere con l’attivazione vera e propria. Cosa bisogna fare a questo punto?

Confronta tutte le tariffe di Vodafone

L’attivazione online sul sito di Vodafone

Supponiamo di avere scelto la promozione Internet Unlimited e di volerla attivare con la connessione di tipo FTTH, che ci permetterà di viaggiare alla velocità di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload. Ci sono due possibilità:

quella di farsi chiamare gratis da un operatore Vodafone;

quella di procedere con la verifica della copertura e con la successiva attivazione online.

Gli utenti più avvezzi all’utilizzo di Internet e che sono sicuri dell’offerta Internet casa individuata tramite la comparazione online, potranno cliccare direttamente sul pulsante rosso con la dicitura “Verifica la copertura. Si dovranno inserire semplicemente:

il proprio indirizzo di residenza;

il numero civico.

Dopo aver inserito i dati richiesti, ci saranno due possibilità:

quella in cui il proprio indirizzo di residenza non è coperto dalla tecnologia in fibra ottica : in questo caso si potrà lasciare il proprio numero per essere richiamati da un operatore Vodafone, il quale proporrà la migliore tariffa alternativa da poter sottoscrivere;

: in questo caso si potrà lasciare il proprio numero per essere richiamati da un operatore Vodafone, il quale proporrà la migliore tariffa alternativa da poter sottoscrivere; quella in cui l’indirizzo inserito è coperto: si aprirà una landing nella quella saranno presentati tutti i dettagli della promozione Internet casa che si vorrebbe attivare, dai costi ai vari servizi compresi.

Si potrà quindi cliccare su:

Attiva online;

oppure su Ti chiamiamo gratis.

Nel primo caso, si aprirà una scheda composta da 4 moduli, con le seguenti diciture:

Informazioni personali, in cui si dovranno inserire i propri dati anagrafici;

Numero di telefono;

Consegna, ovvero l’indirizzo in cui sarà recapitata la Vodafone Station che si riceve con l’attivazione della tariffa;

Conferma e paga.

Come è stato possibile notare, la procedura di attivazione online è davvero molto semplice e non comporta particolari conoscenze tecniche o informatiche per poter essere portata a termine in totale autonomia.

Cos’è Vodafone Unlimited

La tariffa Internet casa che Vodafone promuove attualmente si chiama Vodafone Unlimited, che per i clienti non raggiunti dalla fibra è disponibile anche nella versione Vodafone Unlimited ADSL. La promozione ha un prezzo online scontato pari a 27,90 euro al mese, nel quale sono inclusi il contributo di attivazione e il costo del modem, per un periodo di 48 mesi.

Una volta pagate tutte le relative rate, il costo della promozione sarà pari a 20,90 euro al mese, per sempre. In base a quanto detto, qualora si decidesse di recedere anticipatamente dalla promozione, si dovrebbero pagare le rate residue relative al modem e al contributo di attivazione.

Scopri di più su Vodafone Unlimited

Vodafone Unlimited è una promozione che prevede lo stesso prezzo sia per i clienti che la attivano con la tecnologia FTTH sia per quelli che attivano un’offerta ADSL. Nell’abbonamento mensile sono previsti:

una connessione Internet illimitata;

le chiamate gratuite verso fissi e mobili su tutto il territorio nazionale;

una SIM contenente 15 Giga al giorno con i quali navigare prima dell’attivazione dell’offerta, che poi diventano 30 Giga al mese;

il servizio Rete Sicura in omaggio per 3 mesi, con il quale aumentare il livello di protezione attivo durante la navigazione;

il servizio Vodafone Ready, che include l’assistenza dedicata e la Vodafone Station.

Cosa cambia con la fibra ottica di Vodafone

I clienti che, grazie alla disponibilità della copertura, potranno attivare la tariffa Internet casa di Vodafone con la tecnologia FTTH avranno diritto ad alcuni servizi esclusivi, tra i quali rientrano:

6 mesi di Vodafone TV , con abbonamento a Infinity e 30 film al mese con Chili;

, con abbonamento a Infinity e 30 film al mese con Chili; 6 mesi di Amazon Prime con Prime video, che potrà essere mantenuto al termine della promozione al costo mensile di 3,99 euro al mese.

Un’altra differenza fra fibra e ADSL, com’è noto, è data dalla velocità massima di navigazione che si può raggiungere:

nel caso della tecnologia FTTH, si tratta di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload;

nel caso della tecnologia FTTC, si tratta di 200 Mega in download e di 20 Mega in upload;

nel caso della tecnologia ADSL, si tratta invece di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

Cosa può fare chi non è coperto dalla fibra o dall’ADSL?

Cosa succede ai clienti interessati a un’offerta Vodafone, che non sono coperti né dalla connessione FTTH né dalla rete ADSL? La buona notizia è che si potrà comunque avere accesso alle offerte Internet e telefono di Vodafone grazie all’attivazione delle opzioni che funzionano in modalità wireless, quindi che si appoggiano a una rete senza filo. Questa offerta è disponibile soltanto per i clienti che richiedono la portabilità dal proprio numero di telefono Telecom Italia.

Le offerte Vodafone casa Internet e telefono possono essere attivate anche da chi proviene da altri operatori: in questo caso sarà necessario richiedere il codice di migrazione: ne servirà uno per l’offerta Internet e uno per l’offerta voce.

Si tratta, nella pratica, di un codice univoco che identifica i clienti degli operatori diversi da Telecom Italia e grazie al quale è possibile riconoscere l’ubicazione e la numerazione esatta di provenienza necessari per la portabilità del numero fisso in Vodafone.

A tale proposito, per quanto riguarda la portabilità del numero fisso, nell’attesa che l’operazione venga completata, si riceverà un numero provvisorio di rete fissa: quando la portabilità sarà stata completata, il vecchio numero sostituirà quello provvisorio. Si riceverà un SMS di conferma a portabilità avvenuta.

Le offerte personalizzabili di Vodafone

Una delle particolarità della proposta di Vodafone consiste nel fatto che le promozioni possono essere personalizzate con l’aggiunta di pacchetti legati all’intrattenimento: questo è il motivo per il quale si consiglia sempre di fare un confronto fra tutte le soluzioni contrattuali disponibili prima di procedere con l’attivazione vera e propria.

I clienti che attivano Internet Unlimited con la fibra FTTH e che avranno diritto alla Vodafone TV potranno aggiungere:

al costo di 10 euro in più al mese il pacchetto Vodafone TV intrattenimento e NOW TV Intrattenimento e serie TV;

al costo di 20 euro in più al mese, Vodafone TV Sport Plus e NOW TV Sport, a soli 20 euro in più al mese;

al costo di 30 euro al mese, Vodafone TV Sport Plus e intrattenimento e NOW TV Sport, Intrattenimento e Serie TV.

Scopri Internet Unlimited + TV

Nella promozione saranno ugualmente presenti i servizi sopra elencati, ovvero:

una connessione Internet illimitata;

le chiamate gratuite verso fissi e mobili su tutto il territorio nazionale;

una SIM contenente 15 Giga al giorno con i quali navigare prima dell’attivazione dell’offerta, che poi diventano 30 Giga al mese;

il servizio Rete Sicura in omaggio per 3 mesi, con il quale aumentare il livello di protezione attivo durante la navigazione;

il servizio Vodafone Ready, che include l’assistenza dedicata e la Vodafone Station;

6 mesi di Amazon Prime, di Infinity e 30 film al mese su Chili.